Venerdì sera alle ore 20:45 va in scena il match della terza giornata di Serie A tra Lazio e Inter: dove vedere la sfida in streaming gratis, su Sky e in tv.

Dopo i primi due turni, il campionato di Serie A 2022-2023 prosegue con la terza giornata, che prenderà il via già nella giornata di venerdì con ben due sfide in programma. Oltre alla gara tra Monza e Udinese che si disputerà nel pomeriggio alle ore 18:30, sarà poi il turno di uno dei big match di questo fine settimana, ovvero quello dell'Olimpico tra Lazio e Inter. Ecco dove vederla in tv, su Sky e in streaming gratis.

Lazio-Inter: Simone Inzaghi cerca il trise dopo i successi con Lecce e Spezia

Dopo le prime due giornate di Serie A prive di particolari big match fatta eccezione per Atalanta-Milan, con questo terzo turno del campionato 2022-2023 si inizia a fare sul serio. Oltre alla supersifda tra Juventus e Roma che avrà luogo sabato alle ore 18:30, il weekend del calcio italiano partirà col botto già venerdì 26 con il match dell'Olimpico tra Lazio e Inter. Una partita, questa, che potrà già dare indicazioni importantissime sulle possibili ambizioni e possibilità della squadra di Simone Inzaghi per questa stagione.

L'Inter ha infatti iniziato questo campionato con il chiaro intento di riconquistare immediatamente quello scudetto vinto due stagioni da con Antonio Conte in panchina e sfumato invece dolorsamente nello scorso campionato a causa dei cugini del Milan. Per puntare al tricolore che significherebbe seconda stella, la squadra nerazzurra può contare rispetto all'anno scorso su un Romelu Lukaku in più.

Il belga, protagonista assoluto del diciannovesimo scudetto interista, ha iniziato il campionato con due ottime prestazioni, con la rete siglata dopo pochi secondi alla prima contro il Lecce e con l'assist per Lautaro Martinez che è servito a sbloccare il risultato all'esordio stagionale a San Siro contro lo Spezia, gara poi terminata 3-0 a favore dei padroni di casa.

Il match contro la Lazio, in attesa degli ultimi colpi di mercato con il possibile arrivo di Acerbi per la difesa, sarà ora fondamentale per poter dare un primo segnale al campionato. Nonostante i 6 punti portati a casa nelle prime due giornate, l'Inter, soprattutto nella trasferta di Lecce, non ha ancora convinto in pieno, motivo per cui la prima gara contro una squadra di alto livello potrebbe costituire una ghiotta occasione per dare una prima scossa alla stagione e per mostrare alle dirette concorrenti la propria forza.

Sul fronte Lazio, la squadra di Sarri ha invece iniziato la propria stagione con due prestazioni altalenanti, che hanno però portato i primi 4 punti alla classifica dei biancocelesti. Nella prima giornata, i capitolini hanno battuto in rimonta il Bologna per 2-1 grazie alla rete del solito e insostituibile Ciro Immobile, mentre nel secondo turno i biancocelesti sono andati incontro ad una prestazione maggiormente sottotono sul campo del Torino, con la partita terminata alla fine sul risultato di 0-0 e con l'attacco di Sarri spuntato.

Lazio-Inter: dove vedere il match di Serie A in tv, in streaming gratis e su Sky

Per quanto riguarda le scelte dei tecnici per la partita, Simone Inzaghi si affiderà al suo solito 3-5-2. In difesa Bastoni comporrà il terzetto con Skriniar e de Vrij, mentre a centrocampo spazio ai titolarissimi Berall, Brozovic e Calhanoglu, con le fasce presidiate da Dumfries e da Dimarco. Nessun dubbio davanti, con la coppia offensiva che sarà ovviamente formata da Lautaro Martinez e da Lukaku, con Dzeko e Correa che partiranno dunque ancora una volta dalla panchina.

La Lazio scenderà invece in campo dal primo minuto con il classico 4-3-3 di Maurizio Sarri. In porta confermato Provedel, mentre in difesa la coppia centrale dovrebbe essere formata da Patric e da Romagnoli. A centrocampo potrebbe esserci spazio per Cataldi e Vecino al fianco di Milinkovic-Savic, mentre il trio offensivo sarà composto con molta probabilità Pedro, Zaccagni e ovviamente Immobile.

Il match tra Lazio e Inter, gara valevole per la terza giornata del campionato di Serie A in programma venerdì 26 agosto alle ore 20:45 allo stadio Olimpico, sarà visibile in diretta su DAZN anche in diretta streaming, con la possibilità di scaricare l'apposita app di DAZN su smart tv o anche su Playstation e su Xbox.