Serie A 2023/2024, Inter Udinese: dove vederla in TV e probabili formazioni

L'Inter capolista ospita l'Udinese di Cioffi in una partita molto importante per il proseguo di stagione. Ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e tutto quello che c'è da sapere.

Inter-Udinese, 15^ giornata di Serie A

Dopo un'estate turbolenta, contrassegnata principalmente dagli intrecci di mercato e dalle partenze di giocatori di livello assoluto, l'Inter sta dimostrando di non aver per nulla diminuito il suo valore.

Un avvio di stagione straripante in cui, in Serie A, ha già ampiamente dato prova di essere la squadra da battere. Prima in solitaria con due punti di vantaggio sulla Juventus e vittoria netta sul Napoli nell'ultima giornata.

A San Siro i nerazzurri avranno la grande occasione di consolidare la vetta, sperando anche in un passo falso dei bianconeri che affronteranno proprio i partenopei.

La squadra di Simone Inzaghi, però, dovrà fare i conti con l'Udinese, ferito e deluso dopo il pareggio subito contro il Verona che ha riacciuffato la partita allo scadere.

Appena 12 punti conquistati in 14 partite, una china da risalire e la consapevolezza di avere tutte le carte in regola per poterci riuscire. Per i friulani una vittoria significherebbe riacquisire morale e consapevolezza, e al Meazza daranno il tutto per tutto.

Inter-Udinese, dove vederla in TV e in streaming

Una partita importante per due squadre che hanno obiettivi diversi, certo, ma la stessa fame di punti. Inter-Udinese sarà visibile, previo abbonamento, in diretta su DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport.

Si potrà seguire anche in streaming su DAZN, Sky GO e NOW, scaricando le applicazioni ufficiali ed effettuando l'accesso. DAZN ha affidato la telecronaca a Dario Mastroianni e Massimo Gobbi. Sky, invece, non ha ancora comunicato chi commenterà la sfida.

Quando e dove si gioca

Inter-Udinese, partita valevole per la 15^ giornata di Serie A, andrà in scena sabato 9 dicembre, alle ore 20:45, allo stadio Meazza di San Siro, Milano.

Probabili formazioni di Inter-Udinese

Simone Inzaghi recupera Bastoni, ma solamente per la panchina, nel mentre, deve fare i conti con l'assenza di Dumfries. L'Inter scenderà in campo con il consueto 3-5-2.

Davanti a Sommer partiranno Darmian e Acerbi, mentre Carlos Augusto si candida per una maglia da titolare per completare il terzetto. Sull'out di destra probabile l'impiego dal primo minuto di Cuadrado, a sinistra confermato Dimarco.

In mezzo al campo pochi dubbi, Calhanoglu sarà affiancato da Barella e Mkhitaryan. In avanti, ancora spazio alla coppia formata da Lautaro Martinez e Thuram.

Cioffi non se la passa meglio e perde anche Bijol, dunque, scelte quasi obbligate per il tecnico dei friulani che schiererà la sua squadra con il 3-5-1-1.

Davanti a Silvestri la difesa a tre sarà composta da Ferreira, Kabasele e Perez. Sulle corsie spazio alla corsa si Ebosele e Zemura, mentre al centro Walace sarà affiancato da Samardzic e Payero. In avanti, Pereyra supporterà Lucca.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Carlos Augusto; Cuadrado, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. Allenatore: S. Inzaghi.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Ferreira, Kabasele, Perez; Ebosele, Samardzic, Walace, Payero, Zemura; Pereyra, Lucca. Allenatore: Cioffi.

Il pronostico

Qualche assenza importante in casa Inter, che però ha già dimostrato di poter schierare comunque una squadra ampiamente competitiva. I nerazzurri stanno disputando una stagione superlativa, e ora vogliono allungare in vetta alla classifica.

L'Udinese deve invece ritrovare punti e serenità, e la sfida del Meazza potrebbe segnare una svolta in tal senso. Considerato il fattore campo, lo stato di forma e il valore della rosa, secondo le maggiori agenzie di scommesse, l'Inter parte favorita.

