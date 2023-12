Serie A 2023/2024, Juventus Roma: dove vederla in TV e probabili formazioni

La Juventus di Allegri ospita la Roma di Mourinho nella partita valevole per la 18^ giornata di Serie A. Ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e altro ancora.

Juventus-Roma, 18^ giornata di Serie A

I bianconeri si presentano al big match della 18^ giornata di Serie A rinfrancati dall'ottimo successo ottenuto contro il Frosinone di Di Francesco, e ora punteranno alla vittoria per diminuire la distanza dall'Inter capolista.

I nerazzurri attualmente distano di quattro lunghezze, e un'eventuale sconfitta per la squadra di Allegri significherebbe perderli di vista e consentire alla squadra d'Inzaghi di avviarsi verso la fuga.

Di fronte si troveranno una Roma con il morale altissimo dopo la grande vittoria conquistata contro il Napoli di Mazzarri, che ha permesso agli uomini di Mourinho di occupare la sesta piazza in classifica.

La distanza dal quarto posto, momentaneamente di proprietà del Bologna, è di sole tre lunghezze, di conseguenza i giallorossi continuano a coltivare l'obiettivo di ottenere un piazzamento valevole per la prossima Champions League.

Ad aumentare il livello di spettacolo c'è anche la grande rivalità che esiste tra le due squadre, che nel corso degli anni hanno spesso regalato partite molto intense e spettacolari.

Juventus-Roma, dove vederla in TV e in streaming

I bianconeri continuano in sordina a sognare il primo posto, ma per raggiungerlo è necessario non commettere più errori. I giallorossi, invece, hanno il conclamato obiettivo di raggiungere la Champions League.

Giunti a questo punto della stagione ogni punto pesa moltissimo e per questo potrebbe uscirne una partita infuocata, ecco dove vederla in TV. Juventus-Roma sarà visibile, previo abbonamento, in diretta e in esclusiva su DAZN.

Si potrà seguire anche in streaming scaricando l'applicazione ufficiale su qualunque dispositivo compatibile. La telecronaca è stata affidata a Pierluigi Pardo, il quale sarà supportato nel commento da Dario Marcolin.

Quando e dove si gioca

Juventus-Roma, partita valevole per la 18^ giornata di Serie A, andrà in scena sabato 30 dicembre, alle ore 20:45, all'Allianz Stadium di Torino.

Probabili formazioni di Juventus-Roma

Buone notizie per Massimiliano Allegri che recupera pedine molto importanti, nel 3-5-2 con cui scenderanno in campo in bianconeri in porta ci sarà Szczesny.

La difesa a tre sarà composta da Gatti, Bremer e Danilo. Sulle corsie, con Cambiaso squalificato, Weah si candida per una maglia da titolare con Kostic sull'altra banda.

In mezzo al campo recupera anche Locatelli, al suo fianco partiranno Rabiot e probabilmente McKennie che eventualmente può partire sulla fascia se Miretti verrà schierato dal primo minuto. Buona notizie per i bianconeri anche in attacco, Vlahovic scenderà regolarmente in campo e con buona probabilità anche Chiesa.

Modulo speculare per la Roma di José Mourinho che inizierà con Rui Patricio tra i pali e Mancini, Llorente e Ndicka in difesa. Sugli esterni spazio a Kristensen e Spinazzola, mentre Cristante, Paredes e Bove occuperanno il centro del campo. In avanti crescono le quotazioni di Dybala, che sembra aver recuperato dall'infortunio e potrebbe affiancare Lukaku.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. Allenatore: Allegri.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Bove, Spinazzola; Dybala, Lukaku. Allenatore: Mourinho.

Il pronostico

Sia Juventus che Roma hanno molto sia da guadagnare che da perdere, e per questo potrebbe uscirne una partita intensa ma serrata. I bianconeri potranno sfruttare il fattore campo e potranno contare sul recupero di Locatelli, Vlahovic e Chiesa.

Anche José Mourinho però recupera una pedina importante, Dybala potrebbe infatti spostare gli equilibri della partita. Considerato tutto, secondo le maggiori agenzie di scommesse, la squadra di Massimiliano Allegri parte favorita.

