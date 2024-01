Coppa Italia, Lazio Roma: dove vederla in TV e probabili formazioni

Lazio e Roma si affrontano nella partita valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. Ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e altro ancora.

I riflettori sono tutti puntati sulla Coppa Italia e sulla sfida tra Lazio e Roma valevole per i quarti di finale. Ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e tutto quello che c'è da sapere.

Lazio-Roma, quarti di finale di Coppa Italia

I biancocelesti si presentano al derby dopo aver superato il Genoa agli ottavi di finale, un 1-0 che fa poco rumore ma che è stato comunque determinante per approdare al turno successivo.

I giallorossi, invece, hanno faticato più del previsto contro una Cremonese battagliera, e il 2-1 ottenuto in rimonta ne è la conferma. Ora entrambe dovranno pensare al derby, partita che come è noto è sentitissima e che in questo caso conta molto.

In palio c'è un posto tra le prime quattro di questa edizione di Coppa Italia Frecciarossa, la vincente dovrà poi affrontare in semifinale una tra Juventus e Frosinone.

Fino a questo momento Lazio e Roma hanno vissuto una stagione simile, non propriamente esaltante in campionato ma i margini per recuperare terreno ci sono tutti.

Considerato che in Europa sono entrambe ancora in corsa nella fase a eliminazione diretta, la squadra che vincerà potrà continuare a competere in tre competizioni tentando di raggiungere gli obiettivi prefissati a inizio stagione.

Lazio-Roma, dove vederla in TV e in streaming

Il derby capitolino è una delle sfide più attese dell'anno, e quando è una partita secca da dentro o fuori il suo fascino cresce ancor di più, ecco dunque dove vederla in TV.

Lazio-Roma sarà visibile in diretta, in chiaro e in esclusiva su Italia 1, si potrà inoltre seguirla anche in streaming su Mediaset Infinity e Sportmediaset.it. La telecronaca è stata affidata alle voci di Riccardo Trevisani e Massimo Paganin.

Quando e dove si gioca

Lazio-Roma, partita valevole per i quarti di finale di Coppa Italia, andrà in scena mercoledì 10 gennaio, alle ore 18:00, allo stadio Olimpico di Roma.

Probabili formazioni di Lazio-Roma

Maurizio Sarri non dovrebbe apportare grandi cambiamenti rispetto alla consueta formazione iniziale e schiererà dunque la sua squadra con il 4-3-3.

Davanti a Provedel partiranno Marusic e Luca Pellegrini sulle corsie e Patric e Romagnoli al centro della retroguardia. In mezzo al campo Rovella sarà affiancato da Guendouzi e uno tra Kamada e Vecino, con il primo in vantaggio sul secondo. In avanti, via libera al tridente composto da Felipe Anderson, Castellanos e Zaccagni.

José Mourinho risponde con il rodato 3-5-2. Tra i pali dovrebbe partire Rui Patricio, davanti a lui la difesa a tre sarà composta da Mancini, Cristante e Llorente.

In mezzo al campo Paredes fungerà da play, al suo fianco spazio a Bove e Lorenzo Pellegrini. Sulle bande laterali via libera alla corsa di Kristensen e Zalewski mentre in avanti Lukaku farà coppia con Dybala.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Luca Pellegrini; Guendouzi, Rovella, Kamada; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Llorente; Kristensen, Bove, Paredes, Lorenzo Pellegrini, Zalewski; Lukaku, Dybala. Allenatore: Mourinho.

Il pronostico

Il derby capitolino non è una partita come le altre e i tifosi ce lo ricordano di volta in volta. Considerato che chi perde esce dalla competizione, potrebbe uscirne una sfida intensa in cui l'agonismo prevale.

In campo ci saranno molti campioni pronti a regalare spettacolo e nessuna delle due squadre vuole fare sconti. Superare il turno sarebbe fondamentale per il proseguo di stagione e dunque ci si attende un derby equilibrato in cui nemmeno le maggiori agenzie di scommesse si sbilanciano sulla favorita.

