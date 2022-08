La Juve sonda il mercato con l'obiettivo di rinforzare la rosa di Allegri con un vice Vlahovic: nel caso in cui non andasse in porto la trattativa per Depay, i bianconeri potrebbero lanciarsi su Milik.

La Juve, a campionato ormai iniziato, continua a pianificare le proprie mosse di mercato nella speranza di rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri in questi ultimi giorni della sessione di trasferimenti estiva. La società bianconera, protagonista fin qui di una campagna di rafforzamento di tutto rispetto, sente infatti la necessità di mettere a segno altri colpi di spessore in entrata a causa di alcune lacune ancora evidenti in alcune zone del campo. Tra gli obiettivi principali c'è da tempo quello di un vice Vlahovic, con la Vecchia Signora che starebbe puntando con grandissima decisione su Arkadiusz Milik.

Juve, Allegri ha bisogno di un vice Vlahovic

Le prime due giornate del nuovo campionato di Serie A 2022-2023 della Juve sono state caratterizzate da alti e bassi. Nella prima gara stagionale dell'Allianz Stadium contro il Sassuolo, la squadra guidata da Massimiliano Allegri si è resa protagonista di una prestazione positiva, con la partita terminata con il risultato di 3-0 a favore della Vecchia Signora grazie alla prima rete bianconera dell'attesissimo Angel Di Maria e alla doppietta di Dusan Vlahovic.

In seguito alla tegola costituita dall'infortunio dell'argentino arrivato a parametro zero dopo la fine dell'esperienza con il Paris Saint-Germain, la Juventus è poi scesa per la seconda giornata del campionato di Serie A nella gara di Marassi di lunedì sera contro la Sampdoria. Una gara che ha messo in mostra netti passi indietro rispetto all'esordio da parte della compagine bianconera, che ha mostrato un gioco offensivo troppo sterile e una scarsa efficacia e pericolosità complici anche le tanti assenze pesanti.

Oltre a Di Maria, la Juve è infatti priva in questo momento anche di altri veri e propri pezzi da novanta della propria rosa come ad esempio Paul Pogba e Federico Chiesa. Colmate per il momento queste assenze con l'arrivo dall'Eintrach Francoforte di Filip Kostic, il club di Agnelli ha però bisogno di operare ancora per quanto riguarda il calciomercato in entrata allo scopo di poter mettere a disposizione del tecnico Allegri un giocatore che possa essere in grado all'occorrenza di sostituire Dusan Vlahovic.

Nelle ultime settimane, la Juve ha monitorato con grandissima attenzione il profilo di Memphis Depay, giocatore da tempo fuori dal progetto tecnico del Barcellona, ma la trattativa sembrerebbe al momento abbastanza complicata per diverse ragioni. Nel caso in cui l'affare per l'esterno d'attacco olandese non dovesse andare a buon fine, la Juve si lancerebbe però con moltà probabilità su Arkadiusz Milik.

Mercato Juve, Milik è prima alternativa in caso di fumata nera per Depay

La Juve, per rinforzare il proprio attacco prima della chiusura ufficiale di questa sessione di calciomercato, sembrerebbe aver deciso di puntare forte su Milik. La trattativa con il Barcellona per Depay, che nelle scorse settimane poteva sembrare magari vicina ad una conclusione positiva, avrebbe infatti subito ormai un fortissimo rallentamento a causa delle elevatissime richieste da parte del giocatore olandese per quanto riguarda l'ingaggio: il classe 94 in scadenza tra un anno chiederebbe infatti un triennale da ben 10 milioni a stagione contro il biennale a 5-6 milioni annui proposto invece dalla Juventus.

Nonostante il giocatore del Barcellona resti l'obiettivo principale per rimpolpare il reparto offensivo della rosa, la Juve non ha bisogno di attendere ulteriormente. I bianconeri, come riportato anche da sportmediaset, sarebbero dunque pronti a fiondarsi su Milik, in passato attaccante del Napoli per ben quattro stagioni e attualmente in forza all'Olympique Marsiglia, club con cui ha un contratto in scadenza a giugno 2025.

L'attaccante polacco è stato spesso accostato, nelle precedenti sessioni di mercato, alla Vecchia Signora, e ora parrebbe finalmente essere arrivato il momento giusto per il suo approdo alla corte di Agnelli. Per il classe 94 Juve e Marsiglia avrebbero già raggiunto un'intesa sulla base di un prestito per due milioni di euro con obbligo di riscatto, che sarebbe comunque condizionato, fissato a otto milioni. Per il centravanti sarebbe pronto invece un ingaggio da circa 3,5 milioni di euro.