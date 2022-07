C'è l'intesa tra il Napoli e il Chelsea per il passaggio di Koulibaly ai Blues. La squadra londinese ha convinto il giocatore con un progetto tecnico all'altezza, tanta ambizione e uno stipendio molto generoso. Ora al Napoli spetta l'arduo compito di sostituire quello che è diventato uno degli uomini simbolo della sua storia recente, oltre che uno dei difensori più forti di tutta la Serie A.

Koulibaly va al Chelsea

La trattativa per portare Koulibaly in Premier League è stata rapida e indolore e la fumata bianca è arrivata presto.

Il dialogo tra il Chelsea e il Napoli è stato proficuo, De Laurentis era disposto a vendere il giocatore e il Chelsea ad assecondare le richieste di tutte le parti in causa.

L'offerta che ha convinto la dirigenza partenopea a privarsi del suo pupillo è stata di 38 milioni più due di bonus.

Considerando la prossimità della scadenza del contratto e che il giocatore è un over 30 si può considerare una cifra molto importante.

Alle ore 18.00 di ieri Koulibaly è partito da Linate e alle 20.30 circa è atterrato a Londra.

Oggi dovrebbe svolgere le visite mediche di rito e domani dovrebbe raggiungere i suoi compagni a Los Angeles.

Insomma, in poche ore si è risolta la questione Koulibaly legato da un intreccio che poteva complicarsi.

Rinnovare, andare alla Juventus o trasferirsi al Chelsea, la soluzione è arrivata prima del previsto e ora il Napoli può pianificare il futuro con maggior serenità.

Koulibaly al Chelsea le cifre dello stipendio

La trattativa che ha portato Koulibaly al Chelsea, come abbiamo detto, è stata rapida e indolore, anche per via delle cifre dello stipendio che i Blues hanno offerto al centrale del Senegal.

Un contratto importante che prevede che il difensore rimanga a Londra per molto tempo mettendolo al centro del progetto tecnico presente e futuro.

Koulibaly al Chelsea percepirà uno stipendio di 10 milioni di euro all'anno per cinque anni, numeri importanti che hanno convinto il centrale a trasferirsi a Londra.

A queste cifre capiamo bene che il Napoli non poteva competere, così come nemmeno la Juventus che non si sarebbe avvicinata all'offerta dei Blues.

La Serie A perde un altro pezzo pregiato, un difensore che negli anni è diventato un volto simbolo della società partenopea e di tutto il calcio italiano.

Sostituirlo per De Laurentis non sarà facile, i nomi ci sono ma sarà necessario muoversi in fretta per dare a Spalletti un sostituto adeguato.

Koulibaly in Premier League

Tra i motivi del mancato rinnovo di Koulibaly non c'è solamente lo stipendio che il Chelsea gli ha proposto, c'è molto di più.

Negli 8 anni trascorsi ai piedi del Vesuvio è diventato un napoletano acquisito, facendosi amare dai tifosi per la sua professionalità e per la sua umanità.

A Napoli, però, ha vinto poco e la prospettiva non sembra poter cambiare drasticamente nelle prossime stagioni.

Gli anni passano e questo il forte centrale senegalese lo sa bene, per quante stagioni potrà ancora giocare ai livelli ai quali ci ha abituato?

Dunque l'offerta del Chelsea arriva al momento perfetto della sua carriera, quello in cui Koulibaly cercava una svolta e una nuova sfida.

Non solo avrà l'occasione di misurarsi in un nuovo campionato ma anche quella di farlo in una squadra competitiva in tutte le competizioni.

La vera sfida sarà quella di disputare da protagonista sia la Premier League che la Champions League, con la speranza di portare a casa qualche trofeo importante.

Leggi anche: Bernardeschi al Toronto: l'accordo è vicino, può raggiungere Insigne e Criscito

Koulibaly non va alla Juve, scacciato l'incubo

Quando si è parlato della trattativa di rinnovo tra Koulibaly e il Napoli si è subito accostato il nome del giocatore alla Juventus, interessata al suo ingaggio dato che De Ligt è in partenza.

Il corpo dei tifosi del Napoli è stato subito attraversato da un brivido, dato che la vicenda Higuain non è ancora dimenticata e probabilmente non lo sarà mai.

La possibilità di vedere uno dei giocatori simbolo andare dagli acerrimi rivali c'era, ma Koulibaly sin da subito ha preferito guardare le piste estere.

Fortunatamente per i tifosi del Napoli il Chelsea è stata la squadra che più di tutte ha deciso di puntare su di lui, e quindi l'incubo Juve è stato scacciato una volta per tutte.

Da Insigne a Koulibaly, se ne vanno due giocatori simbolo

Questa sessione di calciomercato è particolarmente amara per i tifosi del Napoli, che in un colpo solo perdono due giocatori simbolo e protagonisti della sua storia recente.

Lorenzo Insigne è andato al Toronto, in cerca di una nuova sfida in un campionato in forte crescita anche se meno competitivo della Serie A.

Koulibaly invece se ne va a Londra al Chelsea, dove oltre al grande stipendio sarà uno dei protagonisti per cinque lunghi anni.

Due punti di riferimento che decidono di cambiare casacca nella stessa estate, e sostituire il loro valore sia come qualità tecnica che carisma sarà un'impresa ardua.

Questo ora spetterà ad Aurelio De Laurentis e al suo staff, bisognerà muoversi in fretta e regalare ai tifosi un colpo che non li faccia rimpiangere.

Il sogno è Dybala in attacco, dietro si pensa ad Acerbi in uscita dalla Lazio e a Kim del Fenerbache, staremo a vedere quali saranno le prossime mosse di mercato.

Leggi anche: Dybala, futuro incerto e ricco di dubbi: ecco la situazione della Joya