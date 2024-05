Dopo il ritiro a Madrid di Jannik Sinner, tutti i tifosi italiani sono rimasti con il fiato sospeso, in attesa di notizie sulle sue condizioni. Ecco come sta Jannik Sinner dopo l’infortunio e qual è la gravità.

Jannik Sinner rompe il silenzio e alimenta i dubbi: ecco come sta

Dopo giorni di preoccupazione e di dubbi sulla sua partecipazione al master 1000 di Roma, Jannik Sinner è uscito allo scoperto in conferenza stampa, confermando purtroppo quelle voci che lo vedevano costretto a fermarsi a causa dell’infortunio.

Al CONI, accompagnato dal presedente della Federtennis Angelo Binaghi, ha risposto e fatto chiarezza sui motivi che gli impediscono di giocare davanti ai suoi tifosi:

Pensavamo fosse un problema non grave, invece con la risonanza abbiamo visto che qualcosa non va al 100%, non voglio dire cosa esattamente ma abbiamo tutto sotto controllo. Di sicuro se il problema non è curato al cento per cento mi fermo ancora, non ho voglia di buttare via tre anni di carriera in futuro. Non ho fretta. Curare il corpo è molto più importante di tutto.

Parole importanti quelle dell’altoatesino, che ha specificato inoltre che Roma potrebbe non essere l’unico torneo da saltare. Infatti, in meno di un mese, ha inizio il secondo dei tornei del Grande Slam, il Roland Garros, storica competizione giocata sui campi in terra rossa di Parigi.

In caso non fosse al 100%, il giocatore ha detto che non parteciperà per non rischiare di condizionare il suo futuro come tennista, considerando anche che le partite si decidono al meglio di 5 set e ciò comporta un grande sforzo fisico. A tal proposito, Sinner ha spiegato:

Ora non sto facendo i movimenti che faccio normalmente e ci sto molto attento. Stiamo facendo lavori a bassa intensità. Avremo più risposte tra una settimana una settimana e mezzo. Giocherò a Parigi solo se sarò in grado al 100%, se c’è mezzo dubbio vedremo, anche perché è 3 su 5.

Nonostante il rischio di saltare anche questo Slam, Sinner ha anche rassicurato i suoi fan sulla classifica del ranking e i punti che non guadagnerà non potendo partecipare. È consapevole di non poter fare “una bella cosa” (diventare il primo nel ranking ATP).

L’annuncio del ritiro dal Master di Roma

Con un messaggio sui social, l’altoatesino ha comunicato a tutti la rinuncia al torneo nella Capitale italiana:

Non è facile scrivere questo messaggio, ma dopo aver parlato di nuovo con i medici e gli specialisti dei miei problemi all’anca devo annunciare che purtroppo non potrò giocare a Roma. Ovviamente sono molto triste di non aver recuperato, essendo uno dei miei tornei preferiti in assoluto. Non vedevo l’ora di tornare e giocare a casa davanti al pubblico italiano. Verrò comunque a Roma per qualche giorno e passerò al Foro Italico. Grazie per i vostri messaggi di supporto che apprezzo tantissimo! Ora lavorerò con la mia squadra e i medici per essere pronto per Roland Garros. A presto, forza

