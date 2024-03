Chi è Joe Barone, il dirigente della Fiorentina che ha avuto un malore prima del match

Un malore improvviso in un giorno di primavera per un componente della famiglia Viola: il pensiero, purtroppo, va subito a quella maledetta mattinata in cui si è spento il capitano Davide Astori. Il dirigente della Fiorentina è stato trasportato tempestivamente al San Raffele di Milano, le sue condizioni sono critiche ma stabili. Ecco chi è Joe Barone.

Chi è Joe Barone, il braccio destro di Commisso

Giuseppe Barone, detto Joe, nasce in Sicilia il 20 marzo 1966, a Pozzallo. All'età di 8 anni la sua famiglia si trasferisce a Brooklyn, New York. Inizia così la sua avventura da straniero in terra straniera, dove forma il suo carattere e il suo spirito finanziario. Termina gli studi e inizia la carriera lavorativa nel mondo bancario, lavorando per un istituto. In quegli anni conosce una persona che gli cambierà la vita: sul suo cammino incontra Rocco Commisso, fondatore della Mediacom, azienda per la quale Barone inizia a lavorare.

Dopo che il suo nuovo mentore acquista i New York Cosmos - squadra di seconda divisione americana - salvandola dal fallimento, Barone ne diviene vicepresidente. Vi resta per due anni, dopodiché Commisso diventa proprietario della Fiorentina, acquistandola per una cifra stimata tra i 150 e i 170 milioni di dollari. Così come aveva fatto per i New York Cosmos, anche in questa occasione Barone segue il suo amico in una nuova avventura, questa volta nel proprio Paese d'origine. Joe diventa così direttore generale della Fiorentina.

L'italoamericano è molto più di un semplice uomo di fiducia del patron della Viola Rocco Commisso: è il suo imprescindibile braccio destro. L'imprenditore, durante l'acquisizione della Fiorentina, lo ha inviato a Firenze a fare le sue veci per concludere la trattativa con i precedenti proprietari, i Della Valle, e subito gli ha affidato la gestione del club. Barone rappresenta la Fiorentina nei consigli di Lega ed è la figura che determina tutte le mosse di mercato della squadra toscana. Joe Barone è decisamente l'uomo di Rocco Commisso, una persona fidata e che gode di una stima con pochi eguali nel mondo del calcio. Il loro legame, di amicizia e lavorativo, richiama alla mente quello che s'intreccia tra un duo inseparabile che molti di voi ricorderanno: Adriano Galliani e Silvio Berlusconi.

Barone, in veste di direttore generale della Fiorentina, è anche la figura di riferimento per il progetto del Viola Park, il nuovo centro sportivo della società toscana. Il siciliano ha pieno diritto di intervenire su questioni dirigenziali di massima importanza, come la scelta dell'allenatore o quella delle magliette, tutto organizzato e deciso in prima persona. Durante i primi tempi del suo insediamento a Firenze, i tifosi gli hanno persino dedicato un coro: se non è amore questo...

Della vita privata di Joe Barone non si conoscono molti dettagli: è sposato con Camilla, da cui ha avuto 4 figli. Il primogenito, Pietro, gli ha donato un nipotino. Giuseppe, il terzo, ha giocato a calcio ad alti livelli, vestendo le maglie di Ascoli, Perugia e Salernitana. Gli altri due figli si chiamano Salvatore e Gabriella.

Cosa è successo a Joe Barone?

Joe Barone è stato colpito da un malore il 17 marzo 2024 prima della partita Atalanta-Fiorentina. Si stava dirigendo al Gewiss Stadium quando è stato trasportato d'urgenza al San Raffaele di Milano. La partita è stata rinviata su richiesta specifica da parte della squadra Viola, che ora si stringe intorno al proprio direttore.

Chi ha operato Joe Barone?

Barone è stato operato dal professor Alberto Zangrillo, primario dell'Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione Generale dell'ospedale San Raffaele di Milano.