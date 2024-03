Chi è Jordan James, il giovane centrocampista gallese obiettivo di mercato dell'Atalanta

Mancano ancora 9 giornate alla fine del campionato di Serie A e l'Atalanta è in piena corsa per partecipare alla Champions League 2024/2025. La Dea incontra il Liverpool ai quarti di finale di Europa League.

Se la stagione dei bergamaschi è così competitiva parte del merito va anche a Teun Koopmeiners, centrocampista olandese e capocannoniere della squadra, con 10 gol e 3 assist.

Il giocatore però potrebbe partire durante la sessione di mercato estiva e l'Atalanta sta già pensando al sostituto. Jordan James potrebbe essere il prescelto: ecco chi è il giovane centrocampista con cui i bergamaschi sostituirebbero il loro leader in campo.

Chi è Jordan James, giovane talento che piace all'Atalanta

Jordan Anthony James è nato il 2 luglio 2004, a Hereford, città inglese vicino al confine con il Galles.

La sua carriera calcistica inizia con il Birmingham city. Percorre tutta la trafila delle giovanili ed esordisce nella Premier League Under18 a 15 anni. Dopo sole 6 partite viene portato nella squadra Under21, con cui esordisce in Premier League 2, campionato riservato alle squadre Under21 e Under23 dei grandi club inglesi.

Anche questa volta, gioca solamente 6 partite, ma bastano per convincere la società a portarlo in prima squadra e farlo esordire in Championship, seconda divisione inglese, in cui partecipa il Birmingham.

James debutta in prima squadra il 3 novembre 2021 e da quel momento colleziona un totale di 20 presenze in campionato alla sua prima stagione tra i professionisti, vincendo il premio Young Player of the Season.

Nella sua seconda stagione guadagnata entra regolarmente nelle rotazioni della squadra, collezionando 33 presenze, di cui molte da subentrante dalla panchina.

La stagione 2023/2024 è quella della consacrazione. A 19 anni è titolare e perno del centrocampo del Birmingham. È molto duttile e lo dimostra riuscendo a giocare sia da trequartista sia da mediano davanti alla difesa. Dimostra anche un discreto senso del gol, riuscendo a segnare ben 8 gol in stagione.

Jordan James e la Nazionale gallese

Non gioca molte partite con le giovanili della Nazionale gallese: solo 3 presenze tra Under15 e Under18. Nel 2022 decide di accettare la chiamata della Nazionale inglese Under20, con la quale gioca 2 partite.

L'anno successivo però arriva la prima chiamata da una Nazionale maggiore ed è quella del Galles, che gli offre la convocazione per due partite valide per la qualificazione a Euro 2024. James accetta e il 25 marzo 2023 esordisce con il Galles, entrando a fine partita contro la Croazia.

Nonostante la prima convocazione sia arrivata solo a marzo 2023, in realtà il giocatore era già parte della Nazionale gallese. Infatti, pur essendo stato lasciato fuori dalla lista dei 26 convocati per i mondiali 2022 (giocati a gennaio 2023), James è partito insieme alla squadra verso il Qatar.

Queste sono state le sue parole una volta rientrato a Birmingham:

È stato un onore viaggiare con il mio Paese. È stato bello partecipare con i ragazzi, vedere i professionisti più grandi e potermi unire a loro e far parte della squadra senza essere nella rosa. Lo staff è stato davvero bravo con me e spero che questo mi aiuterà in futuro quando giocherò per il Galles.

In totale ha collezionato 8 presenze con la Nazionale, senza mai trovare la via del gol. Ma non è ancora detta l'ultima parola: se il Galles riuscisse a qualificarsi a Euro 2024, potrebbe proprio essere James a fare la differenza. Non solo: se davvero l'Atalanta riuscisse a fare breccia nel cuore del giovane calciatore e riuscisse ad accedere alla prossima Champions League 2024/2025, il centrocampista gallese potrebbe scendere in campo nella massima competizione europea (con tanto di nuove regole) e consacrare ufficialmente una carriera che si prospetta in ascesa.