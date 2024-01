Serie A 2023/2024, Juventus Sassuolo: dove vederla in TV e probabili formazioni

La Juventus di Allegri ospita il Sassuolo di Dionisi nella partita valevole per la 20^ giornata di Serie A. Ecco dove vederla in TV e le probabili formazioni.

Juventus e Sassuolo si affrontano nella 20^ giornata di Serie A. Sarà una partita fondamentale, ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e tutto quello che c'è da sapere.

Juventus-Sassuolo, 20^ giornata di Serie A

Bianconeri chiamati alla vittoria per rispondere all'Inter che ha battuto il Monza e ha allungato momentaneamente in classifica. La Juventus deve conquistare i tre punti per tornare a meno due e continuare a sperare nello scudetto.

Il 2-1 inflitto alla Salernitana all'Arechi ha anticipato il secco 4-0 dello Stadium sul Frosinone, a riprova di un buon momento di forma e di meccanismi che via via sembrano sempre più rodati.

Ora non è però il momento di avere cali di concentrazione e la testa deve andare alla delicata sfida di Serie A, martedì a Torino arriverà il Sassuolo di Dionisi. I neroverdi sono reduci dalla vittoria ottenuta sulla Fiorentina, tre punti che danno morale e nuove certezze a cui però è necessario dare continuità.

Al momento, gli emiliani non possono essere particolarmente felici della loro stagione e il più due sulla zona retrocessione ne è una chiara conferma. Vincere allo Stadium contro la Juventus significherebbe respirare e ottenere nuova linfa per il proseguo di campionato.

Juventus-Sassuolo, dove vederla in TV e in streaming

I bianconeri devono necessariamente vincere per provare a tenere il passo dell'Inter capolista, impresa ardua considerato il ruolino di marcia degli uomini d'Inzaghi.

Il Sassuolo, invece, vuole conquistare i tre punti per risalire la china e allontanarsi dalle sabbie mobili della zona calda di classifica. Juventus-Sassuolo sarà una partita molto importante, ecco dove vederla in TV.

La sfida dello Stadium sarà visibile, previo abbonamento, in diretta e in esclusiva su DAZN. La si potrà seguire anche in streaming scaricando l'applicazione ufficiale su qualunque dispositivo compatibile. La telecronaca è stata affidata a Stefano Borghi, il quale sarà supportato nel commento da Marco Parolo.

Quando e dove si gioca

Juventus-Sassuolo, partita che chiude la 20^ giornata di Serie A, andrà in scena martedì 16 gennaio, alle ore 20:45, all'Allianz Stadium di Torino.

Probabili formazioni di Juventus-Sassuolo

Massimiliano Allegri spera di recuperare Rabiot e Chiesa, ma per il momento solo il primo dovrebbe far parte dell'undici iniziale. Il tecnico livornese schiererà la sua squadra con il 3-5-2.

Davanti a Szczesny la difesa a tre sarà composta da Rugani, Bremer e Danilo. Sulle corsie probabile l'impiego di Cambiaso sulla destra, mentre a sinistra ci sarà Kostic.

In mezzo al campo Locatelli siederà in cabina di regia, al suo fianco Miretti e Rabiot. In avanti, ballottaggio tra Yildiz e Milik con il primo in vantaggio sul secondo per affiancare Vlahovic.

Dionisi risponde con il 4-2-3-1. Consigli difenderà la porta dei neroverdi, davanti a lui partiranno Missori, Erlic, Ferrari e Pedersen. Il duo di centrocampo sarà composto da Boloca e Matheus Henrique mentre sulla trequarti, alle spalle di Pinamonti unica punta, via libera alla qualità di Berardi, Thorstvedt e Laurienté.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Rugani, Bremer, Danilo; Cambiaso, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Yildiz. Allenatore: Allegri.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Missori, Erlic, Ferrari, Pedersen; Boloca, Matheus Henrique; Berardi, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. Allenatore: Dionisi.

Il pronostico

Momento cruciale per la stagione dei bianconeri, che senza i tre punti lascerebbero strada libera alla fuga dell'Inter. Per la Juventus sarebbe fondamentale vincere e per questo non sottovaluterà di certo la partita.

Non ha meno motivazioni il Sassuolo di Dionisi che è ben consapevole che è arrivato il momento di cambiare marcia prima di trovarsi invischiato nella lotta salvezza.

Considerato il fattore campo, il valore della rosa e lo stato di forma delle due squadre, secondo le maggiori agenzie di scommesse, la Juventus parte favorita.

