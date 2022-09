Milan Skriniar può lasciare l'Inter per approdare al PSG e no, non siamo tornati al calciomercato estivo ma la situazione che si sta delineando pare prendere proprio questa direzione. Le difficoltà che ci sono nel trovare l'intesa per il rinnovo sono tali da far pensare alla dirigenza di cederlo già a gennaio e il club parigino sarebbe ben lieto di accoglierlo all'ombra della Tour Eiffel.

Inter, Skriniar può andare al PSG

Nella sessione estiva di calciomercato il PSG e Skriniar si sono cercati, hanno flirtato senza mai però trovarsi davvero.

Il difensore slovacco ha solo assaporato la possibilità di giocare accanto a Messi, Neymar, Mbappé e via dicendo rimanendo all'Inter un po' combattuto.

Un flirt estivo di quelli di cui difficilmente ci si dimentica con tanta facilità, sia per il fascino della meta che per il lauto compenso che avrebbe portato l'operazione nelle tasche di Skriniar.

Un ingaggio nettamente superiore in confronto a quello che percepisce all'Inter, e ora il difensore inizia a fare la voce grossa.

Ora ha capito qual è il suo valore anche in termini economici, ha capito che ci sono società disposte a investire ben di più rispetto ai nerazzurri e non è più disposto a scendere a compromessi.

Tra Skriniar e l'Inter può finire presto, molto presto, già nella sessione invernale di calciomercato a gennaio lo slovacco potrebbe partire, e questo per via della mancanza di un accordo sul contratto.

Contratto in scadenza

La telenovela che ci accompagna da questa estate e che vede coinvolti nel triangolo Skriniar, Inter e PSG non è ancora finita e anzi, è destinata a diventare ancora più rumorosa.

La causa di tutto questo trambusto è la mancata intesa sul rinnovo del contratto tra i nerazzurri e il giocatore che sta avanzando pretese troppo alte secondo la dirigenza.

Il problema però è a monte, infatti il contratto scade nel 2023 e la società credeva che raggiungere un accordo sarebbe stato molto più semplice.

Invece, ad oggi la distanza tra le parti sembra crescere sempre di più e il rischio è quello di perdere il difensore slovacco a titolo gratuito la prossima estate.

L'Inter deve dunque correre ai ripari e ha fondamentalmente due opzioni: accettare le condizioni poste da Skriniar oppure cedere il giocatore nella sessione invernale di calciomercato.

Il PSG in questo contesto s'inserisce con furbizia, parte forte del fatto che al giocatore la soluzione parigina piace e non poco e può dunque giocare su questo.

Potrà giocare di anticipo e tentare di accaparrarsi il giocatore a gennaio, ovviamente facendo un'offerta molto ridimensionata rispetto alle precedenti.

L'offerta del PSG

Nell'ultima sessione di calciomercato il PSG aveva fatto un'offerta importante all'Inter per acquistare Milan Skriniar, si parla di 50 milioni più bonus, quasi 60 milioni totali che avevano fatto vacillare la dirigenza nerazzurra.

L'offerta che potrebbe arrivare a gennaio sarà però molto meno corposa ma difficilmente rifiutabile da Marotta e co.

Si parla di un'offerta di circa la metà, più o meno 25 milioni di euro sarebbero i soldi messi sul piatto dalla società parigina e l'Inter dovrà pensarci seriamente.

Se l'ipotesi di perdere Skriniar a zero diventasse reale sarebbe una grave occasione mancata e i nerazzurri devono monetizzare per poter poi reinvestire.

La mancata intesa sul contratto

Facciamo però un passo indietro e cerchiamo di scoprire le cause della mancata intesa sul contratto tra l'Inter e Skriniar.

Tutto nasce proprio dall'interesse del PSG nei confronti del giocatore di questa estate, che ha fatto vacillare il difensore slovacco e anche la stessa società nerazzurra.

L'Inter e Skriniar avevano un'intesa di massima che si aggirava attorno ai 5 milioni di euro, tutto però è stato poi messo in discussione.

Il Paris Saint Germain ha infatti offerto al difensore slovacco ben 9 milioni di euro per 5 anni, e questa tipologia di contratto sarebbe valida anche a gennaio.

Skriniar dunque ci pensa bene, com'è logico, ma cercherà comunque di andare incontro alla dirigenza nerazzurra.

La sua richiesta ufficiale sarà di 7,5 milioni di euro a stagione, una cifra che però sembra irraggiungibile.

L'Inter può ed è pronta a mettere sul piatto 6 milioni di euro, in linea con gli altri big della squadra, per un contratto che andrebbe fino al 2027.

Molto probabilmente quest'offerta verrà rifiutata e il club parigino potrebbe entrare nuovamente di prepotenza sul centrale slovacco.

Leggi anche: Maignan, infortunio in Nazionale: ecco quante partite salta

Un nuovo centrale per il PSG

Galtier, attuale tecnico del PSG, non ha mai nascosto l'esigenza di avere un nuovo difensore centrale per la sua difesa a tre.

Il preferito da integrare in rosa, non è un mistero, è proprio Milan Skriniar e Ocampos sta lavorando per accontentare il suo allenatore.

Tutto lascia presagire che potrà esserci la famosa fumata bianca, le richieste di Skriniar sono troppo alte, la proposta del PSG è troppo intrigante e le possibilità dell'Inter troppo basse.

Tenere il difensore slovacco diventa sempre più complicato e a tutto questo bisogna aggiungere il difficile inizio di stagione dei nerazzurri.

Le prossime settimane saranno cruciali per capire fino in fondo che cosa accadrà.

Leggi anche: Chi è Pasquale Mazzocchi: da fruttivendolo alla chiamata in Nazionale