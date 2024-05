Joshua Zirkzee è forse la più grande sorpresa di questo campionato di Serie A, con l’attaccante olandese vero trascinatore del Bologna dei miracoli di Thiago Motta.

Sulle sue tracce, in vista dell’estate, ci sono molte big italiane, dalla Juventus passando per Napoli e Inter fino al Milan, forse quello più interessato al classe 2001 anche in vista del sempre più probabile addio di Giroud a fine stagione, con il francese vicino al passaggio al Los Angeles FC.

Ma chi è Joshua Zirkzee? Dagli esordi con il Bayern Monaco fino all’approdo a Bologna, senza dimenticare la parentesi al Parma.

Chi è Joshua Zirkzee

Joshua Orobosa Zirkzee nasce il 22 maggio 2001 a Schiedam, nei Paesi Bassi, da padre olandese e madre nigeriana, con il suo secondo nome che in nigeriano significa “nelle mani di Dio”. Nato in una piccola cittadina vicino a Rotterdam si trasferisce poi con la famiglia a Spijkenisse, nel Waterland.

Ad appena cinque anni entra nel settore giovanile dell’Hekelingen, mentre nel 2013 passa a quello dell’ADO Den Haag per poi giungere nel 2016 al Feyenoord. Nel 2017 arriva il grande balzo, con il Bayern Monaco che decidere di credere in lui portandolo a 15 anni in baviera e crescendolo nel Bayern Campus. Nel dicembre 2019 arriva il debutto con la maglia dei tedeschi nella gara di Champions contro il Tottenham, vinta poi dalla formazione di Monaco per 3-1. La settimana dopo trova anche l’esordio in Bundesliga, subentrando al 90esimo e segnando il suo primo gol dopo appena due minuti.

Nella stagione 20/21, complice l’arrivo in squadra di Choupo-Moting, il suo spazio si riduce, con i bavaresi che nel mercato invernale lo cedono in prestito al Parma in Serie A, con il quale colleziona però solo quattro presenze a causa di una lesione al legamento collaterale. In estate viene poi ceduto all’Anderlecht, con cui colleziona 47 presenze condite da 18 gol e 13 assist in tutte le competizioni.

La svolta a Bologna

La stagione 22/23 la comincia invece nelle fila del Bayern Monaco, con il quale vince la Supercoppa tedesca prima di venir ceduto al Bologna il 30 agosto per 8,5 milioni di euro più il 40% sulla futura plusvalenza e una clausola di acquisto da 40 milioni valida per il solo Bayern, esordendo il 4 settembre contro lo Spezia e trovando il primo gol il 16 ottobre contro il Napoli.

Il vero cambiamento lo segna però l’annata 23/24, quando con la cessione di Arnautovic il giovane olandese diviene titolare, venendo trasformato da Motta in un pivot bravo a scendere e a far salire la squadra, riuscendo lo stesso a mettere a referto 11 gol e 4 assist in 32 partite stagionali.

In estate potrebbe arrivare finalmente il salto in una big, con il Bayern che sarebbe tentato nell’esercitare la clausola rescissoria, anche in virtù della percentuale sulla rivendita che rientrerebbe nelle tasche dei bavaresi, o con il Milan che potrebbe tentare l’assalto per il classe 2001, anche in virtù del probabile addio di Giroud.