L'Italia femminile ha bisogno di un pronto riscatto dopo il brutto 1-5 contro la Francia per non abbandonare anzitempo gli Europei: dove vedere in tv la seconda gara del Gruppo D contro l'Islanda.

L'Italia di Milena Bertolini ha iniziato il proprio Europeo femminile nel peggiore dei modi. La nazionale azzurra, vogliosa di fare bella figura nell'importante rassegna continentale, è incappata in un esordio da incubo, con la fortissima Francia che ha avuto la meglio sulle azzurre nella prima giornata del Gruppo D con un nettissimo e senza storia 5-1. L'occasione di riscatto è però già dietro l'angolo, con la gara contro l'Islanda che non si potrà assolutamente sbagliare per non compromettere il cammino europeo.

Italia, con la Francia sconfitta pesantissima: le azzurre si arrendono 5-1

L'Italia si è presentata ai nastri di partenza di questo Europeo femminile con tantissime speranze e con grandissime ambizioni. La selezione guidata dalla ct Milena Bertolini, inserita nel Gruppo D insieme a Francia, Islanda e Belgio, ha però dovuto fare il proprio esordio in questo importantissimo torneo proprio contro quella che è probabilmente tra le principali indiziate alla vittoria finale della competizione, ovvero la nazionale francese.

La fortissima squadra transalpina domina da anni il palcoscenico calcistico europeo femminile, con la selezione nazionale che può contare sul blocco del fortissimo Olympique Lione laureatosi nella stagione conclusa da poco campione d'Europa per l'ottava volta nella propria storia. La forza di tali avversarie è stata purtroppo confermata nel match contro la nostra Italia, che è stata travolta con un pesantissimo e umiliante 5-1.

La partita svoltasi al New York Stadium di Rotherham in Inghilterra si è rivelata purtroppo praticamente senza storia. La Francia, squadra che può contare tra le proprie fila su giocatrici abituate da anni ai grandi palcoscenici internazionali, si è dimostrata fin da subito superiore, con la tripletta di una scatenata Geyoro e le altre due reti di Katoto e di Cascarino a rendere a dir poco inutile la rete azzurra di Martina Piemonte, arrivata con le italiane già sotto 5-0.

Italia, occasione di riscatto contro l'Islanda: dove vederla in tv

La sconfitta contro la Francia nell'attesissimo esordio agli Europei femminili ha fatto malissimo soprattutto per il modo in cui è arrivata, ma ora l'imperativo, per le ragazze di Milena Bertolini, è quello di guardare avanti. Il cammino nella rassegna continentale si è fatto sì in salita, ma dopo una sola giornata i giochi sono ovviamente ancora più aperti che mai, con la nazionale italiana che dovrà essere in grado di scendere in campo per la prossima partita con la carica e con le motivazioni giuste.

Dopo la fortissima e quasi proibitiva Francia, il calendario mette ora di fronte all'Italia un avversario sicuramente più abbordabile, anche se sarà assolutamente vietato per le nostre scendere in campo sottovalutando l'impegno. Si sta parlando dell'Islanda, che nel suo primo impegno nel Gruppo D è riuscita comunque a pareggiare con un buon 1-1 contro il Belgio.

La situazione nel girone vede dunque per ora la Francia prima con 3 punti, il Belgio e l'Islanda a quota un punto, e l'Italia ferma a 0, motivo per cui un successo nel secondo turno del torneo potrebbe permettere alla nostra nazionale di rimettersi assolutamente in carreggiata in ottica qualificazione alla fase successiva.

Per la gara contro le islandesi, Bertolini dovrebbe optare comunque per un 4-3-3. Con Giuliani in porta, la linea difensiva dovrebbe vedere Bartoli e Boattin sugli esterni e Gama e Linari al centro della difesa, con Galli, Giugliano e Caruso a formare il terzetto titolare di centrocampo. Per quanto riguarda invece il tridente offensivo, questo dovrebbe essere costituito da Bergamaschi e Piemonte sugli esterni e dall'intoccabile Cristiana Girelli al centro dell'attacco.

La partita tra Italia e Islanda, gara valevole per la seconda giornata del Gruppo D dell'Europeo femminile 2022, verrà disputata giovedì 14 luglio alle ore 18 nella cornice del Manchester City Academy Stadium. La partita verrà trasmessa in diretta su Rai1 e in streaming su Rai Play, oltre che su Sky e sull'app di Sky Go.