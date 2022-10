La Juventus sarà alle prese questo mercoledì sera con un appuntamento già fondamentale per la propria stagione. La squadra di Massimiliano Allegri sarà infatti impegnata nella sfida contro il Maccabi Haifa in programma all'Allianz Stadium e valevole per la terza giornata dei gironi della Champions League. Una partita praticamente già da dentro o fuori, con i bianconeri che si trovano all'ultimo posto della classifica del gruppo con zero punti a causa delle sconfitte nelle prime due uscite contro Paris Saint-Germain e Benfica. Dove vedere la sfida europea in diretta tv e le probabili formazioni del match.

Juventus-Maccabi Haifa: bianconeri all'ultima spiaggia per la qualificazione agli ottavi di finale

La Juventus affronta questa sera all'Allianz Stadium il Maccabi Haifa con l'acqua alla gola. La formazione bianconera, per poter sperare ancora nella qualificazione agli ottavi di finale, ha necessario bisogno di ottenere i tre punti in questa terza giornata dei gironi di Champions League alla luce delle due sconfitte nelle prime due giornate rimediate al cospetto di Paris Saint-Germain e di Benfica. I bianconeri sono dunque ultimo a zero punti, a ben sei lunghezze di distanza dalla coppia formata dalla squadra francese e da quella portoghese.

La partenza dei bianconeri in questo avvio di stagione non è stata in generale delle migliori, con la compagine di Massimiliano Allegri che ha fatto tantissima fatica per ora anche nelle prime otto giornate della Serie A. Tra i motivi principali di ciò, oltre ad assenze pesantissime come soprattutto quelle di Pogba e di Chiesa, un'identità di gioco e di squadra ancora poco definita, con tanti dei nuovi acquisti dell'ultimo calciomercato estivo, da Bremer fino ad arrivare a Paredes, che devono ancora trovare la propria collocazione all'interno dello sacchiere tattico della Vecchia Signora.

L'ultima giornata di campionato, con il 3-0 casalingo contro il Bologna nel posticipo di domenica sera arrivato grazie alle reti di Kostic, di Vlahovic e di Milik, ha riportato però un po' di serenità in seguito alla bruttisima sconfitta per 1-0 in casa del Monza prima della pausa per gli impegni delle nazionali in Nations League. Ora, per dare seguito al successo contro i felsinei con cui i bianconeri sono settimi a quota 13 punti, sarà di primaria importanza battere il Maccabi per poter sperare in una qualificazione agli ottavi di finale di Champions League al momento abbastanza complicata.

Juventus-Maccabi Haifa: dove vedere in diretta tv la gara di Champions League e le probabili formazioni

Dopo le grandi vittorie di martedì dell'Inter contro il Barcellona e soprattutto del Napoli in casa dell'Ajax, a dare un segnale questo mercoledì vuole esserci anche la Juventus di Massimiliano Allegri, che non può assolutamente permettersi altri passi falsi per potersi rimettere in corsa all'interno del Gruppo H. Alla vigilia del match, una brutta notizia per il tecnico è consistita nel problema fisico rimediato da Milik, convocato per il match ma non al meglio e pronto ad accomodarsi in panchina.

Per il resto, all'interno dello schieramento bianconero dovrebbero esserci poche sorprese, con un 4-4-2 che vede Szczesny tra i pali e la linea difensiva a quattro formata da Danilo, Bremer, Rugani e De Sciglio. A centrocampo, la coppia centrale potrebbe essere composta da Paredes e Rabiot, mentre sulle corsie laterali spazio per Cuadrado e per Kostic, reduce dal suo primo gol con la Juventus. In attacco, l'insostituibile Dusan Vlahovic verrà affiancato da Di Maria, sicuro titolare anche alla luce dela certa assenza nel prossimo big match contro il Milan per squalifica.

Queste le probabili formazioni del match di Champions League tra Juventus e Maccabi Haifa:

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Rugani, De Sciglio; Cuadrado, Paredes, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. ALLENATORE: Allegri

MACCABI HAIFA (3-4-1-2): Cohen; Batubinsika, Goldberg, Seck; Sundgren, Lavi, Abu Fani, Haziza; Chety; Pierrot, David. ALLENATORE: Bakhar

La partita tra Juventus e Maccabi Haifa valevole per la terza giornata del Gruppo H della Champions League in programma alle ore 21:00 all'Allianz Stadium verrà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport.