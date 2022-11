Questa sera si chiude la fase a gironi di Champions League. La Juventus affronta il PSG in una partita fondamentale per conquistare l'accesso all'Europa League. Ecco dove vederla in TV e le formazioni.

Arrivati all'ultima giornata della fase a gironi di Champions League il Gruppo H ha già emesso alcuni verdetti. Paris Saint Germain e Benfica sono già aritmeticamente promossi alla fase a eliminazione diretta, e lottano per conquistare la prima posizione. Juventus e Maccabi Haifa, invece, si giocano l'accesso all'Europa League. I bianconeri questa sera affronteranno il PSG in una partita fondamentale, ecco dove vederla in TV.

Juventus-PSG, dove vederla in TV e in streaming

Il cammino della Juventus in Champions League è stato molto complicato, più delle previsioni estive e sicuramente più di quello che ci si potrebbe aspettare da una squadra di tale caratura.

I soli tre punti conquistati fino a qui la relegano al terzo posto a pari merito con il Maccabi Haifa, di conseguenza nemmeno l'accesso all'Europa League è ancora sicuro.

Fondamentale in questo senso è la partita contro i francesi del PSG, una corazzata che invece, al contrario, è già certa del passaggio del turno.

Quella di questa sera sarà una partita importante anche per lanciare un segnale di ripresa, scopriamo dove vederla in TV.

Juventus-PSG andrà in onda in TV esclusivamente su Sky, sui canali Sky Sport, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K.

Chi invece volesse seguire la partita in streaming potrà farlo su Sky GO, su NOW TV e anche su Mediaset Infinity+.

A raccontare la grande serata di Champions della Juventus su Sky sarà Andrea Marinozzi, accompagnato da Giancarlo Marocchi nel commento tecnico.

Su Mediaset Infinity+, invece, la telecronaca sarà affidata a Massimo Callegari accompagnato da Roberto Cravero.

Juventus-PSG, orario e dove si gioca

Dopo aver capito dove vederla in TV e in streaming andiamo a scoprire l'orario e dove si gioca.

La partita avrà inizio alle ore 21:00 di oggi, mercoledì 2 novembre, e verrà disputata all'Allianz Stadium di Torino.

Lo Stadium è stato uno dei punti di forza dei bianconeri nelle passate stagioni, quest'anno però non sembra essere più un fattore così determinante.

Servirà ritrovare anche il feeling con i propri tifosi per poter tornare ad avere un fortino da difendere, e partite come quelle di questa sera possono essere importanti anche in questo senso.

Probabili formazioni

La partita con il PSG sarà ancor più complicata per gli uomini di Massimiliano Allegri, dato che la lista degli infortunati si è allungata ulteriormente.

Oltre ai nomi già noti, si aggiungono anche McKennie e Iling Jr, oltre a loro Danilo è squalificato e dunque non sarà nella partita.

Poche scelte, pochi dubbi, tanta apprensione e un'occasione importantissima per molti giocatori che fino a qui hanno trovato meno spazio.

Con Vlahovic infortunato in attacco c'è la certezza di vedere Milik dal primo minuto, accanto a lui potrebbe girare Miretti a fungere da seconda punta/trequartista.

Con questa configurazione tattica ci sarebbe l'occasione di vedere in campo dal primo minuto anche Fagioli, che invece finirebbe in panchina se Allegri scegliesse Kean come appoggio all'attaccante polacco.

In questo caso Miretti scivolerebbe in mezzo al campo e Fagioli fuori dall'undici titolare.

Dietro c'è il ballottaggio tra Gatti e Rugani, con il primo in vantaggio sul secondo, per il resto la formazione è obbligata.

Poche defezioni in casa PSG con il solo Neymar squalificato tra i soliti noti, da sciogliere il dubbio sulla configurazione, per il momento la difesa a 3 rimane la più probabile.

Probabili formazioni:

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Miretti; Milik. Allenatore: Allegri.

PSG (3-4-3): Donnarumma; Sergio Ramos, Marquinhos, Kimpembe; Hakimi, Verratti, Vitinha, Nuno Mendes; Sarabia, Messi, Mbappè. Allenatore: Galtier.

Leggi anche: La Juventus va in Europa League se: tutte le combinazioni

Classifica Juventus in Champions

Come si può notare la Juventus arriva alla sfida di questa sera in pessime condizioni, sia di morale che di formazione.

Massimiliano Allegri ha ben poche scelte da poter prendere, e di conseguenza i bianconeri sono obbligati a tirare fuori una prestazione veramente importante per battere la corazzata transalpina.

Fare il risultato significherebbe assicurarsi l'accesso all'Europa League, che a questo punto rimane l'obiettivo minimo per questa stagione europea.

Se vincere però non riuscisse agli uomini di Allegri, non rimarrebbe che sperare che il Maccabi Haifa non faccia di meglio.

Infatti la Juventus passa il turno anche se la squadra israeliana ottiene lo stesso risultato dei bianconeri.

Se la Juventus vince passa in automatico, se pareggia e il Maccabi non vince ottiene comunque il passaggio in Europa League e se entrambe perdono passa comunque la squadra torinese.

La classifica del girone:

PSG 11 Benfica 11 Juventus 3 Maccabi Haifa 3

Il pronostico

Juventus-PSG sarà una partita molto importante, abbiamo capito dove vederla in TV e le formazioni, passiamo ora al pronostico.

Alla luce dello stato di forma dei bianconeri, della lista degli infortunati e degli indisponibili la formazione transalpina parte come la squadra favorita.

I bianconeri però vogliono continuare nella loro ripresa e hanno necessità d'inanellare qualche risultato utile consecutivo, solo così il morale e le sicurezze potrebbero tornare definitivamente.

Leggi anche: Nuovo infortunio per Pogba, si allontana il rientro: il Mondiale è a rischio