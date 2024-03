Inter, Acerbi ai saluti in caso di squalifica: Kim sarebbe la prima scelta per sostituirlo

La situazione di Acerbi e delicata e l'Inter sta pensando di correre ai ripari per sostituirlo in caso di squalifica. Il profilo ritenuto ideale sarebbe quello di Kim, ex difensore del Napoli. Ecco le ipotesi e il commento di Bergomi a riguardo.

Il caso Acerbi non è ancora concluso, ma l'Inter sta già pensando a come comportarsi. Ecco quindi che i nerazzurri si stanno guardando intorno alla ricerca del profilo giusto per sostituirlo. Il primo sulla lista dei desideri di Ausilio e Marotta è Kim, difensore coreano in forza al Bayern Monaco: davvero sbarcherà all'Inter o sono solo di corridoio?

Kim all'Inter: le indiscrezioni

Non è la prima volta che Kim viene accostato all'Inter. Quando ancora era un giocatore del Fenerbahce, infatti, Ausilio si interessò a lui per sostituire Milan Skriniar, che era nel mirino del Paris Saint Germain. Lo slovacco rimase a Milano in quella sessione di mercato, mentre il coreano passò al Napoli.

Purtroppo per i nerazzurri, Skriniar nel corso della stagione informò la società e i tifosi che sarebbe partito a parametro zero verso Parigi, mentre Kim venne eletto miglior difensore della Serie A 2022/2023.

Ora il coreano è un giocatore del Bayern Monaco, che lo ha acquistato nel mercato estivo 2023 per ben 50 milioni di euro. Nonostante ciò, il giocatore non sta trovando lo spazio che desiderava. Se a inizio campionato era il titolare, dopo essere finito spesso nel mirino di stampa e tifosi, ora sta collezionando panchine su panchine facendolo riflettere su quello che sarà il suo futuro.

Difficile che l'Inter abbia il budget per acquistare il giocatore, specie considerando il prezzo per cui è stato acquistato solo una stagione prima. I nerazzurri potrebbero comunque provare a imbastire un affare simile a quello che riportò Lukaku a Milano dal Chelsea. Un prestito oneroso con diritto di riscatto, che prevede il pagamento totale dello stipendio del giocatore. L'operazione sarebbe facilitata anche dagli ottimi rapporti che intercorrono tra la squadra milanese e quella bavarese.

Bergomi su Kim

Beppe Bergomi, storico difensore dell'Inter e attualmente opinionista per conto di Sky Sport, si è espresso sul possibile approdo a Milano del coreano e un confronto con Acerbi.

Quale qualità di Acerbi è difficile da trovare sul mercato? Il carattere, l’attenzione e la concentrazione, perché non sbaglia mai partita. Ma soprattutto ha una personalità forte. Kim nell’Inter farebbe fatica rispetto ad Acerbi. Se parliamo di centrale di una difesa a tre, credo non sia il suo ruolo. Non ha quella personalità o quel carisma per comandare una linea difensiva. Secondo me farebbe fatica. Ha velocità e ha qualità, ma ci vogliono altre peculiarità, non lo sceglierei. In generale, è affidabile e conosce il nostro campionato: rispetto al suo Napoli, l’Inter ha però anche delle uscite diverse da dietro. Personalmente lo vedo meglio come braccetto di destra, anche se lì la squadra è coperta, tra Pavard e Bisseck.

Queste parole non sono però piaciute ai tifosi, soprattutto quelli del Napoli, che hanno voluto ricordargli che le prestazioni di Kim sono state fondamentali per la corsa scudetto della squadra campana.

Acerbi via dall'Inter? Le altre opzioni

I nerazzurri sarebbero alla ricerca di informazioni su difensori per sostituire Acerbi. Il giocatore italiano, infatti, rischia una lunga squalifica e non solo: in caso fossero confermate le accuse mossegli da Juan Jesus, perderebbe anche l'Inter, che lo venderebbe durante la sessione estiva perché vuole mandare un forte segnale che il razzismo non deve essere accettato.

Non solo Kim sulla lista dei preferiti per sostituire Acerbi: tra i papabili calciatori che potrebbero prendere il suo posto compaiono anche i nomi di Smalling e Mavropanos, rispettivamente alla Roma e al West Ham.

Smalling ha il contratto in scadenza nel 2025, ma i discorsi su un eventuale rinnovo non sono ancora stati intavolati e ciò potrebbe convincere la Roma ad abbassare il prezzo piuttosto che perderlo a zero.

Mavropanos, invece, era già stato corteggiato dall'Inter quando ancora giocava nello Stoccarda. Classe '97, in Inghilterra non sta trovando molto spazio e i nerazzurri potrebbero cogliere l'occasione per portarlo via da Londra a prezzo di saldo.