In casa Napoli continua a tenere banco la questione relativa a Kalidou Koulibaly: per il centrale degli azzurri ci sarebbe l'interesse sempre più forte del Chelsea.

Il Napoli ha iniziato la sua nuova stagione l'8 luglio, con l'avvio del ritiro estivo che condurrà poi alla partenza ufficiale del nuovo campionato di Serie A che vedrà i partenopei da subito alle prese con un impegno molto complicato ovvero la trasferta sul campo del Verona in programma il 15 agosto. Nel frattempo, come ovvio, la società del presidente De Laurentiis si concentra sulle operazioni di calciomercato: a tenere banco in queste ultime ore in casa azzurra è soprattutto la questione riguardante Koulibaly, ormai sempre più vicino al Chelsea.

Napoli, Koulibaly verso l'addio: affondo decisivo del Chelsea sul senegalese

Il Napoli ha iniziato questa nuova stagione con tantissime incertezze. Dopo il buon campionato della passata stagione, concluso con un ottimo terzo posto finale in classifica alle spalle di Inter e Milan nonostante la tifoseria e forse anche l'intero ambiente avessero sperato per larghi tratti in qualcosa di più, la squadra azzurra si ritrova ai nastri di partenza della nuova annata con numerose incognite legate ad alcuni dei giocatori simbolo della rosa.

Prima di tutto, basti dire che per la prima volta dopo ben dieci anni i partenopei inizieranno una nuova stagione senza avere tra le proprie fila Lorenzo Insigne, volato in Canada per la sua nuova avventura con il Toronto. Incertezze riguardo al proprio futuro all'ombra del Vesuvio riguardano poi anche un altro idolo di casa come Dries Mertens, mentre un altro beniamino di tutto il tifo napoletano che sembrerebbe ormai destinato a dire addio ai campani è Kalidou Koulibaly.

A recitare un ruolo da protagonisti in questa sessione estiva di calciomercato sono anche i difensori: si parte da Bremer del Torino fino ad arrivare a de Ligt e a Skriniar, nel mirino rispettivamente di Bayern Monaco e Paris Saint Germain, per giungere infine al senegalese del Napoli. Un vero e proprio intreccio di mercato, quello che si era sviluppato intorno al forte centrale, che sta però per trovare una soluzione definitiva.

Con de Ligt come detto in orbita Bayern Monaco, il nome di Koulibaly era stato accostato per molte settimane alla Juventus, con i tifosi del Napoli preoccupati di poter assistere ad una sorta di Higuain bis. Con il classe 91 mai realmente disposto a tradire la tifoseria azzurra con un trasferimento all'acerrima rivale, l'ipotesi è però tramontata, con il giocatore che sembrerebbe ormai sempre più pronto ad una nuova avventura fuori dall'Italia.

Koulibaly, come riportato ad esempio anche dalla prima pagina de La Gazzetta dello Sport, sarebbe infatti sempre più vicino ad un trasferimento in Premier League, e più precisamente al Chelsea. I Blues sarebbero ormai pronti a bruciare la concorrenza e ad assicurarsi il fortissimo centrale difensivo: un rinforzo di assolouto livello internazionale, che potrebbe permettere al club inglese di tornare a lottare seriamente non solo per la conquista del campionato ma anche in Champions League.

Koulibaly al Chelsea: via da Napoli dopo otto stagioni indimenticabili

L'offerta del Chelsea per assicurarsi Koulibaly dovrebbe aggirarsi più o meno intorno ai 40 milioni di euro totali, 38 più altri due di bonus. Decisiva, per la fumata bianca della trattativa, anche la volontà di cambiare aria da parte del giocatore, che lascerà così la sua Napoli dopo ben otto stagioni.

Un affare, questo, che potrebbe risultare in un certo senso favorevole anche per il Napoli, che perde sì uno dei difensori più forti del panorama calcistico internazionale ma che incassa almeno una cifra importante per le casse societarie, con Koulibaly che sarebbe tra l'altro andato in scadenza di contratto a giugno 2023. In attesa di importanti colpi in entrata, con gli azzurri che secondo alcune voci starebbero monitorando il profilo di Paulo Dybala, ecco dunque l'addio a una delle colonne degli ultimi anni.

Kalidou, che dovrebbe firmare con il Chelsea un contratto di ben cinque anni a dieci milioni netti a stagione più bonus, è pronto dunque a quello che è probabilmente l'ultimo grande passo della sua carriera. Un'esperienza che il giocatore affronterà sicuramente senza mai dimenticare il Napoli, squadra in cui arrivò nel lontano 2014 e in cui si è affermato come uno dei centrali difensivi più forti del mondo.