Dribbling ubriacanti, velocità con e senza palla al piede, tiro formidabile, e si potrebbe continuare a lungo con i talenti posseduti da Khvicha Kvaratskhelia, attaccante esterno del Napoli di Spalletti. Ecco chi è il georgiano che sta facendo impazzire tutti i napoletani.

Chi è Khvicha Kvaratskhelia

Khvicha Kvaratskhelia nasce a Tblisi, in Georgia, il 12 febbraio 2001. Alto 183 cm per 70 Kg, il suo ruolo è quello i attaccante esterno che agisce prevalentemente a sinistra, ma che non si nega la spaziatura al centro e alla destra del rettangolo verde.

La carriera del georgiano inizia nella Dinamo Tblisi, squadra principale della sua città natale, nel 2012 all'interno delle giovanili. Da quell'anno in poi inizia la scalata che porta il calciatore a esordire nella massima serie del suo paese il 29 settembre 2017. Nei 28 minuti nei quali è in campo mette a referto un assist. Il primo gol arriva poi a novembre.

In seguito, vista la mancanza di spazio alla Dinamo, passa nel marzo 2018 al Rustavi, squadra con la quale tuttavia gioca solo una stagione, con 19 presenze totali in cui mette a segno 3 reti e altrettanti assist. Da qui arriva il momento di sbarcare in Russia.

Prima la Lokomotiv e poi il Rubin

Khvicha Kvaratskhelia passa nel 2019 alla Lokomotiv Mosca, con la formula del prestito. Qui non si fa notare tantissimo, complici le appena 10 presenze nelle quali riesce a segnare solo un gol. L'esperienza dunque non è indimenticabile, ma serve a crescere per arrivare poi al Rubin Kazan.

I russi lo acquistano per 600mila euro nel 2019/2020. annata nella quale il georgiano si fa notare per le sue doti che stiamo apprezzando anche oggi in Italia. Velocità, ritmo, dribbling, ha tutto per poter sfondare non solo le difese avversarie ma anche il calcio che conta.

Nel 2020/2021 arriva la consacrazione nel mondo del pallone dell'est Europa, visto che Kvaratskhelia con la maglia del Rubin arriva a compiere 23 presenze totali nella prima serie russa, con annessi 4 gol e 8 assist. Le grandi d'Europa iniziano a seguirlo con insistenza.

Nel 2021/2022 gioca ancora in Russia e lì finisce la stagione, a marzo, con all'attivo 10 gol e 7 passaggi per i compagni. Complice la guerra, però, lascia il Rubin e passa nuovamente in Georgia, stavolta alla Dinamo Batumi per 8 milioni di euro, ma qui non ci resta a lungo.

L'arrivo al Napoli

Come suddetto, Kvaratskhelia non resta a lungo nel suo paese natale, poiché a metà luglio è lasciare la Dinamo Batumi per accasarsi dopo pagamento di 10 milioni al Napoli. Il DS dei partenopei Giuntoli già da due anni seguiva l'attaccante esterno, e dopo un lungo corteggiamento l'ha portato all'ombra del Vesuvio.

Qui, come sappiamo, il georgiano sta incantando tutti i tifosi azzurri ma anche il resto d'Italia. Ad oggi, la sua stagione recita 10 presenze in Serie A con 5 gol e 5 assist, mentre in Champions League ha 4 partite giocate con 2 gol e 3 assist. Insomma numeri da capogiro che scomodano persino Diego Armando Maradona.

Khvicha Kvaratskhelia, infatti, è stato già soprannominato Kvaradona, per i suoi dribbling ubriacanti nei confronti degli avversari. La tecnica pure è sopraffina, ma ovviamente il soprannome è semplicemente un'iperbole per indicare la forza del ragazzo, e non per scomodare il dio del calcio D10S.

La nazionale della Georgia

Khvicha Kvaratskhelia ha un rapporto ormai di 5 anni con la nazionale della Georgia. Infatti, la sua prima presenza risale al maggio 2017 con la selezione Under 16, in una partita contro la Lettonia in cui ha segnato il gol vittoria dell'1-0.

Il 2017 è continuato con tante altre sfide, in cui il georgiano ha rimpinguato i suoi numeri con la nazionale, stavolta con l'Under 17. Poi nel 2018, sempre a maggio, ha giocato con l'Under 18, anche stavolta lasciando il segno.

Kvaratskhelia la prima partita con la nazionale maggiore del suo paese l'ha giocata nel 2019, contro Gibilterra il 7 giugno 2019. Il primo gol con la Georgia, poi, arriva il 14 ottobre del 2020 contro la Macedonia del Nord, in Nations League. Ad oggi, ovviamente, l'attaccante esterno è uno dei pilastri della nazionale oltre che del Napoli.

