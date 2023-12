Serie A 2023/2024, Lazio Inter: dove vederla in TV e probabili formazioni

La Lazio sfida all'Olimpico l'Inter capolista nella partita valevole per la 16^ giornata di Serie A. Ecco dove vederla in TV e le probabili formazioni.

La Lazio di Maurizio Sarri ospita all'Olimpico l'Inter di Simone Inzaghi nella partita di cartello della 16^ giornata di Serie A. Ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e tutto quello che c'è da sapere.

Lazio-Inter, 16^ giornata di Serie A

Fresche di qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, primo vero obiettivo stagionale raggiunto, Lazio e Inter si affrontano nel big match della 16^ giornata di Serie A.

Nessuna delle due squadre è riuscita a vincere nell'ultimo impegno europeo, i biancocelesti sono caduti a Madrid contro l'Atletico mentre i nerazzurri a San Siro hanno trovato un pareggio senza reti contro la Real Sociedad.

In campionato, però, le due compagini stanno viaggiando su binari molto diversi. Infatti, se i meneghini navigano a vele spiegate e occupano la vetta della classifica, i laziali non riescono a ingranare.

A dividere le due squadre ci sono ben 17 punti, a riprova di una continuità e di una forma differente. L'Inter ha ora l'obiettivo di conquistare la vittoria per allungare sulla Juventus che insegue, la Lazio, invece, deve risalire la china.

Lazio-Inter, dove vederla in TV e in streaming

La sfida tra gli uomini di Sarri e quelli di Simone Inzaghi rappresenta in tutto per tutto il big match della 16^ giornata di Serie A, e per questo nessun tifoso vuole perdersela.

Entrambe le squadre giocano in modo propositivo, e per questo potrebbe uscirne una partita molto divertente, ecco dove vederla in TV. Lazio-Inter sarà visibile, previo abbonamento, in diretta e in esclusiva su DAZN. Si potrà seguire in streaming scaricando l'applicazione ufficiale su qualunque dispositivo compatibile.

La telecronaca è stata affidata a Pierluigi Pardo, il quale sarà supportato nel commento tecnico da Andrea Stramaccioni.

Quando e dove si gioca

Lazio-Inter, big match della 16^ giornata di Serie A, andrà in scena domenica 17 dicembre, alle ore 20:45, allo stadio Olimpico di Roma.

Probabili formazioni di Lazio-Inter

Qualche problema di formazione per Maurizio Sarri, che deve rinunciare a Patric e Romagnoli in difesa e a Isaksen in attacco. L'allenatore dei biancocelesti schiererà la sua squadra con il 4-3-3.

Davanti a Provedel, partiranno Lazzari e Marusic sulle corsie e Gila e Casale al centro della retroguardia. In mezzo Rovella sarà affiancato da Guendouzi e Luis Alberto, mentre in avanti il tridente sarà composto da Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni.

Anche Simone Inzaghi deve rinunciare a qualche pedina importante, ma ritrova Pavard che però partirà dalla panchina. Nel 3-5-2 con il quale scenderanno in campo i meneghini, in porta ci sarà Sommer.

Davanti a lui la linea a tre sarà formata da Darmian, Acerbi e Bastoni, mentre Cuadrado e Dimarco occuperanno le fasce laterali. In mezzo al campo Calhanoglu fungerà da play, al suo fianco ancora spazio a Barella e Mkhitaryan. In avanti largo alla qualità di Lautaro Martinez e Thuram.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Casale, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Cuadrado, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Inzaghi.

Il pronostico

Lazio e Inter stanno vivendo momenti molto diversi della loro stagione. Infatti, se i nerazzurri viaggiano a velocità costante in direzione scudetto, i biancocelesti non riescono a trovare continuità nei risultati.

Partite come questa, però, possono segnare un deciso cambio di marcia, e per tale motivo la squadra di Sarri farà di tutto per portare a casa i tre punti. Anche per i meneghini è una grande occasione, vincere significherebbe tenere sicuramente ancora alle spalle la Juventus.

Considerato lo stato di forma delle due squadre e il valore della rosa, secondo le maggiori agenzie di scommesse, l'Inter parte favorita.

