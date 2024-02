Chi è João Pinheiro: tutto sul portoghese che arbitra il ritorno tra Milan e Rennes

Il portoghese è stato scelto per arbitrare il ritorno di Milan-Rennes, valido per i sedicesimi di Europa League. Chi è João Pinheiro e in quali scandali è coinvolto?

Sommario:

1. Chi è João Pinheiro: l'esordio 2. Gli scandali di Pinheiro, dalla Juventus alla finale di Coppa portoghese 3. João Pinheiro arbitra Rennes-Milan

Chi è João Pinheiro: l'esordio

João Pinheiro nasce a Braga nel 1988. È un arbitro molto precoce: dirige la sua prima partita nella massima divisione portoghese nel 2015, a soli 27 anni. In Academia-Boavista l'arbitro portoghese è subito protagonista: espelle al minuto 72 S. Cissé, dell'Academia, e complica i piani per i padroni di casa. Il Boavista reagisce, ma senza trovare la via del gol. Esattamente dieci minuti dopo, Pinheiro riequilibra i giocatori in campo, espellendo per doppia ammonizione anche Tengarrinha del Boavista. La partita finirà 0-0 con un totale di 4 cartellini gialli e ben 2 espulsioni, di cui una diretta.

Insomma, fin dal suo esordio Pinheiro fa capire che non gli si possono mettere i piedi in testa facilmente.

Gli scandali di Pinheiro: dalla Juventus alla finale di Coppa portoghese

28 gennaio 2023: finale di Coppa portoghese tra Sporting Lisbona e Porto, arbitra Pinheiro. Il potoghese estrae due cartellini gialli in una manciata di minuti all'indirizzo di Paulinho, all'epoca centrocampista dello Sporting Lisbona. Questa espulsione improvvisa manda su tutte le furie il direttore della comunicazione dello Sporting, Miguel Braga, che a fine partita dichiarerà:

João Pinheiro ha questa capacità di toglierci, ancora una volta, un titolo per la sua prestazione. È molto facile espellere giocatori dallo Sporting, è molto difficile espellere giocatori dal Porto.

Poco più di due settimane dopo, ecco che l'arbitro portoghese torna di nuovo al centro delle critiche: In Juventus-Nantes Pinheiro (al 95'') non concede un rigore solare alla squadra di Allegri, nemmeno dopo essere stato richiamato dal VAR. Il tocco di mano di Centonze è lampante e scomposto, ma l'arbitro fischia invece un fallo in attacco da parte di Bremer: la partita finirà 1-1, risultato che dopo il 3-0 del ritorno non pregiudicherà il passaggio del turno dei bianconeri. Ma l'errore c'è ed è evidente, tanto che sia Allegri sia il capitano della Juventus Danilo ne parlano nella conferenza post-partita. Ed è un errore che non fa bene alla carriera del portoghese.

João Pinheiro arbitra Rennes-Milan

Sarà proprio Pinheiro a dirigere il ritorno di Milan-Rennes di giovedì 22 gennaio 2024. I rossoneri dopo il 3-0 dell'andata vogliono stare relativamente tranquilli, ma non possono certamente adagiarsi sugli allori: sarà Pinheiro l'uomo giusto per arbitrare correttamente?

