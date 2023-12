Serie A 2023/2024, Juventus Napoli: dove vederla in TV e probabili formazioni

La Juventus di Allegri ospita il Napoli di Mazzarri nella partita valevole per la 15^ giornata di Serie A. Ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e altro ancora.

La 15^ giornata di Serie A è pronta a regalare un grande big match: Juventus-Napoli. Sarà una partita fondamentale che si prospetta entusiasmante, ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e tutto quello che c'è da sapere.

Juventus-Napoli, 15^ giornata di Serie A

I bianconeri arrivano al big match della 15^ giornata di Serie A dopo la recente vittoria ottenuta negli ultimi istanti di partita contro il Monza. Tre punti pesantissimi che mantengono la distanza dalla vetta, occupata dall'Inter, a meno due.

Con una vittoria ci sarebbe il momentaneo sorpasso, in attesa di scoprire se i nerazzurri riusciranno a conquistare i tre punti. Un periodo positivo per gli uomini di Massimiliano Allegri, che ora però dovranno fare i conti con il Napoli.

La squadra di Mazzarri è reduce dalla pesante sconfitta subita proprio dai meneghini, e ora si trova a meno 11 dalla testa della classifica e a meno 9 dai bianconeri.

L'obiettivo dei partenopei è quello di accorciare le distanze per tentare una rimonta che diventa sempre più complicata. La concorrenza è molto agguerrita anche per la zona Champions, e ora ogni punto pesa come un macigno.

Juventus-Napoli, dove vederla in TV e in streaming

Da una parte la Juventus che vuole tentare il sorpasso sull'Inter, dall'altra il Napoli che vuole accorciare le distanze. La sfida tra i bianconeri e i partenopei sarà fondamentale ai fini della classifica, ecco dove vederla in TV.

Il big match della 15^ giornata sarà visibile, previo abbonamento, in diretta e in esclusiva su DAZN. Si potrà seguire in streaming su qualunque dispositivo compatibile, scaricando l'applicazione ed effettuando l'accesso. La telecronaca è stata affidata a Pierluigi Pardo, il quale sarà supportato nel commento da Massimo Ambrosini.

Quando e dove si gioca

Juventus-Napoli, partita valevole per la 15^ giornata di Serie A, andrà in scena venerdì 8 dicembre, alle ore 20:45, all'Allianz Stadium di Torino.

Probabili formazioni di Juventus-Napoli

Massimiliano Allegri recupera alcune pedine importanti e le schiererà dal primo minuto. Nel 3-5-2, con il quale scenderanno in campo i bianconeri, in porta ci sarà Szczesny.

Davanti a lui partiranno Gatti, Bremer e il ritrovato Danilo. Sulle corsie Cambiaso parte a destra e Kostic a sinistra, mentre in mezzo al campo Locatelli sarà affiancato da McKennie e Rabiot. In avanti, Chiesa supporterà Dusan Vlahovic.

Pochi dubbi per Walter Mazzarri che invece schiererà il suo Napoli con il consueto 4-3-3. Davanti a Meret, Di Lorenzo dovrebbe partire dal primo minuto, anche se ha subito un infortunio in allenamento, a completare il reparto ci saranno Rrahmani, Ostigard e Juan Jesus.

In mezzo al cambio nessuna novità, Lobotka sarà affiancato da Anguissa e Zielinski. In avanti, il tridente sarà composto da Politano, Osimhen e Kvaratskhelia.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. Allenatore: Allegri.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Juan Jesus; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Mazzarri.

Il pronostico

Juventus-Napoli è una partita molto sentita, e rappresenta una delle rivalità più accese del calcio italiano. I bianconeri sembrano aver trovato una quadra e i risultati ne sono la conferma, mentre i partenopei hanno cambiato guida tecnica per svoltare la stagione.

Se da un lato la squadra di Mazzarri arriva dalla brutta sconfitta contro l'Inter, dall'altra quella di Allegri si è imposta ma solamente nel finale contro il Monza. In più, in queste sfide tutto può accadere.

Considerato il fattore campo e lo stato di forma delle due squadre, secondo le maggiori agenzie di scommesse, la Juventus parte leggermente favorita.

