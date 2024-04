Serie A 2023/2024, Juventus Fiorentina: dove vederla in TV e probabili formazioni

Juventus e Fiorentina si affrontano nella partita valevole per la 31^ giornata di Serie A. Ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e altro ancora.

La Juventus ospita la Fiorentina nella partita valevole per la 31^ giornata di Serie A. Ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e tutto quello che c'è da sapere.

Juventus-Fiorentina, 31^ giornata di Serie A

Momento molto complicato per i bianconeri che in campionato non riescono praticamente più a conquistare la vittoria. Un periodo così negativo da aver aumentato il gap dall'Inter, ormai di 20 punti, e dal Milan secondo che precede con sei lunghezze di vantaggio.

Ora il timore numero uno si chiama Bologna, lontano solamente di due punti e che si trova in un grande stato di forma. In Coppa Italia, però, qualche segnale si è visto, soprattutto nel secondo tempo quando gli uomini di Allegri sono stati molto intensi e propositivi.

La prossima avversaria sarà la Fiorentina, squadra che in questa stagione sta faticando a trovare continuità e la decima posizione ne è una chiara conferma. Anche gli uomini d'Italiano devono necessariamente vincere per tenere viva la fiammella della speranza e conquistare un posto per la futura Europa.

Juventus-Fiorentina, dove vederla in TV e in streaming

I bianconeri devono vincere per invertire la rotta prima che la situazione peggiori ulteriormente. La Viola, invece, deve mietere una vittima illustre per rimanere attaccata alla zona Europa.

Quella dell'Allianz Stadium si prospetta una sfida tutta da vivere, ecco dove vederla in TV. Juventus-Fiorentina sarà visibile, previo abbonamento, in diretta e in esclusiva su DAZN.

La si potrà seguire in streaming scaricando l'applicazione, registrandosi ed effettuando l'accesso. La telecronaca è stata affidata a Ricky Buscaglia, il quale sarà supportato nel commento tecnico da Andrea Stramaccioni.

Quando e dove si gioca

Juventus-Fiorentina, partita valevole per la 31^ giornata di Serie A, andrà in scena domenica 7 aprile, alle ore 20:45, all'Allianz Stadium di Torino.

Probabili formazioni di Juventus-Fiorentina

Massimiliano Allegri schiererà la sua squadra con il consueto 3-5-2. Tra i pali ci sarà Szczesny. Davanti al portierone polacco, la retroguardia sarà formata da Gatti, Bremer e Danilo.

Sulla corsia di destra ancora fiducia in Cambiaso, mentre a sinistra Kostic è in vantaggio su Iling Junior. In mezzo al campo McKennie e Rabiot affiancheranno Locatelli. In avanti, Dusan Vlahovic farà coppia con Chiesa.

Vincenzo Italiano risponde con il 4-2-3-1. Davanti a Terracciano, partiranno Kayode e Biraghi sulle bande laterali e Milenkovic e Ranieri al centro della difesa.

Il duo di centrocampo sarà composto da Arthur e Mandragora. Sulla trequarti, alle spalle di Belotti unica punta, spazio alla qualità di Nico Gonzalez, Beltran e Ikoné.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. Allenatore: Allegri.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Nico Gonzalez, Beltran, Ikoné; Belotti. Allenatore: Italiano.

Leggi anche: Serie A 2023/2024, 31^ giornata: dove vederla in TV e probabili formazioni

Il pronostico

Il periodo negativo che sta vivendo la Juve di Allegri le impone di vincere, ma non sarà di certo facile contro un avversario di grande valore. Inoltre, la rivalità tra le due squadre è molto grande e spesso in questa sfida c'è stato nervosismo.

I bianconeri sono praticamente obbligati a conquistare i tre punti, ma si può dire lo stesso anche per gli uomini d'Italiano. Lo Stadium potrebbe rappresentare un fattore, così come la voglia di rivalsa dei giocatori di casa.

Dare continuità alla buona prova messa in scena in Coppa Italia è un imperativo assoluto, staremo a vedere se ce la faranno. Considerato il campo, lo stato di forma delle due squadre e il valore della rosa, secondo le maggiori agenzie di scommesse, la Juventus parte favorita.

Leggi anche: Serie A 2023/2024, Roma Lazio: dove vederla in TV e probabili formazioni