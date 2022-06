Gli Azzurri, dopo aver clamorosamente mancato l'appuntamento coi Mondiali, dovranno sottoporsi ad un altro banco di prova: si parla della Nations League. Gli uomini allenati da Roberto Mancini sono ovviamente i favoriti, ma l'Ungheria ha ampiamente dimostrato di saper inisidiare il proprio avversario. Questo, indipendentemente dalla sua portata.

Italia-Ungheria: dove vederla in tv?

Italia-Ungheria sarà "trasmissione in chiaro" su Rai 1. La nota emittente televisiva, infatti, trasmette qualsiasi gara inerente a questa competizione.

Le alternative che renderanno possibile la visione di questo evento, riguardano sostanzialmente una sola piattaforma. Ovvero, Rai Play. Questa, può a sua volta essere scaricata sia tramite smartphone o tablet, sia tramite qualsiasi dispositivo anticipatamente dotato di una connessione a internet.

Connessione che, per ovvie ragioni, dovrebbe essere quantomeno stabile. Questo, per far sì che ci si possa godere al meglio un appuntamento del genere. Dopo il pari incassato contro la Germania, infatti, gli Azzurri allenati da Roberto Mancini vorranno certamente rifarsi nel migliore dei modi.

Dove e quando si gioca

L'appuntamento tra le due squadre, si terrà alle ore 20:45 in data martedì 7 giugno 2022. Dunque, in piena fascia serale.

Il calendario inerente alla Nations League, fa evincere come ci si trovi all'interno della seconda giornata del cosiddetto "Gruppo 3", appartenente alla Lega A. Il gruppo in questione, oltre all'Italia e all'Ungheria, presenta anche altre due squadre.

Si tratta infatti di Germania e Inghilterra. Sicuramente due squadre dall'elevata caratura tecnica e che renderanno ancora più tortuoso il cammino degli Azzurri. Ad ogni modo, le sensazioni prima della partita sono sicuramente positive, parzialmente anche per via del risultato ottenuto proprio contro la Germania.

Risultato che ha visto l'Italia ottenere un pareggio contro gli avversari. Lo stadio che ospiterà questo appuntamento, sarà il Dino Manuzzi di Cesena che per l'Italia è un porta fortuna.

Nel corso della storia, Cesena è sempre stata una destinazione piuttosto fortunata per gli uomini guidati dal commissario tecnico Roberto Mancini. Benché il bilancio in questo stadio sia particolarmente favorevole, bisogna tenere comunque conto di alcune informazioni di rilievo.

Per esempio, bisogna tenere conto del fatto che la forma recente dell'Italia sia tutto fuorché positiva. La partita esterna disputata contro l'Argentina, è effettivamente una prova evidente del brutto periodo che la formazione nostrana sta attraversando.

Al netto di ciò, bisognerà comunque reagire con convinzione e tirare fuori il meglio da uno scenario così complicato. Quanto di positivo è stato fatto vedere in passato, in ogni caso, non sarà sicuramente vanificato da ciò che si sta avendo modo di riscontrare ultimamente.

Quote e pronostici

La maggior parte dei bookmakers, si sono espressi in pieno favore degli Azzurri, che sembrano essere - almeno sulla carta - destinati a vincere la partita contro l'Ungheria.

Il pareggio, dunque, sembra essere la seconda ipotesi più probabile. Un dato di cui i pronostici non tengono conto, è il fatto che l'Italia non ha mai vinto negli ultimi tre incontri casalinghi. E questo trend, purtroppo, non presenta alcuna certezza riguardo al fatto che si possa interrompere a breve o meno.

Proprio alla luce di questo motivo, una giocata che piace ai bookmakers è quella riguardante il cosiddetto "Goal". Ovvero, un tipo di giocata che prevede che entrambe le squadre segnino almeno un gol. Considerando anche i vari precedenti, questa sembrerebbe essere per l'appunto l'ipotesi più probabile in assoluto.

Per il resto, eventuali giudizi in tal senso verranno sicuramente approfonditi in seguito. Per il momento, la cosa più saggia da fare è quella di aspettare l'effettivo svolgimento della partita. Questo, poiché effettivamente non si può sapere come potrebbe andare a finire.

L'incontro in questione ha decisamente troppi aspetti difficili da ipotizzare. Il che rende difficile ogni tentativo di pronostico che sia quantomeno attendibile. In ogni caso, come al solito, ai posteri l'ardua sentenza.

Probabili formazioni

Le probabili formazioni di Italia-Ungheria, prevedono un assetto decisamente innovativo per Roberto Mancini. Si parla infatti di un 11 titolare giovane, dinamico e allo stesso tempo coeso dal punto di vista tattico. Dunque, una potenziale base di partenza per il futuro che verrà.

Di seguito, ecco le probabili formazioni che si affronteranno nella gara di domani, in data 7 giugno 2022:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Bastoni, Dimarco; Frattesi, Cristante, Tonali; Gnonto, Scamacca, Pellegrini. CT: Mancini.

UNGHERIA (5-4-1): Gulacsi; Nego, Lang, Orban, At. Szalai, Z. Nagy; Schafer, Szoboszlai, A. Nagy, Sallai; Ad. Szalai. CT: Rossi.

L'Italia, si presenterà con la solita difesa vista in precedenza, ad eccezione di Dimarco pronto a fornire qualità e spunti interessanti dal punto di vista offensivo. A centrocampo, qualità e interdizione al servizio del CT Mancini, che ha deciso di organizzare una diga di centrocampo solida e allo stesso tempo pregevole dal punto di vista tecnico.

In attacco, tridente formato da Gnonto, Scamacca e Pellegrini. Per quanto concerne l'Ungheria, solita formazione iniziale che prevederà per forza di cose la presenza di Dominik Szoboszlai come fulcro di gioco principale. Lo stesso giocatore, ha infatti mandato al tappeto l'Inghilterra grazie ad un calcio di rigore trasformato dagli 11 metri.

Per il resto, ben poche novità da entrambe le parti. Dalla parte di Mancini, si andrà dunque verso una conferma nei confronti del giovane Willy Gnonto. Le giocate dell'attaccante di proprietà dello Zurigo, sono infatti servite per poter creare una forte mozione offensiva pronta ad insidiare la retroguardia tedesca.

Per il resto, si tratta comunque di una formazione ordinata e dalle ottime qualità. Dunque, per ulteriori giudizi si dovrà per forza di cose aspettare il fischio finale. Dalla parte dell'Ungheria, si può trovare una squadra solida ed efficace, benché il divario tecnico con l'Italia sia particolarmente ampio.

Leggi anche: Uefa Nations League: ecco il regolamento e come funziona