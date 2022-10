La tre giorni europea si chiude con l'arrivo dell'Europa League e della Conference League. La Lazio sarà impegnata nella prima con la partita all'Olimpico di Roma contro gli austriaci dello Sturm Graz. Ecco dove vederla in tv e le probabili formazioni di una sfida che sarà decisivo per il passaggio del turno.

Lazio-Sturm Graz, dove vederla in tv

Lazio-Sturm Graz è una delle partite più attese del giovedì europeo di Europa League. Per vederla in tv, questa sfida, non sarà necessario avere per forza un abbonamento a una delle tre pay tv italiane, visto che TV8 la farà vedere in chiaro.

Per chi non riuscisse a staccarsi dalla tv a pagamento, ecco che allora subentra Sky. L'emittente del satellite permetterà di vedere il match sui canali: Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Inoltre, anche via streaming sarà possibile vedere Lazio-Sturm Graz, tramite Sky Go.

In questo caso fa capolino per gli spettatori Dazn, che pure possiede i diritti dell'Europa League. Per vedere il match in tv bisognerà sintonizzarsi per le ore 21:00.

Lazio, le probabili formazioni

La Lazio è pronta a prendersi il futuro in mano anche in Europa League, in una competizione dove finora dopo tre match sono arrivati appena 4 punti. Il girone dei biancocelesti è quello più particolare, e infatti le quattro squadre sono tutte a pari punti.

Per questo Sarri, al quale il turnover piace poco, non dovrebbe cambiare tantissimo rispetto al 4-0 vittorioso di Firenze, schierando il suo solito 4-3-3 con in campo: Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Hysaj; Luis Alberto, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. Al momento è dato fuori dall'undici iniziale Milinkovic, ma potrebbe facilmente giocare in mezzo al campo.

Sturm Graz, le probabili formazioni

Lo Sturm Graz, così come la Lazio, vuole prendere in mano il futuro del proprio cammino in questa Europa League. Essendo alla pari dei biancocelesti dal punto di vista del punteggio dopo quattro giornate, di sicuro gli austriaci vorranno continuare a fare bene per dimostrare di poter competere per andare in fondo alla competizione.

Per riuscirci, l'allenatore Christian Ilzer continuerà a fidarsi del suo 4-3-1-2, mettendo in campo: Siebenhandl; Ingolitsch, Affengruber, Wuthrich, Dante; Hierlander, Stankovic, Prass; Horvat; Ajeti, Boving. Attenzione al possibile inserimento già nell'undici titolare da parte di Sarkaria e Demaku.

Il momento della Lazio

La Lazio è molto in forma in questo momento della stagione. La squadra di Maurizio Sarri sta molto bene, e nonostante il bruttissimo KO subito in Danimarca per 5-1, che aveva fatto vacillare la fiducia del tecnico nel progetto biancoceleste, sembra proprio che la squadra possa giocarsi le sue carte, soprattutto in Italia

L'Europa League, difatti, è vista spesso come una competizione minore rispetto alla Champions League e i laziali hanno affrontato pure l'ultima partita, quella in Austria contro lo Sturm Graz non propriamente con la testa nel match.

In Serie A, invece, le cose vanno decisamente bene, visto che è arrivata solo una sconfitta contro la capolista Napoli, per un totale di ben 20 punti che mettono la Lazio al 3 posto insieme a Milan e Udinese a un passo dall'Atalanta e di tre punti indietro rispetto proprio ai partenopei. Se continuasse con questo ritmo, la squadra di Sarri potrebbe togliersi belle soddisfazioni in campionato.

Il momento dello Sturm Graz

Così come la Lazio, anche lo Sturm Graz si trova in un ottimo momento di forma. In campionato è arrivata solo una sconfitta, in casa contro il Lask, mentre per il resto sono stati fatti ben 24 punti in 11 giornate, soli due in meno del Salisburgo capolista.

Riguardo l'Europa League, invece, la prima partita è stata vinta per 1-0 contro il Midtjylland, mentre la seconda è stata completamente sbagliata, con ben 6 gol incassati e nemmeno uno fatto contro il Feyenoord in Olanda. Per questo, gli austriaci sapevano di non poter sbagliare contro la Lazio all'andata, match poi finito 0-0 e sanno di non poter sbagliare stasera per non vedere i propri sogni di passaggio del turno infranti.

