Italia Ecuador: dove vederla in TV e probabili formazioni

Dopo la vittoria sul Venezuela, L’Italia sfida l’Ecuador nella seconda amichevole americana. Ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e molto altro ancora.

Italia-Ecuador, seconda amichevole di preparazione

Secondo e ultimo appuntamento della tournée americana per gli uomini di Luciano Spalletti, impegnati nelle due amichevoli di preparazione ai prossimi Europei 2024.

Nella prima uscita è arrivata la vittoria contro il Venezuela, un 2-1 frutto della doppietta del bomber Retegui e della rete del momentaneo pareggio di Machis. Una partita che ha messo in luce alcune note positive ma anche i limiti della Nazionale.

Questa volta l’avversario sarà l’Ecuador, squadra ostica da non sottovalutare assolutamente. Gli Azzurri tenteranno di uscire vincenti anche da questa sfida, cercando magari di mettere in scena un gioco più propositivo e dominante.

Sarà la giusta occasione per continuare a rodare i meccanismi e per creare il giusto affiatamento in vista della prossima competizione continentale, nella quale sarà necessario dare qualcosa in più rispetto all’amichevole giocata contro il Venezuela.

Italia-Ecuador, dove vederla in TV e in streaming

C’è molta curiosità di vedere se gli Azzurri saranno in grado di offrire 90 minuti di qualità e di regalare emozioni e spettacolo. Data la distanza, molti tifosi vogliono scoprire come seguire la partita della Nazionale, dunque, ecco dove vederla in TV.

Italia-Ecuador sarà visibile in diretta, in chiaro e in esclusiva su Rai 1. La si potrà inoltre seguire anche in streaming su Rai Play, sempre gratuitamente e senza la necessità di possedere alcun abbonamento.

Quando e dove si gioca

Italia-Ecuador, seconda amichevole della mini tournée americana degli Azzurri, andrà in scena domenica 24 marzo, alle ore 21:00, alla Red Bull Arena di New York.

Probabili formazioni di Italia-Ecuador

Luciano Spalletti potrebbe fare marcia indietro e tornare al 4-3-3. In questo caso, davanti a Donnarumma partirebbero Bellanova e Dimarco sulle bande laterali e Buongiorno e Bastoni al centro della difesa.

In mezzo al campo, Locatelli dovrebbe sedersi in cabina di regia, ma occhio a Jorginho che ha ben figurato contro il Venezuela, al suo fianco spazio a Barella e Pellegrini. In avanti, accanto a Retegui partiranno Zaccagni e Politano.

Probabile 3-4-3 per l'Ecuador. Davanti a Dominguez la difesa a tre sarà composta da Ordoñez, Arboleda e Realpe. Sulle fasce laterali partiranno Ortiz e Mindam mentre il duo di centrocampo sarà composto da Gruezo e Cifuentes. In avanti, Caicedo sarà la punta centrale e sarà supportato da Yeboah e Sarmiento.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Bellanova, Buongiorno, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Pellegrini; Zaccagni, Retegui, Politano. CT: Spalletti.

ECUADOR (3-4-3): Dominguez; Ordoñez, Arboleda, Realpe; Ortiz, Gruezo, Cifuentes, Minda; Yeboah, Caicedo, Sarmiento. CT: Félix Sánchez Bas.

Il pronostico di Italia-Ecuador

Gli Azzurri visti contro il Venezuela non hanno stupito in positivo, nonostante questo sono riusciti a conquistare la vittoria mettendo in mostra un Retegui in ottimo stato di forma. Contro l’Ecuador sarà necessario trovare più ritmo nelle giocate ma la qualità non manca di certo agli uomini di Spalletti.

Considerato proprio quest’ultimo aspetto, secondo le maggiori agenzie di scommesse, l’Italia parte favorita.

