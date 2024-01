Serie A 2023/2024, Juventus Empoli: dove vederla in TV e probabili formazioni

La Juventus ospita l'Empoli nella partita valevole per la 22^ giornata di Serie A, fondamentale per la lotta Scudetto. Ecco dove vederla in TV e le probabili formazioni.

La Juventus affronta all'Allianz Stadium l'Empoli in una partita molto importante. Ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e tutto quello che c'è da sapere.

Juventus-Empoli, 22^ giornata di Serie A

Momento cruciale per la stagione dei bianconeri, che per la prima volta si trovano in testa alla classifica e che ora possono provare ad allungare. La lotta Scudetto con l'Inter è più serrata che mai, anche se i nerazzurri hanno una partita da recuperare, e ogni punto pesa come un macigno.

La squadra di Massimiliano Allegri è parsa in ottima forma nelle ultime uscite e lo dimostrano sia i risultati che le prestazioni. All'Allianz Stadium arriva l'Empoli di Davide Nicola, chiamato a tentare di risollevare le sorti di una stagione che si stava complicando e non poco.

Nell'ultimo turno è arrivata una bella vittoria contro il Monza e ora si punta al bersaglio grosso. Conquistare i tre punti contro la Juventus significherebbe risalire la china e dare un segnale forte a tutte le dirette concorrenti per non retrocedere.

Juventus-Empoli, dove vederla in TV e in streaming

Una partita che conterà moltissimo per entrambe le squadre, per quella di Allegri sarà fondamentale per la lotta Scudetto, per quella di Nicola lo sarà per la lotta retrocessione.

Tra i bianconeri e gli azzurri si prospetta una partita molto intensa e divertente, ecco dove vederla in TV. Juventus-Empoli sarà visibile, previo abbonamento, in diretta e in esclusiva su DAZN.

La si potrà seguire anche in streaming scaricando l'applicazione ufficiale su qualunque dispositivo compatibile. La telecronaca è stata affidata a Stefano Borghi, il quale sarà supportato nel commento da Massimo Ambrosini.

Quando e dove si gioca

Juventus-Empoli, partita valevole per la 22^ giornata di Serie A, andrà in scena sabato 27 gennaio, alle ore 18:00, all'Allianz Stadium di Torino.

Probabili formazioni di Juventus-Empoli

Massimiliano Allegri deve fare i conti con le importanti assenze di Chiesa e Rabiot, se per il primo c'è ancora qualche speranza di vederlo almeno in panchina, per il secondo l'assenza è certa.

Il tecnico livornese schiererà la sua squadra con il 3-5-2. Davanti a Szczesny la retroguardia sarà composta da Gatti, Bremer e Danilo mentre sulle corsie spazio a Cambiaso e Kostic, entrambi parsi in ottima forme nelle ultime uscite.

In mezzo al campo, con l'assenza del francese, Locatelli fungerà da play e al suo fianco ci saranno McKennie e Miretti. In avanti, Vlahovic sarà supportato da Yildiz.

Buone notizie per Davide Nicola che recupera sia Baldanzi che Kovalenko, ma entrambi sembrano destinati a partire dalla panchina. Modulo speculare per l'Empoli che inizierà con Caprile in porta e Walukiewicz, Ismajli e Luperto in difesa.

Sulle bande laterali partiranno Bereszynski e Gyasi mentre Fazzi, Grassi e Zurkowski (in splendida forma) occuperanno il centro del campo. In avanti, il nuovo acquisto Cerri affiancherà Cambiaghi.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Vlahovic, Yildiz. Allenatore: Allegri.

EMPOLI (3-5-2): Caprile; Walukiewicz, Ismajli, Luperto; Bereszynski, Fazzini, Grassi, Żurkowski, Gyasi; Cerri, Cambiaghi. Allenatore: Nicola.

Il pronostico

Massimiliano Allegri è perfettamente consapevole dei pericoli di questa partita. L'Empoli deve uscire il più in fretta possibile dalle sabbie mobili della zona retrocessione e per questo la squadra di Nicola giocherà ogni sfida come fosse una finale.

Se i bianconeri sottovalutassero gli avversari, allora nessun risultato sarebbe scontato. Anche per i bianconeri è però una partita molto importante, in palio c'è infatti la vetta in classifica.

Considerato il valore della rosa, il fattore campo e lo stato di forma, secondo le maggiori agenzie di scommesse, la Juventus parte favorita.

