Angel Di Maria è atterrato all'aeroporto di Caselle a Torino, l'intesa con la Juventus sullo stipendio è stata trovata e ora il giocatore e il club sono pronti a legarsi definitivamente. Il tira e molla finalmente si è concluso, Il Fideo è pronto a diventare la freccia in più nell'arco di Massimiliano Allegri. L'obiettivo? Riportare in alto i bianconeri e puntare nuovamente allo scudetto.

L'atterraggio di Di Maria all'aeroporto di Caselle

Ieri Angel Di Maria è finalmente atterrato a Torino all'aeroporto di Caselle, il matrimonio finalmente si porterà a compimento e questo grazie all'intesa sullo stipendio trovata con la Juve.

Massimiliano Allegri l'ha voluto fortemente, ritenendolo un tassello necessario alla sua rosa per poter tornare a essere competitivi in Italia e in Europa.

Dopo un lungo tira e molla, caratterizzato da dubbi relativi alle cifre dell'ingaggio, dalla voglia di tornare in Argentina e da vacanze interminabili, ora Il Fideo ha detto finalmente di sì e i tifosi possono festeggiare.

L'ex Paris Saint Germain sarà un giocatore bianconero ed è pronto a portare qualità ed esperienza, due elementi che faranno sicuramente comodo alla Juventus.

Le visite mediche in un bagno di folla

Dopo il suo arrivo a Torino, avvenuto ieri sera attorno alle 22.45, Angel Di Maria ha trascorso la notte al J Hotel in attesa di effettuare le visite mediche.

Questa mattina al J Medical ad attendere Il Fideo si è presentato un nutrito gruppo di tifosi, in delirio per l'arrivo del nuovo beniamino.

Attesa terminata alle 8.50 quando Di Maria è arrivato al centro per effettuare i test atletici e non solo.

Attorno al giocatore si è creato subito un'ondata di entusiasmo, alla quale l'ex Paris Saint Germain si è prestato con sorrisi, foto e autografi.

Per lui dunque ha inizio la prima giornata in bianconero, un momento atteso da diverse settimane e che finalmente è arrivato.

In Serie A è sbarcato dunque un altro campione, pronto a mettersi nuovamente in gioco in un club che punta a ritornare in vetta.

Quando arriva la firma

L'intesa sullo stipendio tra Di Maria e la Juve è stata trovata e ora il giocatore avrà un'intensa giornata di test atletici e visite mediche.

Quando potrà arrivare dunque la firma ufficiale? Questa potrà arrivare quando saranno terminati tutti i test, e dunque a brevissimo.

Questione di ore e poi Il Fideo sarà ufficialmente un giocatore bianconero, successivamente alla firma ci sarà poi la presentazione ufficiale.

Anche per la presentazione si prevede un bagno di folla, l'entusiasmo attorno al suo arrivo è veramente alle stelle e i tifosi sono pronti a fargli sentire tutto il loro calore.

Di Maria, lo stipendio alla Juve

Il tira e molla che è durato diverse settimane aveva portato quasi a pensare che Di Maria e la Juve non fossero più intenzionati a unirsi, ma poi è arrivata l'intesa sullo stipendio e il sì del giocatore.

Il lungo tentennare de Il Fideo ha spazientito e non poco la dirigenza bianconera che ha dato un ultimatum al giocatore, il quale si è trovato costretto ad accelerare nettamente i tempi per decidere.

C'è stata la fumata bianca e Di Maria, per la gioia dei tifosi, sarà un nuovo giocatore bianconero.

La trattativa è stata tutt'altro che semplice e questo per via di diversi fattori.

Il primo è stato quello dell'ingaggio, Di Maria aveva pretese non da poco ed è stato difficile per la dirigenza trovare la formula giusta.

Il secondo è stato quello della durata del contratto, per la quale alla fine si è trovato un accordo su base annuale.

Infine, l'intromissione di Xavi e del suo Barcellona che ha creato più di qualche dubbio nella testa dell'argentino.

Laporta però ha detto no al proseguimento della trattativa e quindi a Di Maria è tornato a battere il cuore solamente per la Juventus.

Alla Juventus Di Maria riceverà uno stipendio da 7 milioni di euro, il suo contratto sarà annuale e al termine della prossima stagione andrà in scadenza e sarà libero.

La trattativa

La complicata trattativa si è conclusa, una telenovela durata più di un mese quando l'entourage del giocatore e i dirigenti bianconeri hanno avviato i primi contatti.

Di Maria è in uscita dal PSG, con il quale è scaduto il contratto e non c'è stato alcun rinnovo.

Quando c'è stato il primo approccio tra il giocatore e la Juventus l'argentino è stato molto chiaro, contratto annuale da 9 milioni di euro, prendere o lasciare.

Questo per via del fatto che al termine della stagione vuole tornare in Argentina al Rosario Central, ma quest'anno voleva rimanere in Europa per prepararsi al meglio per i Mondiali in Qatar.

I 9 milioni di euro però erano una cifra ingestibile per il club bianconero, che lungamente ha cercato di trovare vie alternative.

La prima proposta è stata quella di garantire al giocatore un biennale potendo così spalmare lo stipendio, Il Fideo però ha dato un secco no e ha poi rifiutato anche l'annuale con opzione di rinnovo.

La dirigenza bianconera si è spazientita e ha cominciato a guardarsi attorno, Di Maria nel frattempo perdeva anche l'occasione di accasarsi al Barcellona e quindi si è interessato ancor di più alla Juve.

Da quel momento i rapporti sono proseguiti con grande entusiasmo fino all'intesa, ora si attende la firma del giocatore.