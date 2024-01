Coppa Italia, Juventus Frosinone: dove vederla in TV e probabili formazioni

La Juventus ospita il Frosinone nella partita valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. Ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e altro ancora.

Juventus e Frosinone si sfidano per ottenere l’accesso alle semifinali di Coppa Italia. Sarà una partita fondamentale, ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere.

Juventus-Frosinone, quarti di finale di Coppa Italia

I bianconeri tornano a pensare alla Coppa Italia, giunta ormai ai quarti di finale. Nel turno precedente, nel quale la squadra di Massimiliano Allegri ha fatto il suo esordio stagionale nella competizione, è arrivato un roboante 6-1 rifilato alla Salernitana.

Stesso avversario contesto diverso, la Juventus ha poi ritrovato la squadra di Filippo Inzaghi in campionato ed è riuscita a bissare il successo grazie alla rete di Vlahovic allo scadere.

L’obiettivo dei bianconeri è quello di superare il turno per raggiungere la semifinale, proprio come l’anno scorso dove poi è arrivata l’eliminazione per mano dell’Inter. All’Allianz Stadium arriverà il Frosinone, squadra che invece ha stupito tutti annichilendo il Napoli di Mazzarri al Maradona.

Per la squadra allenata da Eusebio Di Francesco raggiungere le semifinali significherebbe entrare nella storia, dato che sarebbe la prima volta per il club. Le motivazioni non mancheranno di certo, e anche per via del numero di reti segnate nello scorso turno ci si attende una sfida entusiasmante.

Juventus-Frosinone, dove vederla in TV e in streaming

La Juventus vuole dare continuità ai buoni risultati ottenuti nel corso dell’ultimo periodo, oltre che superare il turno nella speranza di arrivare fino in fondo. Il Frosinone, dal canto suo, vuole entrare tra i primi quattro in Coppa Italia per la prima volta nella sua storia e anche per questo sarà una sfida tutta da vivere, ecco dove vederla in TV.

La partita tra la squadra di Allegri e quella di Di Francesco sarà visibile in diretta, in chiaro e in esclusiva su Italia 1. La si potrà inoltre seguire anche in streaming su Sportmediaset.it e Mediaset Infinity. La telecronaca è stata affidata alle voci di Massimo Callegari e Simone Tiribocchi.

Quando e dove si gioca

Juventus-Frosinone, partita valevole per i quarti di finale di Coppa Italia, andrà in scena giovedì 11 gennaio, alle ore 21:00, all’Allianz Stadium di Torino.

Probabili formazioni di Juventus-Frosinone

Massimiliano Allegri non è intenzionato ad effettuare un ampio turnover e continuerà a schierare la sua squadra con il 3-5-2. Davanti a Perin la difesa a tre sarà composta da Gatti, Bremer e Rugani.

Sulle corsie il tecnico livornese recupera Cambiaso, che potrebbe partire dal primo minuto sulla destra mentre sulla banda di sinistra ci sarà Iling Jr.

In mezzo al campo probabile l’impiego di Locatelli in cabina di regia, al suo fianco spazio a Miretti e Nicolussi Caviglia. In avanti, Milik si candida per una maglia da titolare, al suo fianco largo alla qualità di Yildiz.

Eusebio Di Francesco risponde con il 4-3-3. Turati in porta sarà difeso da Monterisi, Okoli, Romagnoli e Lirola. Barrenchea fungerà da play, al suo fianco spazio a Mazzitelli e Brescianini. In avanti, il tridente sarà composto da Soulé, Kaio Jorge e Ibrahimovic.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, Miretti, Locatelli, Nicolussi Caviglia, Iling jr; Yildiz, Milik. Allenatore: Allegri.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Monterisi, Okoli, Romagnoli, Lirola; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulè, Kaio Jorge, Ibrahimovic. Allenatore: Di Francesco.

Il pronostico

In questa edizione di Coppa Italia ci sono già state molte sorprese e una di queste è arrivata proprio dal Frosinone grazie all’impresa del Maradona. La squadra di Di Francesco ora non vuole più fermarsi e ha trovato una nuova consapevolezza: in gara secca può giocarsela contro tutti gli avversari.

I bianconeri, però, sono una squadra molto ostica che sta vivendo un buon momento di stagione e per questo non cadranno tanto facilmente. Considerato il fattore campo, il valore della rosa e lo stato di forma delle due squadre, secondo le maggiori agenzie di scommesse, la Juventus parte favorita.

