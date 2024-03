L'Italia vola in USA per le amichevoli contro Venezuela ed Ecuador: ecco il perché

L'Italia vola fino agli USA per le amichevoli contro Venezuela ed Ecuador. Ecco cosa ha portato la Nazionale a giocare due partite a più di 7mila km di distanza e chi è stato convocato dal CT Spalletti in vista di Euro 2024.

Archiviata la 29esima giornata del campionato di Serie A, i tifosi dovranno attendere il weekend di Pasqua per rivedere le squadre che amano. Di mezzo, infatti, c'è la sosta per le partite delle nazionali.

L'Italia giocherà negli Stati Uniti le amichevoli contro il Venezuela e contro l'Ecuador, ma perché gli Azzurri devono affrontare una trasferta di oltre 7mila chilometri? Ecco i motivi che hanno spinto la federazione a questa decisione.

Italia, perché le amichevoli si giocano negli USA

Ha destato diverse perplessità, la scelta della federazione italiana di giocare due amichevoli negli USA, durante la sosta per le nazionali. Con il campionato ancora in corso e che entra nelle sue fasi più concitate, non è un bene per i giocatori (e per le società in cui giocano) affrontare trasferte così lunghe che possono stancarli.

A queste perplessità non sono ancora state date delle risposte ufficiali da parte della FIGC, però si possono trovare dei lati positivi che giustifichino questo viaggio.

Gli Stati Uniti sono tra i Paesi ospitanti del prossimo mondiale, in programma nell'estate 2026, insieme al Canada e al Messico. Da qui la scelta delle amichevoli, in modo da poter avere un assaggio di quella che è l'atmosfera che si vivrà durante la competizione. L'Italia non è qualificata al torneo, ma dopo aver saltato le edizioni 2022 e 2018, la voglia di rivalsa è tanta.

Ovviamente, l'atmosfera non è l'unica cosa che ha portato gli Azzurri a giocare negli USA. Anche a livello economico la Nazionale riceverà un lauto compenso economico.

Italia-Venezuela, prima amichevole

La prima partita di questa campagna statunitense degli azzurri è contro l'Ecuador. La partita si gioca alle ore 22.00 del 21 marzo e viene trasmessa in TV sulla Rai. Il fischio di inizio è un po' più tardi rispetto a come siamo abituati, questo a causa del fuso orario di 5 ore, tra l'Italia e Fort Lauderdale, in Florida.

La cittadina è molto vicina a Miami e ospita al suo interno lo stadio in cui gioca l'Inter Miami, squadra di proprietà di Beckham, in cui militano Suarez, Busquets e soprattutto Lionel Messi. Lo stadio della partita è, infatti, il Chase Stadium, anche detto Inter Miami CF Stadium.

Italia-Ecuador, seconda amichevole

Per la seconda amichevole la Nazionale di Spalletti si sposta più a nord e raggiunge il New Jersey, dove affronta il Venezuela. La partita viene trasmessa in diretta TV dalla Rai, come del resto tutte le partite disputate dagli Azzurri, e il fischio d'inizio è programmato alle 21.00.

Il match si gioca alla Red Bull Arena di Harrison, stadio dei Ney York Red Bulls, squadra della grande mela, in cui ha militato anche Thierry Henry.

I convocati per la doppia amichevole oltreoceano

Ecco chi sono i giocatori convocati dal CT Spalletti e le squadre che portano più italiani in Nazionale:

• portieri : Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham)

• difensori : Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Torino), Alessandro Buongiorno (Torino), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta), Destiny Udogie (Tottenham)

• centrocampisti : Nicolò Barella (Inter), Giacomo Bonaventura (Fiorentina), Michael Folorunsho (Verona) Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma)

• attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Lorenzo Lucca (Udinese), Riccardo Orsolini (Bologna), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Genoa), Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Aston Villa)

A parte cinque (Zaniolo, Udogie, Vicario, Jorginho e Donnarumma), tutti i convocati giocano in Serie A. La squadra con più convocati è l'Inter, con Bastoni, Dimarco, Darmian, Frattesi e Barella. Tre sono i convocati della Juventus e del Napoli. Nessun giocatore italiano della rosa del Milan è stato convocato.

Queste due sfide sono un ottimo campo di prova per Spalletti che deve decidere quali sono i 23 migliori giocatori da convocare per Euro 2024.

Leggi anche: La classifica aggiornata del ranking UEFA per Nazioni: Italia sempre al primo posto