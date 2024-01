Coppa Italia, Juventus Salernitana: dove vederla in TV e probabili formazioni

La Juventus ospita la Salernitana nella partita valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e altro ancora.

I bianconeri di Massimiliano Allegri sfidano in Coppa Italia i granata di Pippo Inzaghi in una partita da dentro o fuori. Juventus-Salernitana sarà fondamentale per il proseguo di stagione, ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e tutto quello che c'è da sapere.

Juventus-Salernitana, ottavi di finale di Coppa Italia

I bianconeri sono pronti a esordire in questa edizione di Coppa Italia Frecciarossa, dopo che nella scorsa stagione hanno raggiunto la semifinale per poi venire eliminati dall'Inter di Simone Inzaghi.

Il primo avversario avrà alla guida un allenatore con lo stesso cognome, all'Allianz Stadium arriva infatti la Salernitana di Pippo Inzaghi che ha tutto da guadagnare e niente da perdere.

Se per la Juventus questa sfida rappresenta l'esordio, per i granata è la terza in stagione dopo che ha già eliminato la Ternana e la Sampdoria nei trentaduesimi e nei sedicesimi.

Chi supererà il turno dovrà poi vedersela con il Frosinone di Di Francesco, che ha invece letteralmente annichilito il Napoli di Mazzarri agli ottavi.

Juventus-Salernitana, dove vederla in TV e in streaming

La Juventus può raggiungere il primo obiettivo stagionale, ovvero superare il turno e proseguire in Coppa Italia tenendo nel frattempo anche la testa sul campionato.

La Salernitana, invece, tenterà il colpaccio per proseguire e affrontare ai quarti il Frosinone, coltivando il sogno di arrivare fino in fondo. La partita sarà visibile in diretta, in chiaro e in esclusiva su Canale 5. Si potrà inoltre seguire anche in streaming su Mediaset Infinity e sul sito di Sportmediaset. La telecronaca è stata affidata a Massimo Callegari, il quale sarà supportato nel commento da Massimo Paganin.

Quando e dove si gioca

Juventus-Salernitana, partita valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, andrà in scena giovedì 4 gennaio, alle ore 21:00, all'Allianz Stadium di Torino.

Probabili formazioni di Juventus-Salernitana

Massimiliano Allegri sfrutterà l'occasione per dare un po' di minutaggio a chi fino a questo momento ne ha avuto meno. Il tecnico livornese schiererà la sua Juventus con il 3-5-2.

In porta ci sarà Perin, davanti a lui la difesa a tre sarà composta da Rugani, Bremer e Danilo. Sulle corsie Cambiaso dovrebbe partire dal primo minuto sulla destra, mentre Iling Jr dovrebbe prendersi la corsia di sinistra.

In mezzo al campo Nicolussi Caviglia si siederà in cabina di regia, al suo fianco spazio a Miretti e all'imprescindibile Rabiot. In avanti, largo alla qualità di Yildiz e Milik.

Filippo Inzaghi risponde con il 4-3-2-1. Davanti a Costil partiranno Mazzocchi e Bradaric sulle bande laterali, mentre Pirola e Gyomber occuperanno il centro della retroguardia.

Il trio di centrocampo sarà formato da Legowski, Coulibaly e Bohinen mentre sulla trequarti, alle spalle di Ikwemesi unica punta, spazio alla fantasia di Kastanos e Cabral.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Rugani, Bremer, Danilo; Cambiaso, Miretti, Nicolussi Caviglia, Rabiot, Iling Jr.; Yildiz, Milik. Allenatore: Allegri.

SALERNITANA (4-3-2-1): Costil; Mazzocchi, Pirola, Gyomber, Bradaric; Legowski, Coulibaly, Bohinen; Kastanos, Cabral; Ikwuemesi. Allenatore: F. Inzaghi.

Il pronostico

La Juventus sta vivendo un buon momento di stagione e la recente vittoria sulla Roma di Mourinho ne è la conferma. Non si può dire lo stesso della Salernitana, che se da un lato è vero che nella scorsa giornata di Serie A ritrovato i tre punti, dall'altro è anche vero che occupa l'ultima posizione in classifica.

Gli uomini di Filippo Inzaghi potrebbero avere la testa sul campionato, dato che raggiungere la salvezza è l'obiettivo numero uno. Per la squadra di Massimiliano Allegri è un'occasione molto ghiotta e tenterà di sfruttarla appieno.

Per questi motivi, per il valore della rosa e per il fattore campo, secondo le maggiori agenzie di scommesse, la Juventus parte favorita.

