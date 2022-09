Continua l'eterna lotta sportiva tra Italia e Francia, nei quarti di finale di pallavolo maschile gli Azzurri cercheranno l'impresa in una partita spettacolare. Ecco dove vederla in TV e quando si gioca.

Dopo la vittoria contro Cuba la Nazionale di De Giorgi approda ai quarti di finale del Mondiale di pallavolo maschile con l'obiettivo di proseguire nella competizione. La prossima sfida sarà Italia-Francia, una gara affascinante che promette di regalare emozioni. Scopriamo dove vederla in TV e quando si gioca.

L'Italia batte Cuba e aspetta la Francia

A giudicare dal percorso fatto fino a qui l'Italia di De Giorgi è una Nazionale da non sottovalutare.

Che fosse una squadra dalle molte qualità non lo si è mai messo in dubbio, che le prestazioni sarebbero state così importanti, però, non lo si poteva sapere.

Certo, la partita con Cuba è stata difficile, dura e a tratti nervosa, ma alla fine gli Azzurri sono riusciti a imporsi dimostrando che anche nei momenti di difficoltà sono in grado di reagire.

Ora arriva uno degli avversari peggiori che si sarebbero potuti incontrare nel torneo, la Francia.

I transalpini sono i campioni olimpici in carica oltre che una delle squadre favorite dell'intera competizione.

Hanno zoppicato un po' durante il tragitto e questo fa ben sperare.

Per l'Italia di pallavolo maschile battere la Francia sarà un'impresa ardua ma non impossibile, scopriamo quando si gioca la partita e dove vederla.

Italia-Francia, quando si gioca

I Mondiali di pallavolo maschile sono concentrati in pochi giorni con tante partite che si giocano a distanza ravvicinata.

Non ci sarà molto da aspettare dunque per vedere Italia-Francia, quello che sarà il big match di questi quarti di finale.

La partita si disputerà domani, mercoledì 7 settembre alle ore 17.30, a Lubiana in Slovenia.

Gli Azzurri tenteranno l'impresa contro la squadra di coach Andrea Giani e lo farà con un rinnovato entusiasmo dopo la battaglia vinta contro Cuba.

Italia-Francia pallavolo maschile, dove vederla

Dopo aver introdotto Italia-Francia di pallavolo maschile e aver capito quando e dove si gioca, è il momento di scoprire dove vederla in TV e in streaming.

I diritti TV dell'intera competizione sono in mano a Sky che ha deciso di puntare forte sui Mondiali.

Come di consueto, però, a trasmettere le partite degli Azzurri ci sarà anche la Rai che non impone ovviamente alcun abbonamento.

Dunque, sarà possibile vedere i quarti di finale tra Italia e Francia in diretta e in chiaro su Rai 2 e con l'abbonamento su Sky Sport Action. In streaming sarà poi visibile su Now TV, su Sky Go, su Rai Play e su Volleyball World.

Tanti modi quindi di seguire gli Azzurri sperando che riescano nell'impresa di battere i Galletti.

Le formazioni di Italia-Francia

C'è grande attesa per la super sfida Italia-Francia valevole per i quarti di finale del Mondiale di pallavolo maschile.

Una sfida affascinante che mette nuovamente le due formazioni l'una di fronte all'altra. L'ultima volta che è successo la Francia ha avuto la meglio nella semifinale di Nations League e ora la squadra di De Giorgi vuole la rivincita.

ITALIA: 1 Pinali, 3 Recine, 5 Michieletto, 6 Giannelli (capitano), 7 Balaso (libero), 8 Sbertoli, 12 Bottolo, 14 Galassi, 15 Lavia, 16 Romanò, 17 Anzani, 19 Russo, 24 Scanferla (libero), 30 Mosca. All. De Giorgi.

FRANCIA: 1 Chinenyeze, 2 Grebennikov (libero), 4 Patry, 6 Toniutti (capitano), 7 Tillie, 9 Ngapeth, 11 Brizard, 12 Boyer, 14 Le Goff, 15 Henry, 17 Clevenot, 19 Louati, 20 Diez (libero), 25 Jouffroyy. All. Giani.

I risultati degli ottavi di finale

Dopo aver fatto il punto su Italia-Francia di pallavolo maschile, aver capito dove vederla in TV e in streaming e averne visto le formazioni, scopriamo i risultati di tutti gli ottavi di finale.

La Slovenia ha sconfitto con il risultato di 3-1 la Germania, vista un po' sotto tono nel corso del torneo e che deve abbandonare la spedizione.

L'Italia ha battuto l'ostica Cuba in una partita giocata punto su punto con il risultato di 3-1.

Gli USA sono dovuti arrivare al quinto set prima di riuscire a eliminare la Turchia con il risultato di 3-2.

La Polonia ha passeggiato con la ben meno pericolosa Tunisia che non si è dimostrata all'altezza degli avversari, i padroni di casa hanno vinto 3-0.

Risultato storico per l'Ucraina che è riuscita nell'impresa di eliminare l'Olanda con un secco 3-0 qualificandosi ai quarti di finale.

La Francia ha sudato e non poco contro il Giappone ma alla fine è riuscita a imporsi per 3-2.

Oggi si concluderanno gli ottavi di finale con il big match Serbia-Argentina che si disputerà alle 17.30 e con Brasile-Iran, che si giocherà alle 20.30, pronta a regalare spettacolo.

Una partita difficile

Nonostante gli Azzurri stiano volando sulle ali dell'entusiasmo c'è la consapevolezza che la sfida con la Francia sarà molto difficile.

I ragazzi di De Giorgi dovranno mantenere alta la concentrazione nel corso di tutto il match combattendo punto su punto.

Se la perfezione è irraggiungibile la prestazione dell'Italia dovrà andarci vicino.

D'altra parte per vincere una competizione importante come un Mondiale non ci possono essere cali di tensione, a maggior ragione nella fase a eliminazione diretta.

Appuntamento a domani alle ore 17.30, Italia-Francia è pronta a regalare spettacolo.

