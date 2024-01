Chi è Kyle Walker: tutto sul giocatore del City con doppia famiglia

Uno dei giocatori simbolo del Manchester City, Kyle Walker, si è conquistato le prime pagine inglesi per una doppia vita fino a qui non ancora venuta a galla. Ecco chi è e tutto quello che c'è da sapere su di lui.

Chi è Kyle Walker

Kyle Walker è un difensore inglese nato a Sheffield nel 1990 che nel corso degli anni si è imposto come uno dei migliori nel ruolo della sua generazione. Dal 2017 milita nel Manchester City, squadra di cui è diventato simbolo nonché trascinatore.

Un laterale basso che si è distinto per la sua grande corsa e professionalità, almeno dentro al campo, dato che nelle ultime ore sono trapelate notizie per quanto riguarda la sua vita privata che rischiano di metterlo in cattiva luce.

È anche un punto fisso della nazionale inglese, selezione con la quale non ha alzato trofei ma con cui ha rischiato di vincere l'Europeo nel 2021, perso poi solamente contro gli Azzurri.

La carriera

Dopo aver trascorso ben undici anni tra le fila dello Sheffield alle giovanili, la prima esperienza nel mondo dei grandi arriva al Northampton Town, squadra in cui rimarrà per una sola stagione prima di fare ritorno a Sheffield.

Qui si mette in luce e attira le attenzioni di vari club inglesi e comincia una girandola di prestiti che lo porta prima al QPR e poi all'Aston Villa. La sua vera dimensione, però, la trova nel 2011 quando sbarca a titolo definitivo al Tottenham.

A Londra ci rimarrà fino al 2017 diventando un punto fisso sia del club che della Nazionale. Un talento cristallino che fa gola a molte big e tra queste non manca il Manchester City, che se lo aggiudica per un costo di 55 milioni di euro.

Al momento è ancora un giocatore di Pep Guardiola, il tecnico spagnolo crede molto in lui e continua a dargli spazio nonostante il passare degli anni.

Le due famiglie di Kyle Walker

Nelle ultime ore Kyle Walker è finito sotto i riflettori per qualcosa che esula dal calcio. Le prime pagine dei tabloid inglesi sono infatti tutte concentrate sulla sua vita privata che rischia di minarne l'immagine.

Secondo quanto riportano le maggiori testate britanniche, il giocatore inglese avrebbe due famiglie: una con la moglie, da cui ha avuto tre figli e che è in attesa del quarto, e una con l'amante segreta, da cui ne ha avuti due.

Una doppia vita rimasta segreta fino al giorno di Santo Stefano, quando Lauryn, amante di Walker, ha spiegato ad Annie, la moglie, tutta la questione.

Una telefonata che ha preceduto le prove, ovvero le varie foto in cui si vedeva Walker con la seconda famiglia e anche il test del DNA. La reazione della moglie è stata ferma e decisa, infatti ha deciso di lasciarlo immediatamente.

Kyle Walker led a double life - even his England team-mates knew he had secret familyhttps://t.co/uaPSnfpQiI pic.twitter.com/7O4e1ZSbNz — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) January 13, 2024

