L'Inter oggi giocherà l'importante partita contro il Viktoria Plzen, una sfida fondamentale poiché vincendo i nerazzurri sarebbero aritmeticamente qualificati agli ottavi di finale. Lukaku torna finalmente tra i convocati ma non scenderà in campo dal primo minuto, probabile l'utilizzo di Dzeko al suo posto con Lautaro Martinez.

Inter-Viktoria Plzen, dove vederla in TV e in streaming

I nerazzurri si sono ritrovati in un girone complicato composto da Barcellona, Bayern Monaco e Viktoria Plzen, squadra che affronterà proprio oggi, e si trova attualmente al secondo posto del Gruppo C.

I 7 punti conquistati ancora non bastano per la matematica qualificazione ma, vincendo proprio contro la squadra ceca, l'Inter strapperebbe il pass per gli ottavi di finale.

Inter-Viktoria Plzen dunque sarà una partita decisiva, ecco dove vederla in TV.

La sfida sarà un'esclusiva Amazon e sarà visibile su Prime Video, a partire dalle ore 18:45, attraverso l'app scaricabile su ogni dispositivo, sulle smart TV compatibili oltre che con l'utilizzo di Amazon Fire Stick, Apple TV, Google Chromecast e molto altro ancora.

La telecronaca, come di consueto, sarà affidata a Sandro Piccinini con commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Inter-Viktoria Plzen, come vederla gratis

Una volta capito Inter-Viktoria Plzen dove vederla in TV e in streaming cerchiamo di capire dove vederla gratis.

Per chi ancora non possiede l'abbonamento ad Amazon Prime esiste una possibilità concreta e completamente gratuita, ovvero quella d'iniziare il periodo gratuito della durata di 30 giorni proprio di Amazon Prime.

Basterà iscriversi e decidere nell'arco di questo periodo finestra se mantenere attivo poi l'abbonamento o se disdirlo, senza pagare alcuna penale.

Orario e dove si gioca

Inter-Viktoria Plzen andrà in scena oggi, mercoledì 26 ottobre alle ore 18:45, allo Stadio San Siro di Milano.

I nerazzurri avranno il vantaggio di giocare in casa e davanti al proprio pubblico potrebbero anche festeggiare il passaggio del turno con una giornata d'anticipo.

Un'occasione che i ragazzi di Simone Inzaghi non vogliono lasciarsi sfuggire, in virtù anche di una serenità ritrovata e di una nuova continuità di rendimento che stanno svoltando la stagione.

Probabili formazioni

L'Inter dunque avrà la possibilità di strappare il pass per andare direttamente alla fase a eliminazione diretta, raggiungendo così il primo obiettivo stagionale.

Simone Inzaghi deve ancora sciogliere qualche dubbio sulla formazione, soprattutto dietro dove De Vrij e Acerbi combattono per vestire la maglia da titolare.

Dumfries parte favorito sulla destra mentre Dimarco è in vantaggio sulla sinistra su Robin Gosens.

Davanti Lautaro Martinez dovrebbe fare coppia con Dzeko, Lukaku invece dovrebbe tornare tra i convocati sciogliendo così definitivamente i dubbi sulle sue condizioni.

Probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfires, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. Allenatore: Inzaghi.

VIKTORIA PLZEN (4-2-3-1): Stanek; Havel, Pernica, Hejda, Jemelka; Kalvach, Bucha; Mosquera, Vlkanova, Holik; Chory. Allenatore: Bilek.

La classifica del girone

L'Inter, attraverso alcune prestazioni importanti, è riuscito a guadagnarsi il secondo posto distante di ben tre lunghezze dal Barcellona terzo, unica squadra che può ancora insidiare i nerazzurri per il passaggio del turno.

Una vittoria nella partita di oggi consentirebbe alla squadra di Simone Inzaghi di andare agli ottavi, indipendentemente da tutto il resto.

Sarebbe dunque fondamentale riuscire a vincere, così da poter affrontare le prossime settimane con maggior serenità.

Il Bayern Monaco è saldamente in testa al girone con 12 punti, e per perdere la vetta dovrebbe letteralmente sabotarsi da solo.

Il Viktoria Plzen, invece, può ambire all'Europa League ma servirà comunque un miracolo.

Tutti gli occhi sono puntati sulla sfida per i secondo posto dove l'Inter per il momento parte come la squadra favorita.

La classifica:

Bayern Monaco, 12 punti Inter, 7 punti Barcellona, 4 punti Viktoria Plzen, 0 punti

Il pronostico

A giudicare dalle motivazioni, dalle forze in campo e da quanto si è potuto vedere nel corso di questa fase a gironi di Champions League, l'Inter di Simone Inzaghi parte come la squadra favorita.

Nel calcio però, lo si sa, nessun risultato è scontato e ogni partita ha una sua storia.

Di conseguenza, anche se il pronostico pende dalla parte dei nerazzurri, attenzione alle sorprese. L'Inter dovrà giocare una partita all'insegna della concentrazione cercando di chiudere la pratica al più presto.

Il ritorno di Lukaku dopo l'infortunio

Quello che ormai era diventato un vero e proprio mistero sembra ora pronto a risolversi una volta per tutte.

Romelu Lukaku dovrebbe rientrare tra i convocati di Simone Inzaghi, tornando quindi a disposizione della squadra.

Con grande probabilità non scenderà in campo, e se lo farà sarà solamente per una manciata di minuti per ritrovare la confidenza con la partita.

La buona notizia è che però Big Rom sta tornando a pieno regime, pronto a dare il cambio di marcia definitivo alla squadra.

