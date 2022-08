Il Milan, per il proprio mercato in entrata, sarebbe ancora alla ricerca di un difensore centrale, con i rossoneri starebbero monitorando il profilo di Japhet Tanganga: chi è il giocatore del Tottenham.

Sabato 13 agosto il Milan inizierà ufficialmente la propria stagione con l'esordio di campionato in programma a San Siro contro l'Udinese. La società rossonera si avvicina all'avvio della nuova Serie A con grande entusiasmo, merito dello scudetto conquistato nella scorsa stagione all'ultima giornata. La dirigenza, in queste fasi iniziali di agosto, è però ancora al lavoro sul mercato per cercare di puntellare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. In particolare, i rossoneri sarebbero sulle tracce di Japhet Tanganga. Scopriamo chi è il difensore centrale attualmente in forza al Tottenham.

Chi è Japhet Tanganga, una vita in maglia Tottenham

Japhet Tanganga è da un po' di tempo sulla lista di calciomercato del Milan. Il giocatore inglese è nato ad Hackney, borgo di Londra, il 31 marzo del 1999, con i primi passi per quanto riguarda la carriera calcistica che sono stati mossi intorno all'anno 2009. Di ruolo difensore centrale, Tanganga ha per ora giocato solo ed esclusivamente con il Tottenham, un amore nato fin dall'esperienza del diretto interessato nelle giovanili degli Spurs, con cui Japhet ha trascorso ben dieci anni dal 2009 fino ad arrivare al 2019.

La vita calcistica ad alti livelli di Tanganga può dunque considerarsi ancora relativamente brava. Dopo essersi messo in mostra come un prospetto interessantissimo nelle giovanili del Tottenham, il giocatore compie finalmente il grande salto nella prima squadra degli Spurs nell'estate del 2019. Chiuso dalla folta concorrenza, la prima squadra rappresenta però un'importantissima occasione per Tanganga per mostrare, quando chiamato in causa, le proprie qualità.

La prima stagione nel calcio dei grandi si conclude con 6 presenze in Premier League e con la soddisfazione di una presenza fatta registrare anche in Champions League. Nelle successive due annate il difensore, che mostra di sapersela cavare all'occorrenza molto bene anche come terzino, mette in cascina altre importanti presenze sia nel campionato inglese che nelle coppe europee, con l'ultima stagione inglese che ha visto il centrale scendere in campo in undici occasioni.

Japhet Tanganga, l'uomo giusto per il Milan di Pioli

Come detto classe 1999, Japhet Tanganga potrebbe rappresentare l'uomo giusto per la difesa del Milan campione d'Italia in carica. Ancora abbastanza giovane, il giocatore, in scadenza di contratto con il Tottenham nel 2025 e che ha nel frattempo fatto anche esperienza con praticamente tutte le selezioni Under della nazionale inglese, potrebbe fare al caso di Maldini e di Massara, da sempre alla ricerca di profili giovani e di talento che possano costituire anche un investimento a lungo termine per il futuro e che possano crescere sotto la sapiente guida dell'allenatore Stefano Pioli.

Caratteristica del Milan che da sabato inizierà il proprio campionato con lo scopo principale e ambizioso di difendere il titolo conquistato lo scorso maggio e di dare la caccia alla seconda stella è quella di poter contare tra le propria fila diversi giovani di talento ma allo stesso tempo già affermati. Basti pensare agli ultimi colpi di mercato della società rossonera, da Tonali e Leao fino ad arrivare alle grandissime intuizioni riguardanti Kalulu e Tomori.

La dirigenza del Diavolo spera, con Tanganga, di ripetere proprio l'operazione conclusa per il giocatore inglese ex Chelsea, arrivato in Italia da perfetto sconosciuto e affermatosi all'interno del panorama della Serie A come uno dei difensori centrali più forti e dal maggiore affidamento. In più, dopo l'addio di Alessio Romagnoli passato alla Lazio di Sarri, il Milan continua ad avere bisogno di un ultimo centrale con cui puntellare il proprio reparto arretrato.

Oltre a Kjaer, Tomori e Kalulu, serve dunque un altro innesto che possa inserirsi al meglio negli schemi tattici di Pioli e che possa allo stesso tempo permettersi di avere del tempo per ambientarsi nel migliore dei modi. Dopo il gran colpo Charles De Ketelaere, talento arrivato dal Bruges e già prontissimo per l'avvio stagionale contro l'Udinese, un altro nome per rinforzare la linea verde del Milan potrebbe dunque essere quello di Japhet Tanganga.