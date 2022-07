Il Napoli si avvicina all'inizio ufficiale della nuova stagione con la speranza di riuscire ad ottenere risultati migliori di quelli raggiunti alla fine nella passata annata, con Spalletti protagonista comunque di un campionato più che positivo caratterizzato dal terzo posto finale in classifica e dal ritorno in Champions League, traguardo fondamentale non solo per le casse ma anche per le ambizioni dei partenopei. Gran parte di tali ambizioni passano però inevitabilmente anche dalle operazioni di mercato, con i campani alla ricerca costante di rinforzi di grande livello.

Napoli, si cerca un portiere: sul taccuino di mercato Kepa e Neto

In casa Napoli, a meno di un mese dall'inizio della Serie A 2022-2023, è ancora tempo di lavori in corso. La squadra azzurra, dopo l'addio di Insigne dopo ben dieci anni, ha dovuto subire gli addii anche di Mertens, che non ha rinnovato il proprio contratto in scadenza e tra i possibili obiettivi di mercato della Lazio di Sarri, e soprattutto di Kalidou Koulibaly, colonna difensiva per otto lunghi anni e volato alla fine alla corte del Chelsea di Tuchel in Premier League. Per riaccendere l'entusiasmo del tifo partenopeo urgono dunque altri importanti colpi in entrata.

Tra i giocatori che hanno dato il loro addio al Napoli in questa travagliata estate azzurra c'è però anche David Ospina, accasatosi agli arabi dell'Al-Nassr. Con la partenza del colombiano, il club del presidente De Laurentiis ha necessario bisogno di sondare il calciomercato alla ricerca anche di un nuovo estremo difensore. L'idea è quella di acquistare un giocatore di grande esperienzaa internazionale che possa essere in grado di ricoprire il ruolo di leader dell'intero reparto aretrato, in modo così da sopperire alla cessione di Koulibaly.

A questo scopo, nelle scorse settimane era stato accostato al Napoli il nome di Keylor Navas del Paris Saint Germain. Altri due nomi finiti sul taccuino del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, secondo quanto riferito da Sky Sport, sarebbero però ora anche quelli di Arrizabalaga Kepa e di Neto, al momento rispettivamente in forza al Chelsea e al Barcellona ma entrambi dati ormai da tempo in uscita dai propri club.

Napoli, Kepa e Neto piste calde per la porta azzurra

Per quanto riguarda Kepa, il portiere spagnolo, acquistato dal Chelsea nell'estate del 2018 per l'incredibile cifra di 80 milioni di euro che lo hanno reso l'estremo difensore più pagato della storia del calcio, è da tempo fuori dal progetto tecnico del tecnico dei Blues Thomas Tuchel. Portiere titolare degli inglesi è infatti il senegalese Edouard Mendy, motivo per cui il classe 94 accetterebbe di buon grado una partenza da Londra verso qualche altra destinazione.

E qui si potrebbe inserire il Napoli di De Laurentiis. L'ostacolo alla trattativa sarebbe rappresentato al momento dall'elevato ingaggio del giocatore, ma la società azzurra potrebbe magari puntare alla formula di un prestito con parte dello stipendio del giocatore pagato dal club inglese. Il club partenopeo potrebbe rappresentare inoltre una grande opportunità di rilancio per lo stesso Kepa, il cui contratto con il Chelsea scade nel 2025 e che all'ombra del Vesuvio potrebbe trovare maggiore spazio e maggiore continuità.

Arrivando poi a Neto, il giocatore è già ben noto al calcio italiano grazie alle sue esperienze alla Fiorentina dal 2011 al 2015 e alla Juventus dal 2015 al 2017. Il brasiliano classe 89, ora al Barcellona dopo aver militato per due stagioni nel Valencia, in blaugrana ricopre ovviamente il ruolo di vice di ter Stegen. L'opportunità Napoli potrebbe quindi essere ben accolta dal diretto interessato, che potrebbe avere l'occasione di poter giocare di più.

Per il giocatore, in scadenza di contratto con i catalani nel 2023 e con una valutazione del cartellino di circa 3 milioni di euro, il Napoli avrebbe già fatto un sondaggio nelle scorse settimane, anche se per l'estremo difensore i partenopei dovrebbero battere la concorrenza di un altro club che potrebbe essere interessato al colpo, ovvero il Fulham.