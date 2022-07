Il Napoli prosegue la propria marcia di avvicinamento verso l'inizio ufficiale della nuova stagione, con i partenopei che inizieranno il proprio campionato di Serie A con l'impegnativa trasferta sul campo dell'Hellas Verona in programma il 15 agosto. Nel frattempo, la dirigenza della società azzurra resta al lavoro sul calciomercato con l'obiettivo di rendere il più competitiva la rosa di Luciano Spalletti, con il presidente dei campani Aurelio De Laurentiis che avrebbe messo nel mirino profili importanti che potrebbero innalzare qualità ed esperienza della squadra.

Napoli, Keylor Navas primo rinforzo per reagire all'addio di Koulibaly

Il Napoli si avvicina sempre di più alla partenza ufficiale della nuova stagione, che avverrà tra un mese esatto con la prima giornata di campionato in casa dell'Hellas Verona. La squadra partenopea, guidata in panchina per il secondo anno di fila da Luciano Spalletti, vorrà cercare di migliorare il pur ottimo terzo posto della passata stagione, anche se sulla carta i partenopei hanno per ora perso molto e sembrerebbero per questo motivo partire dietro nelle gerarchie della Serie A rispetto a Milan, Juventus e Inter.

L'attuale sessione estiva di calciomercato, iniziata ufficialmente da poco più di due settimane, si è rivelata infatti per adesso molto dolorosa soprattutto per tutta la tifoseria della squadra azzurra, che dopo l'addio noto già dalla sessione invernale di Lorenzo Insigne ha dovuto assistere anche alla partenza di Kalidou Koulibaly, con il centrale senegalese pronto ad intraprendere l'ultima grande avventura della propria carriera in Premier League con la prestigiosissima maglia del Chelsea di Tuchel.

Per cercare di risollevare qualità ed esperienza della rosa partenoepa, ritrovatasi improvvisamente priva di una colonna portante come il centrale difensivo senegalese, Aurelio De Laurentiis ha immediatamente deciso di correre ai ripari in modo anche da placare il malumore e lo scontento del tifo napoletano. Per quanto riguarda il reparto offensivo, il grande profilo nel mirino resta Paulo Dybala, anche se sull'argentino resta forte il pressing sia dell'Inter che della Roma.

La dirigenza della società azzurra sarebbe però alla ricerca di innesti di grandissimo livello anche per quanto riguarda gli altri reparti della squadra. In particolare, il vuoto lasciato da Koulibaly renderebbe necessario mettersi alla ricerca di un altro giocatore che possa essere in grado di rivestire il ruolo di leader e di guida dell'intera retroguardia di Spalletti. Il profilo giusto sarebbe stato individuato dalla società campana in Keylor Navas, portiere attualmente in forza al Paris Saint Germain.

Navas, una carriera di successi tra Real Madrid e Paris Saint Germain

Il Napoli avrebbe deciso di muoversi con decisione per Keylor Navas. Secondo quanto riferito dalla prima pagina del Corriere dello Sport, i partenopei avrebbero messo nel mirino l'esperto estremo difensore del Paris Saint Germain con lo scopo di regalare a Spalletti un giocatore dal grande carisma e dalla consolidata esperienza internazionale.

Il contratto del forte portiere costaricano con la società parigina scadrà nel giugno 2024, ma lo stesso club francese avrebbe ormai deciso di privarsi del giocatore, ormai classe 86, in modo così da poter pienamente promuovere Gianluigi Donnarumma nel ruolo di sicuro titolare dopo una stagione caratterizzata continuamente dal ballottaggio tra i due.

Navas costituirebbe l'ideale per il Napoli, in quanto il club di De Laurentiis ha tra l'altro assoluto bisogno di un nuovo portiere: l'unico a disposizione di Spalletti è infatti per il momento Alex Meret, mentre David Ospina ha invece salutato il club dopo quattro stagioni. Il tesserato del Paris Saint Germain sarebbe inoltre utilissimo per garantire quella dose di esperienza e di sicurezza necessarie per poter affrontare nel migliore dei modi l'attesissimo ritorno in Champions League.

Per quanto riguarda infine la possibile formula dell'operazione, Napoli e Paris Saint Germain potrebbero raggiungere un accordo anche sulla base di un prestito. Nelle prossime ore potrebbero esserci ulteriori sviluppi, con Luciano Spalletti e il tifo partenopeo che attendono innesti di livello per poter tornare a sognare.