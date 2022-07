L'Italia giocherà contro il Belgio per cercare la qualificazione ai quarti di finale degli Europei. Ecco dove vederla in tv la partita decisiva che può regalarci ancora altri sogni o metterci un punto definitivo.

Gli Europei femminili sono giunti alla fine della fase a gironi. L'Italia ha fin qui faticato ma è ancora in corsa, una vittoria contro il Belgio ci permetterebbe di passare ai quarti, sempre se l'Islanda non fa il miracolo contro la Francia. Ecco dove vederla in tv la partita decisiva per le azzurre.

Italia-Belgio, dove vederla in tv

La partita Italia Belgio andrà in onda oggi lunedì 18 luglio 2022, alle ore 21:00. Riguardo le emittenti, ecco che i tifosi potranno avere varie possibilità di scelta. La più semplice è quella relativa alla Rai, che trasmetterà l'incontro su Rai 1, con il collegamento a partire dalle 20:30.

Altra emittente che la farà vedere, seppure a pagamento, è Sky, la quale permetterà agli abbonati di guardare il match su Sky Sport Uno. Inoltre, presente anche lo streaming doppio, con la presenza sia di Sky-Go che di Now TV. Anche la Rai avrà lo streaming su RaiPlay.

Le formazioni

Partendo dalla formazione dell'Italia, il problema principale per la nostra CT Milena Bartolini, sarà quello di togliere le paure mentali che hanno attanagliato le sue giocatrici nelle due partite precedenti. Difatti, ecco che la linea di difesa dovrebbe restare la solita, ma a centrocampo e in attacco qualcosa potrebbe cambiare.

Riguardo la linea mediana del campo, i dubbi riguardano soprattutto Simonetti e Giugliano, che vengono date in ballottaggio. Ancora, ecco che la possibile presenza di Bergamaschi potrebbe togliere spazio a Girelli, ma ciò dipende sempre dalla scelta della nostra CT per Simonetti o Giugliano.

Passando al Belgio, la nazionale fiamminga è meno forte rispetto a quella dell'Italia, ma come detto la paura mentale dimostrata può rendere le cose complicate. Per questo il 4-3-3 delle diavolesse dovrebbe restare simile a quello delle ultime uscite, quindi con: Evrard in porta; Vangheluwe, Kees, De Neve, Philtjens; Vanhaevermaet, De Caigny, Biesmans; Eurlings, Wullaert, Cayman.

Italia-Islanda

Come detto, l'Italia ha pareggiato contro l'Islanda nell'ultima partita del girone D degli Europei Femminili. L'1-1 ha fatto intravedere tutti i problemi psicologici delle nostre azzurre, che hanno mancato decisamente la porta nonostante le diverse occasioni avute in partita, soprattutto nella seconda metà del secondo tempo.

Dopo l'umiliante sconfitta con la Francia per 5-1, difatti, ci si aspettava una grande reazione da parte delle giocatrici italiane, ma purtroppo non è stato così. La cinquina presa all'esordio le ha bloccate, e ora devono fare i conti con loro stesse e vincere il match col Belgio, sperando che l'Islanda non faccia il miracolo contro la Francia.

Sara Gama

Come in molti sanno, la capitana della nostra nazionale è Sara Gama la quale gioca in difesa. In questo Europeo non è sembrata al meglio e infatti la calciatrice della Juventus accusa diversi problemi fisici che le impediscono di giocare come sa.

Per questo, nelle ultime ore tiene banco la possibile partenza dalla panchina da parte della difenditrice azzurra, che da buona capitana qual è potrebbe decidere di farsi da parte per permettere alla squadra allenata da Milena Bartolini di sperare ancora nei quarti di finale.

Gli altri gironi

Con le partite del girone D, quello dell'Italia, si conclude la fase a gruppi dell'Europeo Femminile di calcio. Negli altri tre raggruppamenti non ci sono state grosse sorprese, con i favori del pronostico che non sono stati disattesi.

Partendo dal girone A, l'Inghilerra che gioca in casa ha fatto man bassa delle avversarie, chiudendo in testa con 9 punti, davanti all'Austria a 6, Norvegia a 3 e Irlanda del Nord a 0.

Passando al gruppo B, la Germania che è un'altra favorita ha fatto come i rivali d'Oltremanica, cioè ha chiuso in testa con 9 punti, 3 in più della Spagna, 6 in più della Danimarca e 9 in più della Finlandia.

Infine, ecco il raggruppamento C, che ha visto la Svezia e l'Olanda chiudere in testa a pari punti con 7 punti. Sono state le scandinave, però, che hanno avuto il privilegio del primo posto, in virtù della migliore differenza reti. Dietro di loro con un punto a testa ecco classificate Svizzera e Portogallo.