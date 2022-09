Dopo il passo falso dell'esordio contro il Rigas la squadra di Vincenzo Italiano è a caccia dei 3 punti. Sarà Istanbul-Fiorentina, ecco dove vederla in TV e le probabili formazioni.

Continua il periodo negativo dei viola di Vincenzo Italiano che ora sono a caccia del riscatto. Nella prima sfida di Conference League la Fiorentina è riuscita a ottenere solo un pareggio contro il Rigas, troppo poco per una squadra che ha ben altre ambizioni. Questa sera alle ore 21.00 si giocherà Istanbul-Fiorentina, ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e altro ancora.

La Fiorentina cerca la vittoria in Conference League

La stagione della Fiorentina non è partita nel migliore dei modi anzi, tutt'altro, i 6 punti in campionato non possono di certo soddisfare staff e tifosi.

Una sola vittoria in campionato, tre pareggi e due sconfitte, questo il resoconto della partenza in Serie A dei viola.

La Conference League in questo senso può venire in soccorso ma la prima sfida stagionale europea ha portato solo un pareggio contro il Rigas.

Un momento difficile dal quale è necessario uscire al più presto, lo sa bene Vincenzo Italiano che sta cercando le contromisure adatte per invertire la rotta, e lo sa bene la società che per il momento porta pazienza.

La sfida di questa sera sarà difficile, una trasferta impegnativa contro una squadra sempre difficile da affrontare in casa.

Istanbul-Fiorentina potrebbe essere la partita del riscatto così come quella che sancisce la crisi viola, scopriamo dove vederla in TV.

Istanbul-Fiorentina, dove vederla in TV

Dopo l'esordio amaro nella prima sfida di Conference League contro il Rigas, che ha regalato agli uomini di Vincenzo Italiano solo un punto, è il momento di affrontare la seconda giornata della fase a gironi.

Una trasferta in Turchia di fondamentale importanza per il proseguo di stagione, Italiano potrà decidere se sperimentare o se rilanciare alcuni giocatori che sembrano sottotono.

La Conference League è presente in più palinsesti ed è visibile sia previo abbonamento che in chiaro.

Per tutti quelli che si stessero chiedendo Istanbul-Fiorentina dove sarà possibile vederla in TV, rispondiamo subito: si potrà seguire la partita su Sky, su DAZN e su TV8.

In particolare, su Sky Sport Football al canale 203 e su Sky Sport al canale 253.

In streaming invece, ci si potrà connettere all'app di DAZN, a Sky Go, su NOW TV o al sito tv8.it.

Dunque non sarà necessario possedere alcun abbonamento per vedere i viola in Conference League, nella speranza che il cammino sia ancora lungo sulla falsariga di quello della Roma che ne è uscita vincente l'anno scorso.

Probabili formazioni

La Fiorentina ha necessità di ritrovare sicurezze sia nel gioco che nei risultati e dunque, anche se l'occasione ci sarebbe, probabilmente Italiano non effettuerà un gran turnover.

In attacco spazio a Cabral alla ricerca della migliore forma, in porta a Gollini alla ricerca di un posto fisso da titolare.

L'Istanbul, allenato dall'ex Serie A Emre, si affida in avanti a un altro ex Serie A: Stefano Okaka.

Modulo speculare per le due squadre che si schiereranno, come di consueto, con il 4-3-3.

ISTANBUL BASAKSEHIR (4-3-3): Sengezer; Sahiner, Duarte, Touba, Lima; Ozcan, Biglia, Aleksic; Traoré, Okaka, Gurler. All. Emre.

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Venuti, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Maleh; Ikoné, Cabral, Saponara. All. Italiano.

Istanbul-Fiorentina, pronostico

Dopo aver scoperto dove vederla in TV e le probabili formazioni continuiamo ad approfondire Istanbul-Fiorentina, sfida valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Conference League.

Effettuare pronostici non è mai semplice, nelle competizioni europee la difficoltà poi si alza notevolmente anche per via della pressione che non sempre è facile gestire.

La Conference League non fa differenza, come ha dimostrato la prima sfida della Fiorentina contro il Rigas nella quale i Viola partivano come favoriti.

I viola dovrebbero partire nuovamente con i favori del pronostico per via della rosa a disposizione, alla luce però del periodo buio che stanno attraversando il tutto viene rimesso in discussione.

Ad aggiungersi alle già note difficoltà stagionali c'è anche il fatto che la Fiorentina giocherà in trasferta, in Turchia, dove i tifosi sono caldi e gli stadi sono bolge.

Non sarà per nulla scontato dunque raggiungere i tre punti, servirà una grande prestazione da parte di tutti.

Problemi in attacco

Nella prima partita di campionato la Fiorentina era riuscita a mettere a segno tre reti, il che faceva presagire a una buona prolificità in fase offensiva.

Purtroppo però, ben presto, qualcosa nel meccanismo si è bloccato e in sei giornate per ben tre volte i viola non sono riusciti a segnare.

Cinque gol in sei partite, troppo poco per una squadra che vuole ambire a replicare la buona stagione dell'anno scorso.

In Conference League questa carenza è tornata a farsi sentire, molte occasioni e solo una rete messa a segno.

C'è di positivo che la Fiorentina continua a creare, prima o poi i gol arriveranno anche perché i bomber ci sono.

Jovic deve ancora entrare nei meccanismi di Italiano, Cabral ci sta entrando, potrebbero entrambi fare uno step in più.

Alle ore 21.00 quindi andrà in scena Istanbul-Fiorentina, una gara tutta da vivere.

