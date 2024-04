Coppa Italia, Juventus Lazio: dove vederla in TV e probabili formazioni

Juventus e Lazio si riaffrontano a pochi giorni di distanza dalla sfida dell'Olimpico. Questa volta il palcoscenico sarà la Coppa Italia, competizione in cui si giocano molto nella semifinale d'andata. Sarà una partita tutta da vivere. Ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e tutto quello che c'è da sapere.

Juventus-Lazio, semifinale d'andata di Coppa Italia

Sono trascorsi solo pochi giorni dall'ultima volta in cui bianconeri e biancocelesti si sono affrontati. In campionato, all'Olimpico, Tudor ha potuto mostrare per la prima volta come intende far giocare la sua squadra e il risultato lascia ben sperare i tifosi.

Un 1-0 agguantato allo scadere grazie alla rete di Marusic, che ha consegnato i tre punti alla Lazio facendole proseguire la rincorsa a una zona valevole per la futura Europa.

Il gol del laterale dei biancocelesti ha però anche certificato ancor di più, come se ce ne fosse bisogno, il periodo nero della Juventus, ormai sempre più in crisi. Da viaggiare in parallelo con l'Inter a trovarsi a più due dal Bologna quarto, che ora culla il sogno sorpasso.

Una situazione molto complicata che potrebbe aggravarsi ulteriormente attraverso un'ipotetica uscita dalla Coppa Italia, eventualità che gli uomini di Massimiliano Allegri tenteranno evitare.

Coppa Italia, Juventus-Lazio: dove vederla in TV e in streaming

Entrambe le squadre vogliono trovare la vittoria per uscire dal periodo complicato che stanno vivendo. Ottenere un risultato positivo significherebbe affrontare il ritorno con maggior serenità, e questo non è di certo un dettaglio da sottovalutare.

Tra i bianconeri e i biancocelesti ci si attende una sfida molto interessante, ecco dove vederla in TV. Juventus-Lazio sarà visibile in diretta, in chiaro e in esclusiva su Canale 5. La si potrà inoltre seguire anche in streaming su Mediaset Infinity. La telecronaca è stata affidata a Massimo Callegari, il quale sarà affiancato nel commento da Massimo Paganin.

Quando e dove si gioca

Juventus-Lazio, semifinale d'andata di Coppa Italia, andrà in scena martedì 2 aprile, alle ore 21:00, all'Allianz Stadium di Torino.

Probabili formazioni di Juventus-Lazio

Nessun turnover per Massimiliano Allegri, tornare alla vittoria è troppo importante e per questo si affiderà al suo undici migliore. Nel 3-5-2 dei bianconeri, tra i pali ci sarà Perin, portiere di coppa che ha già dimostrato grande affidabilità.

La retroguardia sarà composta da Gatti, Bremer e Danilo. Sulle corsie confermato Cambiaso sulla destra, mentre a sinistra torna Kostic. In mezzo al campo McKennie e Rabiot affiancheranno Locatelli. In avanti si rivede Vlahovic dopo la squalifica in campionato, a supportarlo ci sarà Federico Chiesa.

Igor Tudor risponde con il 3-4-2-1. Davanti a Mandas partiranno Patric, Romagnoli e Gila. Il duo di centrocampo sarà composto da Guendouzi e Vecino mentre sulle corsie via libera a Marusic e Zaccagni. Sulla trequarti, alle spalle di Ciro Immobile unica punta, spazio alla qualità di Felipe Anderson e Luis Alberto.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. Allenatore: Allegri.

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Patric, Romagnoli, Gila; Marusic, Guendouzi, Vecino, Zaccagni; Felipe Anderson, Luis Alberto; Immobile. Allenatore: Tudor.

Il pronostico

I bianconeri cercheranno la vendetta immediata sui biancocelesti, e l'occasione è più ghiotta che mai. Una semifinale che profuma di riscatto e che nessuna delle due squadre vuole perdere, per questo ci si attende una partita emozionante e divertente.

Il supporto del pubblico potrebbe svolgere un ruolo chiave e anche per questo, secondo le maggiori agenzie di scommesse, la Juventus parte favorita.

