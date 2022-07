I calciatori da quando hanno visto lievitare sempre di più il loro stipendio si sono interessati anche al campo dell'imprenditoria, non solo a quello da gioco. Tra di essi, nelle ultime ore ha fatto tanto parlare Kylian Mbappé, che ha deciso di investire negli NFT.

Gli NFT di Mbappé

Kylian Mbappé ha deciso di investire nel campo degli NFT, entrando a far parte della startup Sorare come brand ambassador. Questa società ha dato vita a un gioco di calcio, o meglio fantasy game di calcio, per il quale i giocatori possono comprare, vendere e gestire un team di calciatori in modo virtuale, tramite delle carte da gioco.

L'attaccante francese del PSG, difatti, con il suo ruolo dovrà pure aiutare i giovani, quelli più svantaggiati, facendogli conoscere tutte le possibilità di cui possono godere tramite la tecnologia usata da Sorare, e in generale usata in tutto il mondo.

Sorare: Mbappé e non solo

Tra gli atleti che fanno parte della comunità di Sorare non c'è il solo Mbappé, anzi questi non è che l'ultimo degli sportivi che sono stati attratti da questa startup di NFT. Prima di lui, difatti, ecco spuntare la più forte tennista della storia, ovvero Serena Williams, che ha un ruolo speculare a quello dell'attaccante francese, cioè rendere la tecnologia più inclusiva.

Altri nomi appartenenti all'ecosistema della società tecnologica sono: Gerard Piquet, Rio Ferdinand e Antoine Griezmann. Inoltre, il fantacalcio sviluppato da Sorare è attivo soprattutto sulla MLS, la Major League Soccer, la lega americana, ma si sta espandendo facilmente in Europa.

Mbappé filantropo

Kylian Mbappé ha deciso di investire nel campo degli NFT ma non solo. Dall'accordo con Sorare ecco che arrivano benefici relativi alla filantropia. Infatti, il francese è molto attivo in questo settore, visto che con la sua fortuna aiuta già da anni i più deboli.

Tramite l'associazione Inspired By KM, quindi, l'attaccante del PSG aiuta i più giovani che vivono in condizioni disagievoli, cercando di fargli scoprire tutte le opportunità di cui possono godere oggi, grazie al mondo di internet e alla tecnologia.

Mbappé vs Ronaldo

Un altro calciatore molto attivo nel campo degli NFT, oltre a Mbappé, è di sicuro Cristiano Ronaldo. Da anni, sappiamo che il portoghese è un imprenditore di successo, soprattutto nel campo degli hotel, ma stavolta ha anticipato i suoi colleghi del rettangolo verde di gioco, per investire nel mondo virtuale.

Stavolta, tuttavia, non c'entra la startup Sorare, bensì quella Binance. Quest'ultima è una piattaforma che serve a scambiare criptovalute, e l'accordo con CR7 vede questi essere testimonial della società. In pratica, saranno lanciati nel corso degli anni degli NFT che andranno a far vivere a chi li acquista, non solo sensazioni virtuali, ma anche reali.

Cosa sono gli NFT

Ci stiamo girando attorno da diverso tempo ormai, e anche i più "smanettoni" alle volte ci si perdono dietro, ma cosa sono gli NFT? Partiamo dall'acronimo, si tratta di Non Fungible Tokens, in italiano traducibile come Gettone Non Riproducibile. In pratica, è come se una persona possedesse un qualcosa di fisico che si trova sulla blockchain. Quest'ultima a sua volta è un registro sul quale sono contenuti i dati disposti in modo cronologico.

Gli NFT, dunque, possono essere utilizzati per vari scopi. Uno di essi è certamente l'uso nei videogiochi, come sudetto, ma anche l'uso relativo al mondo dell'arte. In sostanza, il Louvre possiede la Gioconda non solo dal punto di vista fisico, ma anche per quanto riguarda il mondo virtuale.

Gli NFT nel calcio

L'esplosione degli NFT, come visto, ha intaccato anche il mondo dello sport, e in particolare quello dello sport più visto al mondo, il calcio. Molte società e molte leghe sono attente a questo tipo di tecnologia virtuale, denotando un grande sviluppo e successo.

Tra di esse spunta il Milan, che ha da poco stretto una collaborazione con Fransea, per vendere virtualmente la maglia rossonera. Ancora, la piattaforma DaChain ha sviluppato un NFT commemorativo della vittoria del Palermo contro il Padova ai play-off di Serie C. Insomma, ce n'è per tutti i gusti.

