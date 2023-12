Coppa Italia, Lazio Genoa: dove vederla in TV e probabili formazioni

La Lazio ospita il Genoa nella partita valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e molto altro ancora.

La Lazio di Maurizio Sarri affronta il Genoa di Alberto Gilardino nella partita valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e tutto quello che c'è da sapere in merito.

Lazio-Genoa, ottavi di finale di Coppa Italia

I biancocelesti fanno il loro esordio da testa di serie in questa Coppa Italia Frecciarossa. Nelle ultime due uscite stagionali sono arrivate due vittorie, una in Champions League e l'altra in campionato, rispettivamente contro Celtic e Cagliari.

Ora l'obiettivo è quello di vincere contro i rossoblù per accedere ai quarti di finale della competizione nazionale, ma non sarà semplice contro la squadra di Gilardino.

Il Genoa ha già esordito in Coppa Italia nella vittoria contro la Reggiana, e ora sogna l'accesso al turno successivo che manca ormai dalla stagione 1991/1992.

Nell'ultimo turno di Serie A ha ottenuto in casa un pareggio contro l'Empoli, ma l'inizio di stagione è stato più che promettente. All'Olimpico si prevede un match ricco di emozioni e spettacolo, ecco dunque dove seguirlo in TV e in streaming.

Coppa Italia, Lazio-Genoa: dove vederla in TV e in streaming

Lazio e Genoa giocheranno per un solo e comune obiettivo: vincere per accedere ai quarti di finale della competizione. la sfida tra i rossoblù e biancocelesti sarà visibile in diretta e in chiaro su Canale 5. Il Biscione si è infatti assicurato i diritti TV della Coppa Italia e trasmette tutte le partite gratuitamente.

Si potrà inoltre seguire anche in streaming su Sportmediaset.it e su Infinity+, sempre in diretta e senza la necessità di possedere alcun abbonamento.

Quando e dove si gioca

Lazio-Genoa, partita valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, andrà in scena martedì 5 novembre, alle ore 21:00, allo stadio Olimpico di Roma.

Probabili formazioni di Lazio-Genoa

Maurizio Sarri potrebbe far rifiatare qualche pedina importante per dare spazio a qualche seconda linea. Il tecnico dei padroni di casa potrebbe attuare un po' di turnover, e nel 4-3-3 con il quale scenderanno in campo i biancocelesti in porta dovrebbe partire Sepe.

Davanti a lui spazio a Pellegrini e Hysaj sulle corsie, mentre Patric e Gila occuperanno il centro della difesa. In mezzo al campo Cataldi sarà affiancato da Vecino e Basic mentre in avanti Castellanos partirà titolare, al suo fianco probabile l'impiego dal primo minuto di Kamada e Felipe Anderson.

Anche Gilardino potrebbe far riposare qualche giocatore importante, e dovrebbe far partire la sua squadra con il 3-5-2. Davanti a Leali la difesa a tre sarà composta da De Winter, Matturro e Vogliacco.

Sulle corsie spazio alla corsa di Martin ed Hefti, mentre in mezzo Galdames fungerà da play, al suo fianco spazio a Kutlu e Thorsby. In avanti, Ekuban affiancherà Puscas.

LAZIO (4-3-3): Sepe; Pellegrini, Patric, Gila, Hysaj; Vecino, Cataldi, Basic; Kamada, Castellanos, Felipe Anderson. Allenatore: Sarri.

GENOA (3-5-2): Leali; De Winter, Matturro, Vogliacco; Martin, Kutlu, Galdames, Thorsby, Hefti; Ekuban, Puscas. Allenatore: Gilardino.

Il pronostico

La Lazio ha avuto un inizio di stagione piuttosto altalenante, molto positivo in Champions League e molto meno brillante in Serie A. Ora però la competizione si chiama Coppa Italia e non ci si possono permettere errori.

Un'eventuale sconfitta costerebbe cara agli uomini di Sarri, i quali sanno che possono ambire ad arrivare fino in fondo. Il Genoa ha invece stupito tutti in campionato, una partenza positiva che ha già consegnato alla squadra di Gilardino quattro vittorie e tre pareggi in 14 partite.

Ora l'obiettivo è quello di conquistare l'accesso agli ottavi di finale di Coppa Italia, e sicuramente daranno filo da torcere agli avversari. Considerato il fattore campo e il valore della rosa, secondo le maggiori agenzie di scommesse, la Lazio parte favorita.

