Chi è Jurgen Klopp: età, carriera, vita privata, dimissioni

Chi è Jurgen Klopp? L'allenatore del Liverpool ha già rassegnato le sue dimissioni e i fan inglesi e di tutto il mondo sono senza parole. La squadra gira bene e Klopp ha vinto molto con i Reds, ciò nonostante ha preso questa estrema decisione. Ripercorriamo la carriera del mister tedesco che reso ancora più bella la Premier League.

Chi è Jurgen Klopp: età, carriera, trofei vinti

Jurgen Klopp è nato a Stoccarda, in Germania, il 16 giugno 1967, sotto il segno dei Gemelli. Dal 1986 al 2001 ha militato in squadre minori dei vari campionati tedeschi nel ruolo di difensore. L'esperienza migliore come calciatore, Klopp, l'ha avuto tra le file del Magonza, dove ha collezionato 325 presenze e 52 goal in undici anni.

Borussia Dortmund

Dopo il ritiro, Klopp ha iniziato ad allenare proprio il Magonza, dal 2001 al 2008. Nello stesso anno è passato al Borussia Dortmund, dove ha realizzato delle vere e proprie imprese. Dopo aver ereditato una squadra al 13esimo posto in classifica nella Bundesliga, è riuscito, nel giro di 2 anni, a vincere anche il campionato di Germania 2010/2011 e quello 2011/2012 e a raggiungere la finale di Champions League nel 2013 persa contro il Bayern Monaco 1-2.

Liverpool

Nel 2015 Klopp atterra a Liverpool e siede sulla panchina dei Reds. Se il tecnico si è fatto conoscere dal mondo intero dopo l'esperienza a Dortmund, Liverpool lo ha reso uno dei migliori allenatori della storia. Con i Reds ha vinto praticamente tutto: la Premier League 2019/2020, la Coppa di Lega inglese, la Coppa d'Inghilterra, la Community Shield, la Champions League 2018/2019, la Supercoppa UEFA e infine la Coppa del mondo per club.

La vita privata dell'allenatore tedesco

Jurgen Klopp è una persona molto riservata nonostante sia abituato ad essere al centro dell'attenzione vista la sua professione. Il tecnico tedesco non ha mai parlato troppo della sua vita privata e infatti sono note davvero poche cose sul suo conto. Sappiamo che è sposato e la moglie si chiama Ulla Sandrock. Tedesca come lui, i due si sono conosciuti nel 2005 mentre lei lavorava durante l'Oktober Fest. Di professione è una scrittrice per bambini e per un periodo ha lavorato anche come volontaria a Nairobi, in Kenya.

Le dimissioni dal Liverpool

I tifosi Liverpool sono sotto choc dopo aver appreso la notizia delle dimissioni del loro allenatore. Jurgen Klopp, ha comunicato la notizia con un video diffuso sui profili social dei Reds e ha spiegato:

Posso capire che sia uno choc per molte persone in questo momento, quando lo senti per la prima volta, ma ovviamente posso spiegarlo o almeno provare a spiegarlo. Amo assolutamente tutto di questo club, amo tutto della città, amo tutto dei nostri tifosi, amo la squadra, amo lo staff. Amo tutto.

Però:

Il fatto che io prenda comunque questa decisione dimostra che sono convinto che sia quella che devo prendere. Il fatto è che sono a corto di energie.

Ha infine aggiunto:

Adesso non ho problemi, ovviamente, lo sapevo già da tempo che prima o poi avrei dovuto annunciarlo, ma ora sto assolutamente bene. So che non posso fare il lavoro ancora e ancora e ancora e ancora. Dopo gli anni che abbiamo passato insieme e dopo tutto il tempo che abbiamo trascorso insieme e dopo tutte le cose che abbiamo fatto insieme, il rispetto per voi è cresciuto, l’amore è cresciuto per voi e il minimo che vi devo è la verità: e questa è la verità.

Jurgen Klopp porterà a termine la stagione 2023/2024, ma alla fine di questo campionato lascerà la panchina dei Reds.

