Jannik Sinner: ecco il patrimonio della stella del tennis italiano

Jannik Sinner, giovanissima stella del tennis italiano, ha rapidamente guadagnato fama e ammirazione nel mondo dello sport grazie al suo talento straordinario e alle sue prestazioni eccezionali in campo. Tuttavia, dietro il successo di questo giovane campione si cela un affascinante patrimonio, una storia da scoprire che contribuisce a plasmare la sua identità e il suo percorso nell'ambito del tennis internazionale.

A quanto ammonta il patrimonio di Jannik Sinner

Jannik Sinner si ritrova già in pianta stabile tra i migliori giocatori del circuito maschile. Il classe 2001, nel corso della sua ancora giovanissima carriera, è già riuscito a conquistare 7 titoli ATP in dieci finali complessive disputate e il primo Australian Open per un italiano.

I tornei vinti e i piazzamenti ottenuti nel corso di questi ultimissimi anni hanno ovviamente permesso a Sinner anche di iniziare ad aumentare in maniera considerevole il proprio patrimonio. Nel 2023, lo stipendio del tennista era di circa 8 milioni. Una cifra destinata ad aumentare in misura esponenziale in seguito alla vittoria degli Australian Open.

In aggiunta ai montepremi derivanti dalle vittorie e dai piazzamenti ottenuti nei vari tornei, sono poi da prendere in considerazione anche i numerosi ricavi che derivano dai contratti di sponsorizzazione: tra questi si potrebbero menzionare ad esempio Alfa Romeo, Parmigiano Reggiano, Fastweb, Rolex, Lavazza e Technogym.

Il tutto senza dimenticare il contratto con Nike firmato nel maggio del 2022 da circa 150 milioni di dollari per dieci anni.

Alla luce di tutto questo, sommando i contratti degli sponsor e gli introiti derivanti dai risultati sportivi, l'attuale patrimonio di Jannik Sinner dovrebbe risultare di molto superiore ai 50 milioni di euro.

Quanto ha guadagnato Sinner nel 2023

Sinner nel 2023, secondo il sito ufficiale ATP, ha guadagnato 8.298.379 in prize money che sarebbero 7.58 milioni di euro.

Quanto ha guadagnato Sinner vincendo gli Australian Open

Sinner è stato il primo italiano a vincere gli Australian Open e con la vittoria ha guadagnato 3.15 milioni di dollari australiani che, tradotti in euro, sono 1.9 milioni di euro.

