Chi è Khephren Thuram, il fratello di Marcus che interessa al Milan: ecco cosa sapere

Dopo Lilian e Marcus, ecco che un altro Thuram potrebbe arrivare in Serie A. Il più giovane della famiglia ha attirato l'attenzione del Milan. Ecco chi è Khephren Thuram, figlio di Lilian e possibile rivale di suo fratello.

A casa Thuram, il talento è di famiglia. Dopo Lilian e Marcus ecco che un altro Thuram potrebbe approdare in Serie A. Si tratta del giovane Khephren, che ha attirato a sé le attenzioni di diversi club in Europa, ma soprattutto del Milan. Ecco chi è Khephren Thuram e ciò che si sa sull'interesse dei rossoneri.

Quando il talento è di famiglia: chi è Khephren Thuram

Khepren Thuram è nato il 26 marzo 2001 a Reggio Emilia, mentre suo padre Lilian giocava per il Parma. È alto 1,92 m, proprio come suo fratello Marcus, ma diversamente da lui, gioca come centrocampista.

Calciatore di sostanza, è bravo a usare il suo fisico e a far sentire la sua presenza. Ha dimostrato anche ottime qualità tecniche e queste, abbinate al suo dinamismo, lo rendono in grado di adattarsi ai diversi ruoli del centrocampo. Può essere sia il regista sia il mediano di peso, ma anche nel ruolo di mezzala è in grado di sfruttare il suo passo e la sua velocità. Il suo piede preferito è il destro.

La carriera del più piccolo di casa Thuram

Nel 2016 entra nelle giovanili del Monaco e dopo due stagioni, il 28 novembre 2018, esordisce in Champions League contro l'Atletico Madrid. Nonostante questo esordio e sebbene sia stato inserito nella lista dei migliori calciatori nati nel 2001, non trova molto spazio. Così a fine stagione, in scadenza di contratto, decide di cambiare squadra e viene tesserato dal Nizza.

Alla sua prima stagione con la squadra rossonera colleziona 14 presenze in Ligue 1. Nella stagione 20/21 diventa fondamentale per la squadra e il suo minutaggio aumenta esponenzialmente. Gioca 29 partite, segnando 2 gol.

Nel campionato successivo, a 20 anni, è il perno del centrocampo del Nizza e gioca tutte e 36 le partite di Ligue 1. Segna 4 gol e confeziona 3 assist e anche grazie alle sue prestazioni la squadra si qualifica in Conference League.

Anche la stagione 22/23 lo vede al centro del progetto. In campionato gioca 35 partite, segnando 2 gol e sfornando 4 assist. La campagna in Conference League vede la sua squadra uscire ai quarti di finale contro il Basilea, dopo aver perso la partita di ritorno 2-1 dopo i tempi supplementari.

La Nazionale francese

Ha percorso tutta la trafila delle giovanili della Nazionale blues, dall'Under16 alla Nazionale Under19, collezionando un totale di 33 presenze. Non ha giocato in Under20, perché il Covid aveva fermato tutte le competizioni. Esordisce con la Francia Under21 il 2 settembre 2021 e gioca 18 partite in totale, segnando 2 gol.

Il 24 marzo 2023 Didier Deschamps lo fa esordire con la Nazionale francese maggiore. A marzo 2024 Thierry Henry, allenatore dei blues Under23, ha annunciato che Khephern Thuram parteciperà agli Europei.

Khephren Thuram vicino al Milan? Alla società rossonera piace

Le sue prestazioni hanno attirato l'interesse di molti club europei. In passato, sia Inter sia Juve erano state accostate al suo nome. Il prezzo del cartellino aveva però scoraggiato entrambe le squadre, perché il Nizza si è detto non disposto a prendere in considerazione offerte inferiori ai 40 milioni.

Suo fratello Marcus più volte si è espresso su Khephren, descrivendolo come il più forte della famiglia, facendo l'occhiolino all'Inter e suggerendo così l'acquisto del giocatore. I problemi finanziari dei nerazzurri e di Zhang però hanno allontanato qualsiasi suggestione.

Ciò che rimane è comunque la possibilità di vedere il classe 2001 calcare il prato verde di San Siro, ma non con la stessa maglia di Marcus. Il Milan infatti sembra interessato al giocatore, nonostante ancora non ci sia un'offerta o una trattativa. Il francese sarebbe il giocatore fisico che al centrocampo del Milan manca e garantirebbe una maggior copertura difensiva che in stagione i milanisti non hanno dimostrato.

La spesa sarebbe davvero importante e il Milan ci sta riflettendo. Oltre alla cifra da sborsare, la società dovrebbe anche battere la concorrenza degli altri club. La presenza di Marcus Thuram a Milano però potrebbe giocare a vantaggio dei rossoneri. Infatti, sembra che ai due fratelli non dispiaccia l'idea di poter competere sulle due diverse sponde della stessa città per il titolo di campioni d'Italia.