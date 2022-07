Il dopo Vlahovic a Firenze non è stato così indolore come prospettato. Sia Piatek che Cabral hanno fatto molto poco per sostituire lo juventino, con numeri molto lontani dai suoi. Difatti, la Fiorentina in questo mercato estivo punta su Jovic, in uscita dal Real Madrid. Ecco chi è il nuovo bomber serbo della viola, che vuole conquistarsi pure i mondiali con la Serbia, in coppia proprio con Vlahovic.

Chi è Jovic

Luka Jovic nasce a Bijeljina in Serbia, il 23 dicembre 1997. Sin dall'età di 5 anni inizia a giocare a pallone e viene notato dalla Stella Rossa. Il club gli offre la possibilità di entrare a far parte delle giovanili, ciò dopo che l'attaccante ha già rifiutato il Partizan Belgrado.

La carriera vera e propria inizia nel 2012/2013, quando il giovane bomber serbo intraprende la trafila tra le varie giovanili della Stella Rossa. Prima Under 15, poi Under 17 e infine Under 19. Nel 2014, Jovic esordisce in prima squadra, e addirittura dimostra tutte le sue ottime qualità andando a segnare il gol del 3-3 finale, contro il Vojvodina.

Grazie alla sua rete, l'allora 16enne attaccante, riesce a diventare il più giovane calciatore ad aver segnato in campionato, battendo il precedente primato appartenente a Dejan Stankovic. Alla Stella Rossa, poi, Jovic rimarrà per ben 2 anni in prima squadra, andando a segno per 13 volte in 48 partite.

Nel 2016, il serbo passa al Benfica e qui inizia nella selezione B. Poi, a marzo dello stesso anno esordisce in prima squadra. La sua avventura non è delle migliori in Portogallo, visti i pochi gol e le poche presenze. Per questo, viene mandato in prestito per ben due anni di seguito in Germania, e più precisamente all'Eintracht Francoforte.

Nella nuova squadra, Luka Jovic riesce a giocare in totale 75 match, con ben 36 reti messe a segno, più 9 assist per i compagni. In sostanza, il giovane bomber serbo rinasce in Germania, e sembra essere tornato quello della Stella Rossa.

Jovic al Real Madrid

Nel giugno 2019 ufficializza il suo passaggio al Real Madrid, una delle squadre più forti del mondo, per circa 60 milioni di euro. Qui, tuttavia, l'attaccante torna a faticare com col Benfica. I primi mesi sono fatti di alti e bassi, con il primo gol che arriva solo a ottobre, nel rotondo 5-0 rifilato al Leganes.

La prima stagione in Spagna è un fiasco, visti le sole 2 reti in 32 partite giocate. Per questo, nel 2020/2021, Jovic torna in Germania, ancora all'Eintracht Francoforte, per rinascere nuovamente. Tuttavia, il mondo del calcio è strano e ciò non avviene.

All'Eintracht il serbo continua a faticare, andando a segno solo 4 volte in 18 presenze totali, tutte nella seconda parte di stagione, dopo la prima fallimentare col Real Madrid. Proprio ai blancos torna nella stagione 2021/2022, con Ancelotti che decide di dargli una nuova chance di mettersi in mostra.

Nella Liga, tuttavia, Luka Jovic mette a referto un solo gol, e inoltre non può competere con la straordinaria stagione di Karim Benzema, autentico trascinatore dei suoi non solo in patria, ma anche in Champions League, che comunque figura nella bacheca trofei del serbo.

Jovic alla Fiorentina

Come detto, ormai sembra tutto fatto per il passaggio di Jovic dal Real Madrid alla Fiorentina. Per ottenerlo, sembra che si sia una formula non convenzionale: il giocatore viene acquistato a zero dalla viola, ma se dovesse essere rivenduto, il 50% del cartellino andrà agli spagnoli.

Il contratto del serbo, poi, prevede un ingaggio di 2,5 milioni di euro all'anno, con possibilità da parte dell'attaccante di scegliere dopo due anni se restare prendendo 5 milioni, oppure liberarsi a zero dal club di Firenze.

Di certo, Italiano e tutti i tifosi della Fiorentina ripongono molta speranza in Jovic. Questi deve far dimenticare Vlahovic, il quale ha segnato caterve di gol con la maglia viola. La nazionalità aiuta, ma il tempo invece no. La preparazione è già iniziata e il nuovo bomber deve darsi una mossa e tornare quello di un tempo.

Jovic e la Serbia

Jovic deve tornare quello di un tempo anche a causa dei mondiali in Qatar del 2022. A novembre e dicembre, come risaputo, sarà disputata la Coppa del Mondo e la Serbia si è qualificata come prima del girone, davanti al Portogallo.

È chiaro come l'attaccante abbia dovuto lasciare Madrid per la mancata titolarità, ma se non dovesse trovare la via della rete a Firenze, ecco che il CT serbo Dragon Stojkovic potrebbe decidere di non portarlo in Qatar, e questo Jovic non vuole permetterlo.

