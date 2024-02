Serie A 2023-2024, Lazio-Milan: ecco dove vederla in TV e le probabili formazioni

All'andata la sfida contro i biancocelesti l'aveva vinta il Milan per 2-0. In mezzo c'è stata la volata scudetto dell'Inter e la retrocessione in Europa League dei rossoneri: come finirà la sfida? Ecco dove vederla in TV e le probabili formazioni.

La Lazio si prepara per la sfida contro il Milan in un'atmosfera cupa e distaccata: fonti riferiscono che la squadra non seguirebbe più Maurizio Sarri. I giocatori biancocelesti e l'allenatore toscano sembrano giunti a un punto morto della loro relazione: chissà se la 27^ giornata di campionato contro i rossoneri rappresenterà la svolta per loro. Il Milan dal canto suo punta a consolidare il proprio piazzamento in Champions ora che la vetta, distante 16 punti, sembra irraggiungibile. Chi si aggiudicherà la sfida? Ecco dove vederla in tv e streaming e le probabili formazioni.

Sommario:

1. Lazio-Milan: dove vederla in tv e streaming 2. Le probabili formazioni

Lazio-Milan: dove vederla in tv e streaming

Il matrimonio tra Maurizio Sarri e la Lazio sembra essere giunto alla fine. Claudio Lotito, il patron biancoceleste, parrebbe indirizzato verso un cambio di panchina al termine della stagione, ora che il mister toscano e i giocatori non sembrano più andare d'accordo. Intanto la squadra prepara la partita contro il Milan, che non è più quello del "Pioli is on fire", ma che al momento, comunque, si trova al terzo posto in classifica.

La Lazio nella scorsa giornata si era fatta rimontare dalla Fiorentina con conseguenti polemiche e malumori, suscitati soprattutto dalle scarse idee di gioco proposte dall'allenatore toscano. I biancocelesti all'alba della 27^ giornata occupano l'ottava posizione in classifica: i numeri di questa stagione non sono particolarmente esaltanti, soprattutto se si tiene conto che la squadra di Sarri l'anno scorso era arrivata al secondo posto dietro solo al Napoli delle meraviglie di Spalletti.

Il Milan dopo le fatiche dell'Europa League con il Rennes e l'1-1 contro l'Atalanta (arrivato con un rigore dubbio) cerca di ritrovare la vittoria in campionato, che manca dall'11 febbraio contro il Napoli. E ora il Milan ha fame di punti per cercare di raggiungere la Juventus, avvinghiata al secondo posto. Lo scudetto, anche se la matematica non condanna ancora i rossoneri, è ormai irraggiungibile. Lo ha ammesso anche Stefano Pioli: "Campionato chiuso? Credo di sì, penso sia finita", ha dichiarato l'allenatore parmense in conferenza stampa.

Comunque sia, il Milan ha il dovere di difendere il proprio posto in Champions, minacciato dallo straordinario Bologna di Thiago Motta e dall'Atalanta di Gasperini. I rossoneri non arrivano certamente da un periodo facile e all'orizzonte aspettano con ansia la sfida di Europa League contro lo Slavia Praga. Ma il Milan non deve lasciarsi distrarre né dai fantasmi del passato né dagli impegni futuri: la concentrazione dev'essere massima per i ragazzi di Stefano Pioli.

La partita è disponibile in streaming su DAZN e Sky GO Italy venerdì 1 marzo 2024 alle 20:45. La telecronaca è di Dario Mastroianni con il commento tecnico affidato a Dario Marcolin. Arbitra Di Bello.

Le probabili formazioni

Per la Lazio non sono disponibili solamente Patric e Rovella: dal punto di vista degli infortuni e delle squalifiche i biancocelesti per il momento se la passano bene, anche se non tutti sembrano essere al 100%.

Il Milan guarda con speranza al ritorno in panchina di Tomori e Kalulu, reduci entrambi da due infortuni lunghissimi. I rossoneri non potranno fare affidamento su Jović (ancora squalificato) e nemmeno su Pobega e Caldara.

Le probabili formazioni: