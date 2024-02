Serie A 2023/2024, Inter Salernitana: dove vederla in TV e probabili formazioni

L'Inter di Simone Inzaghi ospita la Salernitana di Liverani nella partita valevole per la 25^ giornata di Serie A. Ecco dove vederla in TV e le probabili formazioni.

L'Inter ospita al Meazza la Salernitana in uno dei due anticipi del venerdì della 25^ giornata di Serie A. Sarà una partita molto importante, ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e molto altro ancora.

Inter-Salernitana, 25^ giornata di Serie A

Prima di pensare all'andata degli ottavi di finale di Champions League, nel quale incontreranno l'Atletico Madrid del Cholo Simeone, i nerazzurri devono concentrarsi sul campionato e sulla delicata sfida contro la Salernitana.

La squadra di Simone Inzaghi arriva alla sfida dopo la vittoria contro la Juventus e il poker rifilato alla Roma, due risultati che l'hanno proiettata ulteriormente verso lo scudetto.

L'Inter non dovrà però sottovalutare i campani, freschi di cambio di guida tecnica e quindi con un Liverani in più in panchina, i quali non possono più sbagliare.

Per i granata ogni partita è ora come una finale, di conseguenza al Meazza sarà sfida vera. All'andata terminò con un secco 0-4, il poker di Lautaro Martinez rese la vita facile ai nerazzurri, staremo a vedere se il ritorno sarà più in equilibrio.

Inter-Salernitana, dove vederla in TV e in streaming

I nerazzurri vogliono allungare ulteriormente la distanza dalle concorrenti, allontanandosi ancor di più da Juventus e Milan, così da pensare più serenamente alla Champions. I granata, invece, sono alla ricerca di punti importanti in ottica salvezza.

Inter-Salernitana sarà visibile, previo abbonamento, in diretta su DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport. La si potrà inoltre seguire anche in streaming su DAZN, Sky GO e NOW.

Pierluigi Pardo e Marco Parolo commenteranno la partita su DAZN, Sky, invece, ha scelto Riccardo Gentile e Beppe Bergomi.

Quando e dove si gioca

Inter-Salernitana, partita valevole per la 25^ giornata di Serie A, andrà in scena venerdì 16 febbraio, alle ore 21:00, allo stadio Meazza a San Siro, Milano.

Probabili formazioni di Inter-Salernitana

Simone Inzaghi deve fare i conti con l'assenza di Acerbi, fuori per infortunio, ma le alternative non mancano di certo al tecnico dei nerazzurri che schiererà la sua squadra con il consueto 3-5-2.

Davanti a Sommer partiranno De Vrij e Bastoni con Bisseck che potrebbe avere un'occasione dal primo minuto. Sulle corsie Dumfries potrebbe far rifiatare Darmian sulla destra mentre a sinistra spazio al solito Dimarco.

In mezzo al campo nessuna novità, Calhanoglu in cabina di regia sarà affiancato da Mkhitaryan e Barella così come in avanti dove Thuram farà coppia con Lautaro Martinez.

Nel caso in cui Inzaghi volesse far rifiatare alcuni giocatori imprescindibili in vista dell'impegno di Champions, occhio soprattutto ad Arnautovic, Asllani e Sanchez.

Liverani potrebbe portare qualche cambiamento negli undici titolari e anche nella configurazione tattica, la Salernitana dovrebbe scendere in campo con il 4-3-1-2.

Davanti a Ochoa, la retroguardia sarà composta da Zanoli, Boateng, Manolas e Sambia. In mezzo al campo Coulibaly e Kastanos affiancheranno Maggiore, mentre sulla trequarti spazio a Candreva che avrà il compito di supportare Dia e Weissman.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: S. Inzaghi.

SALERNITANA (4-3-1-2): Ochoa; Zanoli, Boateng, Manolas, Sambia; Coulibaly, Maggiore, Kastanos; Candreva; Dia, Weissman. Allenatore: Liverani.

Il pronostico

Per i nerazzurri non è questo il momento di fermarsi, l'obiettivo scudetto è sempre più vicino ma è ancora presto per archiviare la questione. Per questo motivo dovranno continuare a racimolare punti senza cedere a cali di concentrazione.

Gli uomini di Simone Inzaghi non dovranno sottovalutare la Salernitana, che per via del cambio di guida tecnica potrebbero arrivare al Meazza con grande fame.

Considerato il fattore campo, il valore della rosa e lo stato di forma delle due squadre, secondo le maggiori agenzie di scommesse, l'Inter parte favorita.

