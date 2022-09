A giudicare dalle prime tre partite i ragazzi di Fefè De Giorgi non sono da sottovalutare. Ieri sera è arrivata la terza vittoria su tre nella fase a gironi e ora il morale è alle stelle. Gli accoppiamenti degli ottavi di finale dei Mondiali di pallavolo maschile dicono che sarà Italia-Cuba. Ecco dove vederla in TV, quando si gioca e tutte le altre partite.

L'Italia batte Canada, Turchia, Cina e vola agli ottavi

Che ci fosse qualità nel gruppo di Fefè De Giorgi non è mai stato messo in dubbio, come non si è mai nascosto che il girone nel quale è capitato non fosse troppo complicato.

La disinvoltura e la bella pallavolo giocata, però, hanno dimostrato che questa Italia può ambire a ben di più.

Canada, Turchia e Cina, tre partite nelle quali tutto il gruppo si è dimostrato unito e pronto ad affrontare anche sfide più grandi conquistando il pass per gli ottavi con una giornata d'anticipo.

Non hanno fatto solo questo, grazie ai zero set persi sarebbe anche la Nazionale testa di serie numero 1 nella fase a eliminazione diretta.

Usiamo il condizionale, però, poiché una regola alquanto discutibile pone Polonia e Slovenia, i Paesi ospitanti della competizione, ai primi due posti come teste di serie, di conseguenza l'Italia si posiziona al terzo posto.

Questo implica che il percorso dei ragazzi di De Giorgi, nonostante un girone disputato in modo superlativo, si complicherà fin da subito mentre per le Nazionali sopracitate si semplificherà parecchio.

L'ottavo di finale della Nazionale di pallavolo maschile sarà Italia-Cuba, vediamo quando si gioca e dove vederla.

Italia-Cuba, quando si gioca

Un accoppiamento abbastanza sfortunato per i ragazzi della pallavolo maschile che incrociano un avversario molto temibile: Cuba.

Non ci sarà nemmeno troppo tempo per preparare la partita dato che questa si disputerà il 3 settembre alle ore 21.15.

Tra due giorni dunque ci troveremo nuovamente a fare il tifo per gli Azzurri in un match complicato ma che promette di regalare spettacolo.

Italia-Cuba pallavolo maschile, dove vederla

Dopo aver visto capito quando si gioca Italia-Cuba di pallavolo maschile scopriamo dove vederla in TV e in streaming.

Sky, consapevole della portata dell'evento e che questi gli avrebbe portato parecchia audience, si è assicurato i diritti dell'intero torneo, e dunque chi possiede l'abbonamento può seguire la Nazionale sui canali dedicati.

Per tutti coloro che non possiedono l'abbonamento c'è una buona notizia, come di consueto la Rai trasmetterà tutte le partite dell'Italia, dunque anche gli ottavi di finale si potranno vedere su Rai2.

Per chi invece volesse seguire la grande sfida in streaming potrà farlo su Rai Play, Sky Go, Volleyball World Tv e su Now TV.

Ricordiamo che l'orario d'inizio della partita è fissato per le 21:15.

Calendario ottavi di finale

Italia-Cuba, valevole per gli ottavi di finale dei Mondiali di pallavolo maschile, non sarà la prima sfida del 3 settembre, vediamo il calendario completo.

Sabato 3 settembre

Slovenia-Germania, ore 17:30 (Lubiana)

Italia-Cuba, ore 21:15 (Lubiana)

Domenica 4 settembre

USA-Turchia, ore 17:30 (Gliwice)

Polonia-Tunisia, ore 21:00 (Gliwice)

Lunedì 5 settembre

Olanda-Ucraina, ore 17:30 (Lubiana)

Francia-Giappone, ore 21:00 (Lubiana)

Martedì 6 settembre

Serbia-Argentina, ore 17:30 (Gliwice)

Brasile-Iran, ore 21:00 (Gliwice)

Calendario quarti di finale, semifinale e finale

Una volta capito quando si gioca Italia-Cuba di pallavolo maschile, dove vederla e qual è il calendario della altre partite scopriamo poi come si articoleranno le altre fasi del torneo.

Il 7 e l'8 settembre andranno in scena i quarti di finale che si giocheranno sempre a Lubiana e a Gliwice.

Le semifinali invece si disputeranno sabato 10 settembre a Katowice mentre la finale, l'evento più atteso della competizione, si giocherà sempre a Katowice domenica 11 settembre.

Un torneo che si condensa in pochi giorni dove non solo la qualità tecnica decreterà il vincitore, ma anche la tenuta mentale oltre che quella fisica.

Per il momento tutte le favorite sono riuscite ad avanzare ma la parte più dura inizia adesso.

Pericolo Francia ai quarti di finale

Il 3 settembre sarà già tempo di Italia-Cuba di pallavolo maschile, e sarà possibile vederla in TV su Sky e sulla Rai.

Abbiamo già detto in precedenza che l'accoppiamento agli ottavi di finale è stato tutt'altro che benevolo nei confronti degli Azzurri, e se questi supereranno gli ottavi potrà anche peggiorare.

Se l'Italia dovesse eventualmente raggiungere i quarti di finale potrebbe incontrare la Francia che ha già vinto la medaglia olimpica.

Un avversario molto difficile che agli ottavi dovrà vedersela con il Giappone, altro avversario molto ostico.

Un tabellone complicato per i ragazzi di De Giorgi che dopodomani dovranno sudare per sconfiggere Robertlandy Simons e compagni.

La Nazionale cubana ha fatto vedere nella fase a gironi grandi pregi ma anche qualche difetto, nonostante le difficoltà l'Italia potrà scalfire il muro nemico contando magari su qualche colpo di genio di Giannelli.

Appuntamento a sabato 3 settembre allora, Italia-Cuba sta per arrivare.

