La 36^ giornata di Serie A vede affrontarsi Juventus e Salernitana, due squadre con obiettivi molto diversi nelle ultime partite del campionato 2023/2024: ecco dove vederla in TV e quali sono le probabili formazioni in campo.

Juventus Salernitana, dove vederla in TV e in diretta streaming

La partita Juventus Salernitana è in programma per la 36^ giornata di Serie A domenica 12 maggio alle ore 18:00 all’Allianz Stadium di Torino. Il match è disponibile in diretta su DAZN (canale 214) e in streaming sul sito e dall’app di DAZN, con collegamento disponibile dalle 17:30.

Le probabili formazioni

La Juventus non può contare sul capitano Danilo, infortunato, e neppure sullo squalificato Weah. Li sostituiscono Rugani in difesa e Cambiaso sull’esterno. Per il resto pochi dubbi per Massimiliano Allegri, che tiene la formazione titolare vista l’importanza del match.

La Salernitana dovrebbe confermare la formazione scesa in campo nel match casalingo contro l’Atalanta, con ancora Vignato sulla trequarti visto il probabile forfait di Candreva.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny, Gatti, Bremer, Rugani, Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic, Chiesa, Vlahovic. All. Allegri

SALERNITANA (3-4-2-1): Fiorillo, Pierozzi, Fazio, Pirola, Sambia, Coulibaly, Basic, Zanoli, Vignato Tchaouna, Ikwuemesi. All. Colantuono

Il periodo delle due squadre e i loro obiettivi

Le due squadre vengono entrambe da due periodi pessimi in campionato rispetto a quelli che sono i loro obiettivi stagionali.

La Juventus punta unicamente alla vittoria della finale di Coppa Italia e a un’agevole qualificazione in Champions League per la stagione 2024/2025. La Salernitana, invece, non ha più nulla da chiedere a questo campionato (è già aritmeticamente retrocessa in Serie B), ma non per questo lascerà vincere i padroni di casa, come ha già dimostrato nel match contro l’Atalanta della scorsa giornata passando in vantaggio nel primo tempo.

I bianconeri arrivano dal periodo peggiore dalla stagione 2009 con Claudio Ranieri sulla panchina. Nelle ultime 9 partite di campionato, la Juve ha registrato soltanto una vittoria contro la Fiorentina nella 31^ giornata di Serie A, battendo la Viola per 1-0. Il resto delle partite hanno registrato 6 pareggi (contro Atalanta, Genoa, Torino, Cagliari, Milan, Roma) e 2 sconfitte, con Napoli e Lazio.

La partita è importantissima, perché la vittoria sancirebbe l’aritmetica qualificazione della squadra bianconera alla prossima stagione di Champions League. Massimiliano Allegri quindi non può più sbagliare visto che la sua panchina per la stagione 2024/2025 è sempre più in bilico, se non addirittura già finita.

La Salernitana è in un periodo deludente da quasi tutta la stagione e le ultime partite lo confermano. Nelle ultime 10 giornate, infatti, sono solo 2 i punti raccolti nei pareggi con Udinese e Sassuolo, il resto delle partite sono solo sconfitte. Agli uomini di Colantuono queste partite finali servono solo per mostrare il grande orgoglio che li ha sempre contraddistinti in questi anni e per far cantare una volta in più i loro tifosi, sempre al fianco della squadra.

