Non c'è tempo per prendere fiato, torna oggi il Mondiale di volley femminile con Italia-Belgio, ecco l'orario della partita, dove vederla in TV e molto altro ancora.

Dopo la sofferta vittoria contro il Porto Rico torna oggi la Nazionale femminile di pallavolo. L'Italia del volley sfiderà il Belgio per la testa della classifica in una partita dura che potrebbe dare una chiara indicazione sulla squadra favorita del girone. Scopriamo l'orario della sfida, dove vederla in TV e le convocate.

Italia-Belgio volley, orario della partita

Prosegue il Mondiale di volley femminile, dopo le sfide contro il Camerun e contro Porto Rico l'Italia è pronta ad affrontare il Belgio con cui condivide, per il momento, la testa della classifica assieme ai Paesi Bassi.

L'orario della sfida sarà uguale a quello della difficile partita di ieri contro il Porto Rico, dunque si giocherà alle ore 18:00 sul taraflex di Arnhem (Paesi Bassi).

Nemmeno 24 ore per voltare pagina e ragionare su che cosa sia funzionato e che cosa no e diciamocelo, qualcosa le ragazze del volley dovranno migliorarlo per arrivare fino in fondo a questa competizione.

Ai Mondiali, così come'è stato per la versione al maschile, le partite si svolgono in modo molto ravvicinato e non c'è molto tempo per rifiatare.

È fondamentale dunque riuscire a mantenere alta la concentrazione pensando a ogni singola partita resettando quella precedente.

Italia-Belgio, dove vederla in TV e in streaming

Dopo ave visto l'orario di Italia-Belgio di volley andiamo a scoprire dove sarà possibile vedere la partita in TV e in streaming.

I diritti TV della competizione, per quanto riguarda l'Italvolley, sono stati spartiti tra più emittenti proprio com'è successo per il Mondiale maschile.

Non sarà necessario essere in possesso di un abbonamento per seguire la Nazionale azzurra nel suo cammino ai Mondiali 2022 dato che la Rai trasmetterà in chiaro tutte le sue partite.

Italia-Belgio si potrà vedere in TV su Rai 2 e su Sky Sport Uno al canale 201.

Per quanto riguarda lo streaming, invece, si potrà seguire la partita su Raiplay, SkyGo, NOW TV, Eurosport.it e su Volleyballworld.tv.

Tanti modi quindi per seguire le Azzurre nella partita odierna che lo ricordiamo, avrà inizio alle ore 18:00.

Chi sono le convocate ai Mondiali 2022

Il C.T. Davide Mazzanti ha fatto le sue scelte prima del Mondiale e ha dovuto scegliere 14 ragazze, le più pronte, per cercare di arrivare il più lontano possibile nella competizione.

Molte, anzi moltissime, giovani e qualcuna più esperta, questo è il mix scelto dal Commissario Tecnico, scopriamole tutte.

Libero: Monica De Gennaro (Conegliano), Eleonora Fersino (Novara).

Palleggiatrici: Ofelia Malinov (Scandicci), Alessia Orro (Monza).

Centrali: Cristina Chirichella (Novara), Anna Danesi (Novara), Sara Bonifacio (Novara), Marina Lubian (Conegliano).

Schiacciatrici: Miriam Sylla (Monza), Elena Pietrini (Scandicci), Caterina Bosetti (Novara), Alessia Gennari (Conegliano).

Opposte: Paola Egonu (VakifBank), Sylvia Nwakalor (Firenze).

Occhi puntati, come di consueto, su Paola Egonu, punta di diamante della formazione italiana che in estate si è trasferita nel club turco del VakifBank.

Moki Di Gennaro avrò il compito di volare e di dimostrare, ancora una volta, tutto il suo valore e di essere ancora uno dei migliori liberi al mondo.

Il calendario dell'Italia femminile di volley ai Mondiali

Tre partite nei primi 4 giorni di Mondiale, questo è l'impegno che stanno affrontando le ragazze dell'Italvolley e il proseguo non sarà di certo meno impegnativo, ecco il calendario della fase a gironi.

Italia-Camerun: 24 settembre ore 15:00 (3-0)

Italia-Porto Rico: 26 settembre ore 18:00 (3-0)

Italia-Belgio: 27 settembre ore 18:00

Italia-Kenya: 29 settembre ore 18:00

Paesi Bassi-Italia: 2 ottobre ore 16:00

Le prime due sfide sono terminate senza che l'Italia abbia perso nemmeno un set, il difficile però arriva adesso.

Kenya a parte, Belgio e Paesi Bassi sono le vere avversarie per la vetta del girone, le squadre che maggiormente possono insidiare le Azzurre.

C'è molta curiosità dunque per la partita di oggi in cui si potrà veramente testare il livello della Nazionale italiana.

Italia-Porto Rico, una sfida più dura del previsto

Se nella sfida contro il Camerun l'Italia ha passeggiato e ha vinto agilmente non si può dire lo stesso della partita contro Porto Rico.

È vero, il 3-0 è un risultato ottimo, il migliore che si poteva ottenere e dunque l'obiettivo di non perdere alcun set è stato raggiunto, le Azzurre però hanno faticato parecchio.

La partita di ieri ha dimostrato come l'Italia non si trovi in una condizione fisica ottimale, ci sono stati alcuni cali di concentrazione e soprattutto poca continuità.

Parte di questi difetti di prestazione possono derivare anche dall'avversario, e infatti questa sera ci si aspetta di vedere un Italvolley più concreta e concentrata.

È probabile che il Commissario Tecnico Davide Mazzanti torni a schierare lo starting seven titolare, quello visto contro il Camerun per intenderci, l'obiettivo rimane quello di vincere cercando di perdere meno set possibili.

La partita di ieri si è conclusa con il risultato di 3-0 con i parziali di 28-26, 25-21, 26-24.

Tra le migliori troviamo Elena Pietrini e Marina Lubian che hanno dimostrato di essere in grande forma.

